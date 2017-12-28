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Стадион: Ренато Кури
0:1
9' ГолДоннарумма Альфредо
1:1
19' ГолДи Кармине Самуэль
19' Желтая карточкаВесели Фредерик
1:2
22' ГолКапуто Франческо
24' Желтая карточкаДоннарумма Альфредо
24' Желтая карточкаБьянко Раффаэле
1:3
36' ГолДоннарумма Альфредо
54' Желтая карточкаMichele Castagnetti
1:4
56' Гол в свои воротаВольта Массимо
2:4
58' ГолДи Кармине Самуэль
66' Желтая карточкаРоманьоли Симоне
69' Желтая карточкаШимич Лоренцо
77' Желтая карточкаSantiago Colombatto
|
9'
0:1
19'
1:1
19'
22'
1:2
24'
36'
1:3
56'
1:4
58'
2:4
66'
69'
Состав команд
33
Бриги
Маттео
Перуджа 4-4-2
- Основной состав
- 22 Timothy Nocchi Вратарь
- 2 Дзанон Дамиано Защитник
- 14 Вольта Массимо Защитник
- 6 Salvatore Monaco II Защитник
- 33 Бриги Маттео Защитник
- 26 Террани Джованни Полузащитник
- 4 Паяч Марко Полузащитник
- 23 Бьянко Раффаэле Полузащитник
- 11 Cristian Buonaiuto Полузащитник
- 10 Ди Кармине Самуэль Нападающий
- 27 Черри Альберто Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Alberto Dossena Защитник
- 17 Бельмонте Никола Защитник
- 25 Filippo Bandinelli Полузащитник
- 15 Santiago Colombatto Полузащитник
- 18 Дель Прете Лоренцо Полузащитник
- 5 Nicolo Casale
- 12 Alessandro Santopadre
- 7 Song-Hyok Choe
- 28 Christian Kouan
- 20 Abdoulaye Traore III
- Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Эмполи 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Проведель Иван Вратарь
- 28 Giovanni Di Lorenzo Защитник
- 2 Шимич Лоренцо Защитник
- 5 Весели Фредерик Защитник
- 23 Паскуаль Мануэль Защитник
- 8 Крунич Раде Полузащитник
- 19 Michele Castagnetti Полузащитник
- 10 Беннасер Исмаэль Полузащитник
- 6 Зайц Миха Полузащитник
- 9 Доннарумма Альфредо Нападающий
- 11 Капуто Франческо Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Террачано Пьетро Вратарь
- 26 Романьоли Симоне Защитник
- 18 Полвани Лоренцо Защитник
- 3 Сек Мустафа Полузащитник
- 20 Лолло Лоренцо Полузащитник
- 13 Луперто Себастьяно Полузащитник
- 27 Нинкович Никола Полузащитник
- 7 Пью Алессандро Нападающий
- 17 Якупович Арнел Нападающий
- 4 Пикки Альберто
- 15 Hamed Traore
- 25 Davide Zappella
- Главный тренер: Мартушьелло Джованни
Предыдущие игры
Перуджа (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 21.12.2017 Новара 1:1 Перуджа СB
- 16.12.2017 Перуджа 1:3 Бари СB
- 09.12.2017 Салернитана 1:1 Перуджа СB
- 04.12.2017 Перуджа 1:0 Асколи СB
- 30.11.2017 Удинезе 8:3 Перуджа КИ
- 26.11.2017 Тернана 1:1 Перуджа СB
- 18.11.2017 Перуджа 5:0 Карпи СB
- 12.11.2017 Венеция 1:0 Перуджа СB
- 06.11.2017 Перуджа 1:1 Авеллино СB
- 28.10.2017 Кремонезе 3:3 Перуджа СB
- 24.10.2017 Перуджа 0:3 Чезена СB
- 21.10.2017 Специя 4:2 Перуджа СB
- 13.10.2017 Фоджа 2:1 Перуджа СB
- 08.10.2017 Перуджа 1:5 Про Верчелли СB
- 30.09.2017 Брешия 2:1 Перуджа СB
- 23.09.2017 Перуджа 1:0 Фрозиноне СB
- 19.09.2017 Палермо 1:0 Перуджа СB
- 16.09.2017 Перуджа 3:0 Парма СB
- 11.09.2017 Читтаделла 1:1 Перуджа СB
- 03.09.2017 Перуджа 4:2 Пескара СB
Эмполи (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 21.12.2017 Эмполи 1:1 Брешия СB
- 16.12.2017 Кремонезе 1:1 Эмполи СB
- 09.12.2017 Эмполи 1:0 Карпи СB
- 02.12.2017 Новара 1:1 Эмполи СB
- 24.11.2017 Эмполи 3:3 Фрозиноне СB
- 18.11.2017 Эмполи 5:3 Чезена СB
- 11.11.2017 Про Верчелли 2:1 Эмполи СB
- 05.11.2017 Эмполи 1:1 Специя СB
- 28.10.2017 Салернитана 2:1 Эмполи СB
- 24.10.2017 Эмполи 3:1 Пескара СB
- 21.10.2017 Венеция 1:0 Эмполи СB
- 16.10.2017 Виртус Энтелла 2:3 Эмполи СB
- 08.10.2017 Эмполи 3:1 Фоджа СB
- 30.09.2017 Авеллино 3:2 Эмполи СB
- 23.09.2017 Эмполи 0:1 Читтаделла СB
- 19.09.2017 Парма 1:2 Эмполи СB
- 16.09.2017 Эмполи 3:0 Асколи СB
- 09.09.2017 Палермо 3:3 Эмполи СB
- 03.09.2017 Эмполи 3:2 Бари СB
- 26.08.2017 Тернана 1:1 Эмполи СB
Перуджа
Эмполи
-
1 Офсайды 5
-
10 Нарушения правил 21
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палермо
|21
|10
|9
|2
|30 - 17
|39
|2.
|Фрозиноне
|21
|9
|10
|2
|37 - 27
|37
|3.
|Бари
|21
|10
|4
|7
|33 - 26
|34
|4.
|Эмполи
|21
|9
|7
|5
|42 - 32
|34
|5.
|Парма
|21
|9
|6
|6
|27 - 17
|33
|6.
|Читтаделла
|21
|9
|5
|7
|32 - 25
|32
|7.
|Кремонезе
|21
|7
|11
|3
|29 - 21
|32
|8.
|Специя
|21
|8
|6
|7
|22 - 20
|30
|9.
|Карпи
|21
|7
|8
|6
|18 - 23
|29
|10.
|Венеция
|21
|6
|11
|4
|22 - 19
|29
|11.
|Пескара
|21
|7
|7
|7
|33 - 37
|28
|12.
|Салернитана
|21
|5
|11
|5
|29 - 32
|26
|13.
|Авеллино
|21
|6
|7
|8
|29 - 32
|25
|14.
|Перуджа
|21
|6
|6
|9
|35 - 36
|24
|15.
|Новара
|21
|6
|6
|9
|24 - 25
|24
|16.
|Виртус Энтелла
|21
|5
|9
|7
|28 - 32
|24
|17.
|Брешия
|21
|5
|8
|8
|19 - 23
|23
|18.
|Чезена
|21
|5
|8
|8
|32 - 40
|23
|19.
|Фоджа
|21
|5
|7
|9
|33 - 41
|22
|20.
|Тернана
|21
|3
|12
|6
|32 - 38
|21
|21.
|Асколи
|21
|4
|8
|9
|19 - 31
|20
|22.
|Про Верчелли
|21
|4
|6
|11
|26 - 37
|18
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Эмполи делает замену. Беннасер Исмаэль уходит с поля, а Нинкович Никола выходит на его замену.
80'
Эмполи делает замену. Зайц Миха уходит с поля, а Лолло Лоренцо выходит на его замену.
77'
Santiago Colombatto получил желтую карточку от судьи
69'
Шимич Лоренцо получил желтую карточку от судьи
66'
Романьоли Симоне получил желтую карточку от судьи
63'
Эмполи делает замену. Доннарумма Альфредо уходит с поля, а Романьоли Симоне выходит на его замену.
63'
Перуджа делает замену. Паяч Марко уходит с поля, а Бельмонте Никола выходит на его замену.
58'
Г О О О О Л - Ди Кармине Самуэль бьет в цель!
56'
Г О О О О Л - Вольта Массимо уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
54'
Michele Castagnetti получил желтую карточку от судьи
46'
Перуджа делает замену. Дзанон Дамиано уходит с поля, а Alberto Dossena выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Перуджа делает замену. Бьянко Раффаэле уходит с поля, а Santiago Colombatto выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Г О О О О Л - Доннарумма Альфредо бьет в цель!
24'
Бьянко Раффаэле получил желтую карточку от судьи
24'
Доннарумма Альфредо получил желтую карточку от судьи
22'
Г О О О О Л - Капуто Франческо бьет в цель!
19'
Весели Фредерик получил желтую карточку от судьи
19'
Г О О О О Л - Ди Кармине Самуэль бьет в цель!
9'
Г О О О О Л - Доннарумма Альфредо бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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