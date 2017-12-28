  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Брешия
0:1
Конец матча
Асколи
0'
0:1
24' Гол
Буццеголи Даниэле
26' Желтая карточка
Гастальделло Даниэле
60' Желтая карточка
Ланни Иван
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Брешия делает замену. Лонги Алессандро уходит с поля, а Rigoberto Rivas выходит на его замену.
80'
Асколи делает замену. Claudio Santini уходит с поля, а Перес Леонардо выходит на его замену.
73'
Брешия делает замену. Ндой Эмануэле уходит с поля, а Jonathan Alexis Ferrante выходит на его замену.
66'
Асколи делает замену. Filippo Florio уходит с поля, а Карпани Джанлука выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Ланни Иван получил желтую карточку от судьи

58'
Асколи делает замену. Клеменца Лука уходит с поля, а Д'Урсо Кристиан выходит на его замену.
58'
Брешия делает замену. Фурлан Федерико уходит с поля, а Pepin выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
26'
Гастальделло Даниэле получил желтую карточку от судьи
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Буццеголи Даниэле бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация