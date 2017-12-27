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  5. Серия B
Стадион:
Парма
0:0
Конец матча
Специя
0'
24' Желтая карточка
Больцони Франческо
31' Желтая карточка
Лукарелли Алессандро
42' Вторая желтая карточка
Лукарелли Алессандро
47' Желтая карточка
Терци Клаудио
48' Желтая карточка
Giulio Maggiore
57' Желтая карточка
Ди Чезаре Валерио
73' Желтая карточка
Francisco Sierralta
89' Желтая карточка
Де Кол Филиппо
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
89'
Де Кол Филиппо получил желтую карточку от судьи
83'
Специя делает замену. Марилунго Гуидо уходит с поля, а Francesco Forte выходит на его замену.
77'
Специя делает замену. Giuseppe Mastinu уходит с поля, а Аммари Нажиб выходит на его замену.
74'
Парма делает замену. Дези Якопо уходит с поля, а Francesco Corapi выходит на его замену.
Желтая карточка
73'
Francisco Sierralta получил желтую карточку от судьи

64'
Парма делает замену. Гальоло Риккардо уходит с поля, а Francisco Sierralta выходит на его замену.
64'
Парма делает замену. Bertrand Yves Baraye уходит с поля, а Manuel Nocciolini выходит на его замену.
61'
Специя делает замену. Больцони Франческо уходит с поля, а Джорджи Луиджи выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Ди Чезаре Валерио получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
48'
Giulio Maggiore получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
47'
Терци Клаудио получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Лукарелли Алессандро получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
31'
Лукарелли Алессандро получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Больцони Франческо получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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