  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Авеллино
2:1
Конец матча
Тернана
0'
1:0
25' Гол
Асенсио Рауль
39' Желтая карточка
Andrea Paolucci
2:0
54' Гол
Бидуи Софьян
88' Желтая карточка
Francesco Di Tacchio
2:1
90' Гол
Тремолада Лука
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Тремолада Лука бьет в цель!
Желтая карточка
88'
Франческо Ди Тачио получил желтую карточку от судьи
84'
Авеллино делает замену. Ардеманьи Маттео уходит с поля, а Nicola Falasco выходит на его замену.
77'
Тернана делает замену. Johad Ferretti уходит с поля, а Leonardo Taurino выходит на его замену.
75'
Авеллино делает замену. Риццато Симоне уходит с поля, а Пекорини Симоне выходит на его замену.

71'
Тернана делает замену. Alessandro Favalli уходит с поля, а Дзанон Лука выходит на его замену.
70'
Авеллино делает замену. Асенсио Рауль уходит с поля, а Luigi Castaldo выходит на его замену.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Бидуи Софьян бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Тернана делает замену. Ivan Varone уходит с поля, а Filippo Tiscione выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Андреа Паолуччи получил желтую карточку от судьи
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Асенсио Рауль бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Partenio. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация