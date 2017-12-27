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Стадион: Эннио Тардини
24' Желтая карточкаБольцони Франческо
31' Желтая карточкаЛукарелли Алессандро
42' Вторая желтая карточкаЛукарелли Алессандро
47' Желтая карточкаТерци Клаудио
48' Желтая карточкаGiulio Maggiore
57' Желтая карточкаДи Чезаре Валерио
73' Желтая карточкаFrancisco Sierralta
89' Желтая карточкаДе Кол Филиппо
|
47'
48'
89'
Состав команд
33
Дези
Якопо
Парма 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фраттали Пьерлуиджи Вратарь
- 2 Якопони Симоне Защитник
- 5 Ди Чезаре Валерио Защитник
- 6 Лукарелли Алессандро Защитник
- 28 Гальоло Риккардо Защитник
- 33 Дези Якопо Полузащитник
- 21 Скоццарелла Маттео Полузащитник
- 29 Скавоне Мануэль Полузащитник
- 19 Инсинье Роберто Нападающий
- 10 Bertrand Yves Baraye Нападающий
- 20 Ди Гаудио Антонио Нападающий
- Запасные игроки
- 8 Скалья Луиджи Альберто Защитник
- 17 Барилла Антонио Полузащитник
- 11 Мунари Джанни Полузащитник
- 26 Силигарди Лука Нападающий
- 31 Francisco Sierralta Нападающий
- 18 Manuel Nocciolini Нападающий
- 13 Juan Manuel Ramos
- 14 Marco Frediani
- 22 Michele Nardi
- 4 Francesco Corapi
- 35 Andrea Dini
- Главный тренер: Донадони Роберто
Специя 4-3-1-2
- Основной состав
- 33 Ди Дженнаро Раффаэле Вратарь
- 23 Де Кол Филиппо Защитник
- 19 Терци Клаудио Защитник
- 5 Nicolas Devis Giani Защитник
- 3 Lopez Walter II Защитник
- 25 Giulio Maggiore Полузащитник
- 7 Больцони Франческо Полузащитник
- 21 Пессина Маттео Полузащитник
- 26 Giuseppe Mastinu Полузащитник
- 29 Граноче Пабло Нападающий
- 38 Марилунго Гуидо Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Басси Давиде Вратарь
- 43 Манфредини Никколо Вратарь
- 4 Капелли Даниэле Защитник
- 13 Tommaso Augello Защитник
- 6 Pietro Ceccaroni Защитник
- 14 Джорджи Луиджи Полузащитник
- 20 Акампора Дженнаро Полузащитник
- 42 Аммари Нажиб Полузащитник
- 24 Luca Vignali Полузащитник
- 17 Калабрези Артуро Полузащитник
- 11 Солери Эдоардо Нападающий
- 9 Francesco Forte I
- Главный тренер: Ди Карло Доменико
Предыдущие игры
Парма (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 21.12.2017 Бари 0:0 Парма СB
- 16.12.2017 Парма 0:0 Чезена СB
- 08.12.2017 Тернана 1:1 Парма СB
- 02.12.2017 Парма 3:0 Про Верчелли СB
- 25.11.2017 Карпи 2:1 Парма СB
- 18.11.2017 Парма 4:0 Асколи СB
- 12.11.2017 Читтаделла 1:2 Парма СB
- 04.11.2017 Фрозиноне 2:1 Парма СB
- 29.10.2017 Парма 2:0 Авеллино СB
- 24.10.2017 Фоджа 0:3 Парма СB
- 21.10.2017 Парма 3:1 Виртус Энтелла СB
- 14.10.2017 Парма 0:1 Пескара СB
- 08.10.2017 Палермо 1:1 Парма СB
- 29.09.2017 Парма 2:2 Салернитана СB
- 23.09.2017 Венеция 0:1 Парма СB
- 19.09.2017 Парма 1:2 Эмполи СB
- 16.09.2017 Перуджа 3:0 Парма СB
- 10.09.2017 Парма 0:1 Брешия СB
- 03.09.2017 Новара 0:1 Парма СB
- 25.08.2017 Парма 1:0 Кремонезе СB
Специя (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 21.12.2017 Специя 1:0 Авеллино СB
- 16.12.2017 Про Верчелли 0:2 Специя СB
- 08.12.2017 Специя 1:0 Фоджа СB
- 02.12.2017 Кремонезе 1:0 Специя СB
- 25.11.2017 Специя 4:0 Пескара СB
- 18.11.2017 Брешия 1:1 Специя СB
- 11.11.2017 Специя 1:1 Фрозиноне СB
- 05.11.2017 Эмполи 1:1 Специя СB
- 28.10.2017 Специя 0:0 Читтаделла СB
- 24.10.2017 Асколи 3:1 Специя СB
- 21.10.2017 Специя 4:2 Перуджа СB
- 14.10.2017 Тернана 4:2 Специя СB
- 07.10.2017 Чезена 1:0 Специя СB
- 30.09.2017 Специя 1:0 Бари СB
- 23.09.2017 Салернитана 2:0 Специя СB
- 19.09.2017 Специя 1:0 Новара СB
- 15.09.2017 Венеция 0:0 Специя СB
- 09.09.2017 Специя 2:1 Виртус Энтелла СB
- 03.09.2017 Специя 0:1 Карпи СB
- 26.08.2017 Палермо 2:0 Специя СB
Парма
Специя
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палермо
|20
|9
|9
|2
|27 - 17
|36
|2.
|Фрозиноне
|20
|8
|10
|2
|35 - 26
|34
|3.
|Бари
|20
|10
|3
|7
|33 - 26
|33
|4.
|Парма
|21
|9
|6
|6
|27 - 17
|33
|5.
|Эмполи
|20
|8
|7
|5
|38 - 30
|31
|6.
|Специя
|21
|8
|6
|7
|22 - 20
|30
|7.
|Читтаделла
|20
|8
|5
|7
|30 - 24
|29
|8.
|Кремонезе
|20
|6
|11
|3
|28 - 21
|29
|9.
|Венеция
|20
|6
|11
|3
|22 - 18
|29
|10.
|Карпи
|20
|7
|7
|6
|18 - 23
|28
|11.
|Салернитана
|20
|5
|11
|4
|29 - 29
|26
|12.
|Пескара
|20
|6
|7
|7
|32 - 37
|25
|13.
|Перуджа
|20
|6
|6
|8
|33 - 32
|24
|14.
|Новара
|20
|6
|6
|8
|23 - 23
|24
|15.
|Брешия
|20
|5
|8
|7
|19 - 22
|23
|16.
|Чезена
|20
|5
|8
|7
|32 - 39
|23
|17.
|Авеллино
|20
|5
|7
|8
|27 - 31
|22
|18.
|Фоджа
|20
|5
|7
|8
|32 - 39
|22
|19.
|Виртус Энтелла
|20
|4
|9
|7
|26 - 31
|21
|20.
|Тернана
|20
|3
|12
|5
|31 - 36
|21
|21.
|Про Верчелли
|20
|4
|6
|10
|25 - 35
|18
|22.
|Асколи
|20
|3
|8
|9
|18 - 31
|17
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Де Кол Филиппо получил желтую карточку от судьи
83'
Специя делает замену. Марилунго Гуидо уходит с поля, а Francesco Forte выходит на его замену.
77'
Специя делает замену. Giuseppe Mastinu уходит с поля, а Аммари Нажиб выходит на его замену.
74'
Парма делает замену. Дези Якопо уходит с поля, а Francesco Corapi выходит на его замену.
73'
Francisco Sierralta получил желтую карточку от судьи
64'
Парма делает замену. Гальоло Риккардо уходит с поля, а Francisco Sierralta выходит на его замену.
64'
Парма делает замену. Bertrand Yves Baraye уходит с поля, а Manuel Nocciolini выходит на его замену.
61'
Специя делает замену. Больцони Франческо уходит с поля, а Джорджи Луиджи выходит на его замену.
57'
Ди Чезаре Валерио получил желтую карточку от судьи
48'
Giulio Maggiore получил желтую карточку от судьи
47'
Терци Клаудио получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Лукарелли Алессандро получает вторую желтую карточку. Удаление.
31'
Лукарелли Алессандро получил желтую карточку от судьи
24'
Больцони Франческо получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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