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  5. Серия B
Стадион:
Кремонезе
1:0
Конец матча
Чезена
0'
18' Желтая карточка
Кашоне Эммануэль
36' Желтая карточка
Ivan Marconi
57' Желтая карточка
Донкор Исаак
1:0
77' Гол
Paulinho XX
84' Желтая карточка
Фацци Николо
90' Желтая карточка
Пеше Симоне
90' Красная карточка
Кашоне Эммануэль
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
УДАЛЕНИЕ! - Кашоне Эммануэль увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
90'
Пеше Симоне получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
84'
Фацци Николо получил желтую карточку от судьи
82'
Чезена делает замену. Донкор Исаак уходит с поля, а Мончини Габриэле выходит на его замену.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Паулиньо бьет в цель!

76'
Кремонезе делает замену. Andrea Brighenti уходит с поля, а Стефано Скаппини выходит на его замену.
76'
Чезена делает замену. Купиш Томаш уходит с поля, а Вита Алессио выходит на его замену.
73'
Чезена делает замену. Джаллоу Ламин уходит с поля, а Качиа Даниэле выходит на его замену.
68'
Кремонезе делает замену. Кроче Даниэле уходит с поля, а Джампетро Перрулли выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Донкор Исаак получил желтую карточку от судьи
54'
Кремонезе делает замену. Пикколо Антонио уходит с поля, а Gaetano Castrovilli выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
36'
Ivan Marconi получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
18'
Кашоне Эммануэль получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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