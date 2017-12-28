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Стадион: Марио Ригамонти
0:1
24' ГолБуццеголи Даниэле
26' Желтая карточкаГастальделло Даниэле
60' Желтая карточкаЛанни Иван
|
24'
0:1
60'
Состав команд
19
Аддэ
Брайт
Брешия 3-5-2
- Основной состав
- 1 Минелли Стефано Вратарь
- 31 Меккарьелло Бьяджо Защитник
- 35 Гастальделло Даниэле Защитник
- 15 Копполаро Мауро Защитник
- 30 Фурлан Федерико Полузащитник
- 25 Dimitri Bisoli Полузащитник
- 20 Ндой Эмануэле Полузащитник
- 8 Мартинелли Алессандро Полузащитник
- 33 Лонги Алессандро Полузащитник
- 7 Торрегросса Эрнесто Нападающий
- 9 Караччоло Андреа Нападающий
- Запасные игроки
- 37 Пелаготти Альберто Вратарь
- 19 Ланчини Эдоардо Защитник
- 29 Enzo Di Santantonio Полузащитник
- 21 Matteo Cortesi Нападающий
- 38 Ривас Ригоберто Нападающий
- 18 Jonathan Alexis Ferrante Нападающий
- 22 Lorenzo Andrenacci
- 40 Terence Baya
- 5 Pepin I
- 36 Бандини Андреа
- Главный тренер: Боскалья Роберто
Асколи 3-5-2
- Основной состав
- 1 Ланни Иван Вратарь
- 4 Де Сантис Иван Защитник
- 19 Аддэ Брайт Защитник
- 23 Чиналья Давиде Защитник
- 25 Filippo Florio Полузащитник
- 27 Клеменца Лука Полузащитник
- 20 Буццеголи Даниэле Полузащитник
- 6 Бьянки Томмазо Полузащитник
- 29 Бальдини Энрико Полузащитник
- 7 Claudio Santini Нападающий
- 10 Ignacio Lores Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Riccardo Ragni Вратарь
- 11 Gianmarco De Feo Полузащитник
- 28 Д'Урсо Кристиан Полузащитник
- 8 Карпани Джанлука Полузащитник
- 18 Samuele Parlati Полузащитник
- 26 Giovanni Pinto Полузащитник
- 21 Fabio Castellano Полузащитник
- 15 Перес Леонардо Нападающий
- 12 Vincenzo Venditti
- 2 Ismaila Diop
- 31 Matteo Perri
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Предыдущие игры
Брешия (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 21.12.2017 Эмполи 1:1 Брешия СB
- 17.12.2017 Брешия 1:1 Читтаделла СB
- 09.12.2017 Фрозиноне 2:0 Брешия СB
- 02.12.2017 Брешия 2:0 Салернитана СB
- 27.11.2017 Чезена 1:0 Брешия СB
- 18.11.2017 Брешия 1:1 Специя СB
- 12.11.2017 Карпи 1:1 Брешия СB
- 04.11.2017 Брешия 1:2 Венеция СB
- 28.10.2017 Пескара 0:3 Брешия СB
- 23.10.2017 Брешия 2:1 Бари СB
- 20.10.2017 Кремонезе 2:0 Брешия СB
- 14.10.2017 Брешия 0:1 Новара СB
- 08.10.2017 Виртус Энтелла 3:0 Брешия СB
- 03.10.2017 Тернана 1:1 Брешия СB
- 30.09.2017 Брешия 2:1 Перуджа СB
- 23.09.2017 Брешия 2:2 Фоджа СB
- 16.09.2017 Брешия 0:0 Про Верчелли СB
- 10.09.2017 Парма 0:1 Брешия СB
- 02.09.2017 Брешия 0:0 Палермо СB
- 26.08.2017 Авеллино 2:1 Брешия СB
Асколи (последние 20 матчей: +3 =8 -9)
- 21.12.2017 Асколи 1:1 Пескара СB
- 16.12.2017 Авеллино 1:1 Асколи СB
- 09.12.2017 Асколи 1:1 Виртус Энтелла СB
- 04.12.2017 Перуджа 1:0 Асколи СB
- 25.11.2017 Асколи 0:0 Кремонезе СB
- 18.11.2017 Парма 4:0 Асколи СB
- 12.11.2017 Асколи 0:2 Фоджа СB
- 04.11.2017 Карпи 4:2 Асколи СB
- 28.10.2017 Бари 3:0 Асколи СB
