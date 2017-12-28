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  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Перуджа
2:4
Конец матча
Эмполи
0'
0:1
9' Гол
Доннарумма Альфредо
1:1
19' Гол
Ди Кармине Самуэль
19' Желтая карточка
Весели Фредерик
1:2
22' Гол
Капуто Франческо
24' Желтая карточка
Доннарумма Альфредо
24' Желтая карточка
Бьянко Раффаэле
1:3
36' Гол
Доннарумма Альфредо
54' Желтая карточка
Michele Castagnetti
1:4
56' Гол в свои ворота
Вольта Массимо
2:4
58' Гол
Ди Кармине Самуэль
66' Желтая карточка
Романьоли Симоне
69' Желтая карточка
Шимич Лоренцо
77' Желтая карточка
Santiago Colombatto
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Эмполи делает замену. Беннасер Исмаэль уходит с поля, а Нинкович Никола выходит на его замену.
80'
Эмполи делает замену. Зайц Миха уходит с поля, а Лолло Лоренцо выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Santiago Colombatto получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
69'
Шимич Лоренцо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
66'
Романьоли Симоне получил желтую карточку от судьи

63'
Эмполи делает замену. Доннарумма Альфредо уходит с поля, а Романьоли Симоне выходит на его замену.
63'
Перуджа делает замену. Паяч Марко уходит с поля, а Бельмонте Никола выходит на его замену.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Ди Кармине Самуэль бьет в цель!
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Вольта Массимо уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Желтая карточка
54'
Michele Castagnetti получил желтую карточку от судьи
46'
Перуджа делает замену. Дзанон Дамиано уходит с поля, а Alberto Dossena выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Перуджа делает замену. Бьянко Раффаэле уходит с поля, а Santiago Colombatto выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Доннарумма Альфредо бьет в цель!
Желтая карточка
24'
Бьянко Раффаэле получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Доннарумма Альфредо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Капуто Франческо бьет в цель!
Желтая карточка
19'
Весели Фредерик получил желтую карточку от судьи
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Ди Кармине Самуэль бьет в цель!
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Доннарумма Альфредо бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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