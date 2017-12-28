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Стадион: Пино Дзаккерия
1:0
40' ГолБеретта Джакомо
52' Желтая карточкаCristian Agnelli
52' Желтая карточкаТерранова Эмануэле
60' Желтая карточкаБеретта Джакомо
1:1
64' ГолЧофани Даниэль
1:2
77' ГолЧофани Даниэль
84' Желтая карточкаГори Мирко
|
40'
1:0
52'
60'
64'
1:1
77'
1:2
84'
Состав команд
23
Рубин
Маттео
Фоджа 3-5-2
- Основной состав
- 12 Stefano Tarolli Вратарь
- 6 Giuseppe Loiacono Защитник
- 31 Кампорезе Микеле Защитник
- 14 Мартинелли Лука Защитник
- 8 Федато Франческо Полузащитник
- 4 Cristian Agnelli Полузащитник
- 26 Davide Agazzi Полузащитник
- 18 Francesco Deli Полузащитник
- 23 Рубин Маттео Полузащитник
- 27 Roberto Floriano Нападающий
- 9 Беретта Джакомо Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Tommaso Coletti Защитник
- 30 Феделе Маттео Полузащитник
- 24 Elio Calderini Нападающий
- 7 Cosimo Chirico Нападающий
- 17 Никастро Франческо Нападающий
- 2 Лодезани Давиде Нападающий
- 34 Alex Sanchez II
- 3 Giuseppe Figliomeni
- 33 Simone Sarri
- 29 Kyllan Rame
Фрозиноне 3-4-3
- Основной состав
- 22 Барди Франческо Вратарь
- 23 Бригенти Николо Защитник
- 15 Ариаудо Лоренцо Защитник
- 26 Терранова Эмануэле Защитник
- 13 Чофани Маттео Полузащитник
- 8 Майелло Раффаэле Полузащитник
- 5 Гори Мирко Полузащитник
- 3 Кривелло Роберто Полузащитник
- 28 Чано Камилло Нападающий
- 9 Чофани Даниэль Нападающий
- 18 Дионизи Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Вигорито Мауро Вратарь
- 4 Руссо Адриано Защитник
- 32 Крайнц Лука Защитник
- 7 Фрара Алессандро Полузащитник
- 11 Бегетто Андреа Полузащитник
- 10 Соддимо Данило Полузащитник
- 20 Читро Никола Нападающий
- 12 Mattia Palombo
- 19 Luca Matarese
- 24 Andrea Errico
- 16 Michele Volpe
- Главный тренер: Стеллоне Роберто
Предыдущие игры
Фоджа (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 21.12.2017 Салернитана 0:3 Фоджа СB
- 15.12.2017 Фоджа 2:2 Венеция СB
- 08.12.2017 Специя 1:0 Фоджа СB
- 02.12.2017 Фоджа 1:3 Читтаделла СB
- 26.11.2017 Бари 1:0 Фоджа СB
- 18.11.2017 Фоджа 1:1 Тернана СB
- 12.11.2017 Асколи 0:2 Фоджа СB
- 04.11.2017 Фоджа 2:3 Кремонезе СB
- 29.10.2017 Про Верчелли 1:4 Фоджа СB
- 24.10.2017 Фоджа 0:3 Парма СB
- 21.10.2017 Чезена 3:3 Фоджа СB
- 13.10.2017 Фоджа 2:1 Перуджа СB
- 08.10.2017 Эмполи 3:1 Фоджа СB
- 01.10.2017 Фоджа 2:2 Новара СB
- 23.09.2017 Брешия 2:2 Фоджа СB
- 19.09.2017 Карпи 1:3 Фоджа СB
- 16.09.2017 Фоджа 1:1 Палермо СB
- 09.09.2017 Авеллино 5:1 Фоджа СB
- 03.09.2017 Фоджа 1:1 Виртус Энтелла СB
- 27.08.2017 Пескара 5:1 Фоджа СB
Фрозиноне (последние 20 матчей: +8 =10 -2)
- 21.12.2017 Фрозиноне 4:3 Виртус Энтелла СB