- 24.10.2017 Асколи 3:1 Специя СB
- 21.10.2017 Тернана 1:1 Асколи СB
- 14.10.2017 Асколи 3:3 Венеция СB
- 07.10.2017 Салернитана 0:0 Асколи СB
- 30.09.2017 Асколи 0:0 Палермо СB
- 24.09.2017 Чезена 0:2 Асколи СB
- 19.09.2017 Асколи 0:1 Фрозиноне СB
- 16.09.2017 Эмполи 3:0 Асколи СB
- 09.09.2017 Асколи 1:2 Новара СB
- 03.09.2017 Асколи 1:0 Про Верчелли СB
- 26.08.2017 Читтаделла 3:2 Асколи СB
Последние игры между собой
Брешия: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 6
Асколи: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 5
- 22.04.2017 Асколи 0:0 Брешия Серия B
- 26.11.2016 Брешия 1:0 Асколи Серия B
- 15.02.2016 Брешия 2:2 Асколи Серия B
- 26.09.2015 Асколи 0:0 Брешия Серия B
- 04.05.2013 Брешия 3:2 Асколи Серия B
- 18.12.2012 Асколи 2:0 Брешия Серия B
- 21.04.2012 Асколи 3:1 Брешия Серия B
- 13.11.2011 Брешия 0:1 Асколи Серия B
- 19.02.2010 Брешия 2:1 Асколи Серия B
- 18.09.2009 Асколи 2:0 Брешия Серия B
- 14.02.2009 Асколи 1:0 Брешия Серия B
- 20.09.2008 Брешия 2:1 Асколи Серия B
- 10.05.2008 Брешия 0:4 Асколи Серия B
- 26.02.2008 Асколи 0:1 Брешия Серия B
Брешия
Асколи
-
2 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палермо
|21
|10
|9
|2
|30 - 17
|39
|2.
|Фрозиноне
|21
|9
|10
|2
|37 - 27
|37
|3.
|Бари
|21
|10
|4
|7
|33 - 26
|34
|4.
|Эмполи
|21
|9
|7
|5
|42 - 32
|34
|5.
|Парма
|21
|9
|6
|6
|27 - 17
|33
|6.
|Читтаделла
|21
|9
|5
|7
|32 - 25
|32
|7.
|Кремонезе
|21
|7
|11
|3
|29 - 21
|32
|8.
|Специя
|21
|8
|6
|7
|22 - 20
|30
|9.
|Карпи
|21
|7
|8
|6
|18 - 23
|29
|10.
|Венеция
|21
|6
|11
|4
|22 - 19
|29
|11.
|Пескара
|21
|7
|7
|7
|33 - 37
|28
|12.
|Салернитана
|21
|5
|11
|5
|29 - 32
|26
|13.
|Авеллино
|21
|6
|7
|8
|29 - 32
|25
|14.
|Перуджа
|21
|6
|6
|9
|35 - 36
|24
|15.
|Новара
|21
|6
|6
|9
|24 - 25
|24
|16.
|Виртус Энтелла
|21
|5
|9
|7
|28 - 32
|24
|17.
|Брешия
|21
|5
|8
|8
|19 - 23
|23
|18.
|Чезена
|21
|5
|8
|8
|32 - 40
|23
|19.
|Фоджа
|21
|5
|7
|9
|33 - 41
|22
|20.
|Тернана
|21
|3
|12
|6
|32 - 38
|21
|21.
|Асколи
|21
|4
|8
|9
|19 - 31
|20
|22.
|Про Верчелли
|21
|4
|6
|11
|26 - 37
|18
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Брешия делает замену. Лонги Алессандро уходит с поля, а Rigoberto Rivas выходит на его замену.
80'
Асколи делает замену. Claudio Santini уходит с поля, а Перес Леонардо выходит на его замену.
73'
Брешия делает замену. Ндой Эмануэле уходит с поля, а Jonathan Alexis Ferrante выходит на его замену.
66'
Асколи делает замену. Filippo Florio уходит с поля, а Карпани Джанлука выходит на его замену.
60'
Ланни Иван получил желтую карточку от судьи
58'
Асколи делает замену. Клеменца Лука уходит с поля, а Д'Урсо Кристиан выходит на его замену.
58'
Брешия делает замену. Фурлан Федерико уходит с поля, а Pepin выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
26'
Гастальделло Даниэле получил желтую карточку от судьи
24'
Г О О О О Л - Буццеголи Даниэле бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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