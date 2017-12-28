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Стадион: Джованни Цини
18' Желтая карточкаКашоне Эммануэль
36' Желтая карточкаIvan Marconi
57' Желтая карточкаДонкор Исаак
1:0
77' ГолPaulinho XX
84' Желтая карточкаФацци Николо
90' Желтая карточкаПеше Симоне
90' Красная карточкаКашоне Эммануэль
|
18'
36'
57'
77'
1:0
84'
90'
90'
Состав команд
27
Уйкани
Самир
15
Ivan
Marconi
18
Пеше
Симоне
10
Paulinho
XX
18
Донкор
Исаак
20
Купиш
Томаш
23
Коне
Мусса
Кремонезе 4-3-1-2
- Основной состав
- 27 Уйкани Самир Вратарь
- 29 Альмичи Альберто Защитник
- 21 Канини Микеле Защитник
- 15 Ivan Marconi Защитник
- 33 Ренцетти Франческо Защитник
- 5 Кроче Даниэле Полузащитник
- 18 Пеше Симоне Полузащитник
- 8 Michele Cavion Полузащитник
- 7 Пикколо Антонио Полузащитник
- 10 Paulinho XX Нападающий
- 9 Andrea Brighenti Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Nicola Ravaglia Вратарь
- 4 Сальвиато Симоне Защитник
- 2 Прокопио Маттео Защитник
- 40 Гарсия Пол Защитник
- 35 Чинелли Антонио Защитник
- 31 Мацек Роман Полузащитник
- 6 Gaetano Castrovilli Полузащитник
- 20 Giampietro Perrulli Полузащитник
- 19 Stefano Scappini Нападающий
- 32 Хуанито Гомес Нападающий
- 16 Eduardo D'Avino
Чезена 4-4-1-1
- Основной состав
- 33 Фулиньяти Андреа Вратарь
- 18 Донкор Исаак Защитник
- 2 Пертиконе Романо Защитник
- 29 Сконьямильо Дженнаро Защитник
- 7 Фацци Николо Защитник
- 20 Купиш Томаш Полузащитник
- 23 Коне Мусса Полузащитник
- 4 Кашоне Эммануэль Полузащитник
- 14 Даль Монте Никола Полузащитник
- 5 Лариби Карим Полузащитник
- 30 Джаллоу Ламин Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Альярди Федерико Вратарь
- 22 Мельграти Рикардо Вратарь
- 24 Вита Алессио Полузащитник
- 3 Давиде Мордини Полузащитник
- 32 Риджионе Микеле Полузащитник
- 25 Сбрисса Джованни Полузащитник
- 17 Панико Джузеппе Полузащитник
- 11 Мончини Габриэле Нападающий
- 9 Глиоцци Этторе Нападающий
- 10 Качиа Даниэле Нападающий
- 19 Youssef Maleh
- Главный тренер: Драго Массимо
Предыдущие игры
Кремонезе (последние 20 матчей: +6 =11 -3)
- 20.12.2017 Венеция 1:1 Кремонезе СB
- 16.12.2017 Кремонезе 1:1 Эмполи СB
- 08.12.2017 Новара 1:1 Кремонезе СB
- 02.12.2017 Кремонезе 1:0 Специя СB
- 25.11.2017 Асколи 0:0 Кремонезе СB
- 19.11.2017 Салернитана 1:1 Кремонезе СB
- 12.11.2017 Кремонезе 1:2 Палермо СB
- 04.11.2017 Фоджа 2:3 Кремонезе СB
- 28.10.2017 Кремонезе 3:3 Перуджа СB
- 24.10.2017 Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе СB
- 20.10.2017 Кремонезе 2:0 Брешия СB
- 14.10.2017 Читтаделла 1:2 Кремонезе СB
- 08.10.2017 Кремонезе 3:3 Тернана СB
- 02.10.2017 Фрозиноне 0:0 Кремонезе СB
- 23.09.2017 Кремонезе 0:0 Пескара СB
- 19.09.2017 Бари 1:0 Кремонезе СB
- 16.09.2017 Кремонезе 1:1 Карпи СB
- 09.09.2017 Про Верчелли 1:4 Кремонезе СB
- 03.09.2017 Кремонезе 3:1 Авеллино СB
- 25.08.2017 Парма 1:0 Кремонезе СB
