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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Партенио
1:0
25' ГолАсенсио Рауль
39' Желтая карточкаAndrea Paolucci
2:0
54' ГолБидуи Софьян
88' Желтая карточкаFrancesco Di Tacchio
2:1
90' ГолТремолада Лука
|
25'
1:0
39'
54'
2:0
90'
2:1
Состав команд
26
Бидуи
Софьян
Авеллино 4-4-2
- Основной состав
- 1 Раду Йонуц Вратарь
- 15 Pierre-Yves Ngawa Защитник
- 6 Мильорини Марко Защитник
- 3 Маркицца Риккардо Защитник
- 29 Риццато Симоне Защитник
- 17 Молина Сальваторе Полузащитник
- 8 Д'Анджело Анджело Полузащитник
- 14 Francesco Di Tacchio Полузащитник
- 26 Бидуи Софьян Полузащитник
- 19 Асенсио Рауль Нападающий
- 9 Ардеманьи Маттео Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Леццерини Лука Вратарь
- 5 Крешич Антон Защитник
- 2 Пекорини Симоне Защитник
- 13 Nicola Falasco Полузащитник
- 11 Гавацци Давиде Полузащитник
- 4 Моретти Федерико Полузащитник
- 20 Пагера Фабрицио Полузащитник
- 7 Камара Идрисса Нападающий
- 10 Luigi Castaldo I
- 12 Rino Iuliano
- Главный тренер: Тессер Аттилио
Тернана 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Плиццари Алессандро Вратарь
- 13 Johad Ferretti Защитник
- 18 Daniele Marino Защитник
- 4 Вальент Мартин Защитник
- 3 Alessandro Favalli Защитник
- 8 Ivan Varone Полузащитник
- 23 Andrea Paolucci Полузащитник
- 6 Federico Angiulli Полузащитник
- 16 Тремолада Лука Полузащитник
- 11 Diego Albadoro Нападающий
- 10 Mattia Finotto Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Marco Bleve Вратарь
- 22 Сала Андреа Вратарь
- 19 Дзанон Лука Защитник
- 2 Витиелло Роберто Защитник
- 5 Синьорини Андреа Защитник
- 9 Канделлоне Леонардо Полузащитник
- 27 Бордин Алессандро Полузащитник
- 21 Filippo Tiscione Полузащитник
- 24 Francesco Bombagi Полузащитник
- 25 Дефенди Марино Полузащитник
- 17 Leonardo Taurino
- 28 Matteo Capitani
- Главный тренер: Бреда Роберто
Предыдущие игры
Авеллино (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 21.12.2017 Специя 1:0 Авеллино СB
- 16.12.2017 Авеллино 1:1 Асколи СB
- 09.12.2017 Читтаделла 2:2 Авеллино СB
- 03.12.2017 Авеллино 1:1 Карпи СB
- 25.11.2017 Авеллино 1:3 Палермо СB
- 17.11.2017 Фрозиноне 1:1 Авеллино СB
- 11.11.2017 Авеллино 0:0 Виртус Энтелла СB
- 06.11.2017 Перуджа 1:1 Авеллино СB
- 29.10.2017 Парма 2:0 Авеллино СB
- 24.10.2017 Авеллино 1:0 Про Верчелли СB
- 21.10.2017 Пескара 2:1 Авеллино СB
- 15.10.2017 Авеллино 2:3 Салернитана СB
- 08.10.2017 Бари 2:1 Авеллино СB
- 30.09.2017 Авеллино 3:2 Эмполи СB
- 23.09.2017 Новара 1:2 Авеллино СB
- 18.09.2017 Авеллино 1:1 Венеция СB
- 15.09.2017 Чезена 3:1 Авеллино СB
- 09.09.2017 Авеллино 5:1 Фоджа СB
- 03.09.2017 Кремонезе 3:1 Авеллино СB
- 26.08.2017 Авеллино 2:1 Брешия СB
Тернана (последние 20 матчей: +3 =12 -5)
- 21.12.2017 Тернана 4:3 Про Верчелли СB
- 16.12.2017 Палермо 1:0 Тернана СB
- 08.12.2017 Тернана 1:1 Парма СB
- 02.12.2017 Пескара 3:3 Тернана СB
- 26.11.2017 Тернана 1:1 Перуджа СB
- 18.11.2017 Фоджа 1:1 Тернана СB
- 12.11.2017 Тернана 1:1 Новара СB
- 04.11.2017 Читтаделла 1:1 Тернана СB
- 30.10.2017 Тернана 0:0 Карпи СB
- 24.10.2017 Фрозиноне 4:2 Тернана СB
- 21.10.2017 Тернана 1:1 Асколи СB
- 14.10.2017 Тернана 4:2 Специя СB
- 08.10.2017 Кремонезе 3:3 Тернана СB
- 03.10.2017 Тернана 1:1 Брешия СB
- 30.09.2017 Тернана 2:3 Венеция СB
- 23.09.2017 Бари 3:0 Тернана СB
- 16.09.2017 Виртус Энтелла 3:1 Тернана СB
- 09.09.2017 Тернана 1:0 Чезена СB
- 04.09.2017 Салернитана 3:3 Тернана СB
- 26.08.2017 Тернана 1:1 Эмполи СB
Последние игры между собой
Авеллино: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Тернана: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
- 26.03.2017 Тернана 4:1 Авеллино Серия B
- 25.10.2016 Авеллино 1:0 Тернана Серия B
- 21.03.2016 Авеллино 0:2 Тернана Серия B
- 31.10.2015 Тернана 0:3 Авеллино Серия B
- 28.02.2015 Авеллино 1:1 Тернана Серия B
- 06.10.2014 Тернана 2:2 Авеллино Серия B
- 08.02.2014 Тернана 1:1 Авеллино Серия B
- 08.09.2013 Авеллино 1:0 Тернана Серия B
- 11.03.2012 Тернана 2:1 Авеллино Серия C1 A
- 23.10.2011 Авеллино 1:3 Тернана Серия C1 A
Авеллино
Тернана
-
6 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палермо
|21
|10
|9
|2
|30 - 17
|39
|2.
|Фрозиноне
|21
|9
|10
|2
|37 - 27
|37
|3.
|Бари
|21
|10
|4
|7
|33 - 26
|34
|4.
|Эмполи
|21
|9
|7
|5
|42 - 32
|34
|5.
|Парма
|21
|9
|6
|6
|27 - 17
|33
|6.
|Читтаделла
|21
|9
|5
|7
|32 - 25
|32
|7.
|Кремонезе
|21
|7
|11
|3
|29 - 21
|32
|8.
|Специя
|21
|8
|6
|7
|22 - 20
|30
|9.
|Карпи
|21
|7
|8
|6
|18 - 23
|29
|10.
|Венеция
|21
|6
|11
|4
|22 - 19
|29
|11.
|Пескара
|21
|7
|7
|7
|33 - 37
|28
|12.
|Салернитана
|21
|5
|11
|5
|29 - 32
|26
|13.
|Авеллино
|21
|6
|7
|8
|29 - 32
|25
|14.
|Перуджа
|21
|6
|6
|9
|35 - 36
|24
|15.
|Новара
|21
|6
|6
|9
|24 - 25
|24
|16.
|Виртус Энтелла
|21
|5
|9
|7
|28 - 32
|24
|17.
|Брешия
|21
|5
|8
|8
|19 - 23
|23
|18.
|Чезена
|21
|5
|8
|8
|32 - 40
|23
|19.
|Фоджа
|21
|5
|7
|9
|33 - 41
|22
|20.
|Тернана
|21
|3
|12
|6
|32 - 38
|21
|21.
|Асколи
|21
|4
|8
|9
|19 - 31
|20
|22.
|Про Верчелли
|21
|4
|6
|11
|26 - 37
|18
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Тремолада Лука бьет в цель!
88'
Франческо Ди Тачио получил желтую карточку от судьи
84'
Авеллино делает замену. Ардеманьи Маттео уходит с поля, а Nicola Falasco выходит на его замену.
77'
Тернана делает замену. Johad Ferretti уходит с поля, а Leonardo Taurino выходит на его замену.
75'
Авеллино делает замену. Риццато Симоне уходит с поля, а Пекорини Симоне выходит на его замену.
71'
Тернана делает замену. Alessandro Favalli уходит с поля, а Дзанон Лука выходит на его замену.
70'
Авеллино делает замену. Асенсио Рауль уходит с поля, а Luigi Castaldo выходит на его замену.
54'
Г О О О О Л - Бидуи Софьян бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Тернана делает замену. Ivan Varone уходит с поля, а Filippo Tiscione выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Андреа Паолуччи получил желтую карточку от судьи
25'
Г О О О О Л - Асенсио Рауль бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Partenio. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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