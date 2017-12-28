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  5. Серия B
Стадион:
Фоджа
1:2
Конец матча
Фрозиноне
0'
1:0
40' Гол
Беретта Джакомо
52' Желтая карточка
Cristian Agnelli
52' Желтая карточка
Терранова Эмануэле
60' Желтая карточка
Беретта Джакомо
1:1
64' Гол
Чофани Даниэль
1:2
77' Гол
Чофани Даниэль
84' Желтая карточка
Гори Мирко
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Фрозиноне делает замену. Чано Камилло уходит с поля, а Крайнц Лука выходит на его замену.
88'
Фоджа делает замену. Кристиан Аньелли уходит с поля, а Феделе Маттео выходит на его замену.
84'
Фоджа делает замену. Федато Франческо уходит с поля, а Cosimo Chirico выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Гори Мирко получил желтую карточку от судьи
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Чофани Даниэль бьет в цель!

73'
Фоджа делает замену. Беретта Джакомо уходит с поля, а Элио Калдерини выходит на его замену.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Чофани Даниэль бьет в цель!
62'
Фрозиноне делает замену. Чофани Маттео уходит с поля, а Соддимо Данило выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Беретта Джакомо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
52'
Терранова Эмануэле получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
52'
Кристиан Аньелли получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Беретта Джакомо бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pino Zaccheria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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