Чезена (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 21.12.2017 Чезена 1:1 Палермо СB
- 16.12.2017 Парма 0:0 Чезена СB
- 08.12.2017 Чезена 4:2 Пескара СB
- 02.12.2017 Фрозиноне 3:3 Чезена СB
- 27.11.2017 Чезена 1:0 Брешия СB
- 18.11.2017 Эмполи 5:3 Чезена СB
- 12.11.2017 Чезена 3:3 Салернитана СB
- 04.11.2017 Виртус Энтелла 2:2 Чезена СB
- 28.10.2017 Чезена 2:2 Новара СB
- 24.10.2017 Перуджа 0:3 Чезена СB
- 21.10.2017 Чезена 3:3 Фоджа СB
- 14.10.2017 Карпи 2:1 Чезена СB
- 07.10.2017 Чезена 1:0 Специя СB
- 30.09.2017 Про Верчелли 5:2 Чезена СB
- 24.09.2017 Чезена 0:2 Асколи СB
- 19.09.2017 Читтаделла 4:0 Чезена СB
- 15.09.2017 Чезена 3:1 Авеллино СB
- 09.09.2017 Тернана 1:0 Чезена СB
- 03.09.2017 Чезена 0:0 Венеция СB
- 28.08.2017 Бари 3:0 Чезена СB
Последние игры между собой
Кремонезе
Чезена
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
67 Владение мячом, % 33
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палермо
|21
|10
|9
|2
|30 - 17
|39
|2.
|Фрозиноне
|21
|9
|10
|2
|37 - 27
|37
|3.
|Бари
|21
|10
|4
|7
|33 - 26
|34
|4.
|Эмполи
|21
|9
|7
|5
|42 - 32
|34
|5.
|Парма
|21
|9
|6
|6
|27 - 17
|33
|6.
|Читтаделла
|21
|9
|5
|7
|32 - 25
|32
|7.
|Кремонезе
|21
|7
|11
|3
|29 - 21
|32
|8.
|Специя
|21
|8
|6
|7
|22 - 20
|30
|9.
|Карпи
|21
|7
|8
|6
|18 - 23
|29
|10.
|Венеция
|21
|6
|11
|4
|22 - 19
|29
|11.
|Пескара
|21
|7
|7
|7
|33 - 37
|28
|12.
|Салернитана
|21
|5
|11
|5
|29 - 32
|26
|13.
|Авеллино
|21
|6
|7
|8
|29 - 32
|25
|14.
|Перуджа
|21
|6
|6
|9
|35 - 36
|24
|15.
|Новара
|21
|6
|6
|9
|24 - 25
|24
|16.
|Виртус Энтелла
|21
|5
|9
|7
|28 - 32
|24
|17.
|Брешия
|21
|5
|8
|8
|19 - 23
|23
|18.
|Чезена
|21
|5
|8
|8
|32 - 40
|23
|19.
|Фоджа
|21
|5
|7
|9
|33 - 41
|22
|20.
|Тернана
|21
|3
|12
|6
|32 - 38
|21
|21.
|Асколи
|21
|4
|8
|9
|19 - 31
|20
|22.
|Про Верчелли
|21
|4
|6
|11
|26 - 37
|18
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
УДАЛЕНИЕ! - Кашоне Эммануэль увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
90'
Пеше Симоне получил желтую карточку от судьи
84'
Фацци Николо получил желтую карточку от судьи
82'
Чезена делает замену. Донкор Исаак уходит с поля, а Мончини Габриэле выходит на его замену.
77'
Г О О О О Л - Паулиньо бьет в цель!
76'
Кремонезе делает замену. Andrea Brighenti уходит с поля, а Стефано Скаппини выходит на его замену.
76'
Чезена делает замену. Купиш Томаш уходит с поля, а Вита Алессио выходит на его замену.
73'
Чезена делает замену. Джаллоу Ламин уходит с поля, а Качиа Даниэле выходит на его замену.
68'
Кремонезе делает замену. Кроче Даниэле уходит с поля, а Джампетро Перрулли выходит на его замену.
57'
Донкор Исаак получил желтую карточку от судьи
54'
Кремонезе делает замену. Пикколо Антонио уходит с поля, а Gaetano Castrovilli выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Ivan Marconi получил желтую карточку от судьи
18'
Кашоне Эммануэль получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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