- 16.12.2017 Карпи 1:1 Фрозиноне СB
- 09.12.2017 Фрозиноне 2:0 Брешия СB
- 02.12.2017 Фрозиноне 3:3 Чезена СB
- 24.11.2017 Эмполи 3:3 Фрозиноне СB
- 17.11.2017 Фрозиноне 1:1 Авеллино СB
- 11.11.2017 Специя 1:1 Фрозиноне СB
- 04.11.2017 Фрозиноне 2:1 Парма СB
- 28.10.2017 Венеция 1:1 Фрозиноне СB
- 24.10.2017 Фрозиноне 4:2 Тернана СB
- 21.10.2017 Салернитана 1:1 Фрозиноне СB
- 14.10.2017 Фрозиноне 0:0 Палермо СB
- 08.10.2017 Новара 2:1 Фрозиноне СB
- 02.10.2017 Фрозиноне 0:0 Кремонезе СB
- 23.09.2017 Перуджа 1:0 Фрозиноне СB
- 19.09.2017 Асколи 0:1 Фрозиноне СB
- 16.09.2017 Фрозиноне 3:2 Бари СB
- 08.09.2017 Пескара 3:3 Фрозиноне СB
- 03.09.2017 Фрозиноне 2:1 Читтаделла СB
- 26.08.2017 Про Верчелли 0:2 Фрозиноне СB
Фоджа
Фрозиноне
-
1 Офсайды 6
-
20 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палермо
|21
|10
|9
|2
|30 - 17
|39
|2.
|Фрозиноне
|21
|9
|10
|2
|37 - 27
|37
|3.
|Бари
|21
|10
|4
|7
|33 - 26
|34
|4.
|Эмполи
|21
|9
|7
|5
|42 - 32
|34
|5.
|Парма
|21
|9
|6
|6
|27 - 17
|33
|6.
|Читтаделла
|21
|9
|5
|7
|32 - 25
|32
|7.
|Кремонезе
|21
|7
|11
|3
|29 - 21
|32
|8.
|Специя
|21
|8
|6
|7
|22 - 20
|30
|9.
|Карпи
|21
|7
|8
|6
|18 - 23
|29
|10.
|Венеция
|21
|6
|11
|4
|22 - 19
|29
|11.
|Пескара
|21
|7
|7
|7
|33 - 37
|28
|12.
|Салернитана
|21
|5
|11
|5
|29 - 32
|26
|13.
|Авеллино
|21
|6
|7
|8
|29 - 32
|25
|14.
|Перуджа
|21
|6
|6
|9
|35 - 36
|24
|15.
|Новара
|21
|6
|6
|9
|24 - 25
|24
|16.
|Виртус Энтелла
|21
|5
|9
|7
|28 - 32
|24
|17.
|Брешия
|21
|5
|8
|8
|19 - 23
|23
|18.
|Чезена
|21
|5
|8
|8
|32 - 40
|23
|19.
|Фоджа
|21
|5
|7
|9
|33 - 41
|22
|20.
|Тернана
|21
|3
|12
|6
|32 - 38
|21
|21.
|Асколи
|21
|4
|8
|9
|19 - 31
|20
|22.
|Про Верчелли
|21
|4
|6
|11
|26 - 37
|18
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Фрозиноне делает замену. Чано Камилло уходит с поля, а Крайнц Лука выходит на его замену.
88'
Фоджа делает замену. Кристиан Аньелли уходит с поля, а Феделе Маттео выходит на его замену.
84'
Фоджа делает замену. Федато Франческо уходит с поля, а Cosimo Chirico выходит на его замену.
84'
Гори Мирко получил желтую карточку от судьи
77'
Г О О О О Л - Чофани Даниэль бьет в цель!
73'
Фоджа делает замену. Беретта Джакомо уходит с поля, а Элио Калдерини выходит на его замену.
64'
Г О О О О Л - Чофани Даниэль бьет в цель!
62'
Фрозиноне делает замену. Чофани Маттео уходит с поля, а Соддимо Данило выходит на его замену.
60'
Беретта Джакомо получил желтую карточку от судьи
52'
Терранова Эмануэле получил желтую карточку от судьи
52'
Кристиан Аньелли получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Г О О О О Л - Беретта Джакомо бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pino Zaccheria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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