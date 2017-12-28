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Стадион: Сильвио Пиола
1:2
Конец матча
0:1
2' ГолКьяретти Лукас
13' Желтая карточкаЙори Мануэль
34' Желтая карточкаВивес Джузеппе
34' Желтая карточкаКьяретти Лукас
0:2
55' ГолЙори Мануэль
67' Желтая карточкаAlfredo Bifulco
82' Желтая карточкаКастилья Лука
1:2
85' ГолAlessandro Polidori
|
2'
0:1
13'
34'
34'
55'
0:2
67'
82'
85'
1:2
Состав команд
13
Легати
Элия
Про Верчелли 4-3-3
- Основной состав
- 32 Марконе Ричард Вратарь
- 2 Берра Филиппо Защитник
- 13 Легати Элия Защитник
- 27 Бергамелли Дарио Защитник
- 3 Маммарелла Карло Защитник
- 10 Кастилья Лука Полузащитник
- 5 Вивес Джузеппе Полузащитник
- 8 Альтобелли Даниэле Полузащитник
- 30 Джермано Умберто Нападающий
- 9 Claudio Morra Нападающий
- 14 Ваюши Армандо Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Alessandro Gilardi Вратарь
- 20 Luca Barlocco Защитник
- 28 Джидайи Виллиам Защитник
- 33 Бруно Лука Защитник
- 18 Гильоне Паоло Полузащитник
- 24 Пульезе Марио Полузащитник
- 7 Райчевич Филип Нападающий
- 16 Alfredo Bifulco Нападающий
- 29 Alessandro Polidori Нападающий
- 23 Фиренце Марко Нападающий
- 1 Tommaso Nobile
- Главный тренер: Фоскарини Клаудио
Читтаделла 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Альфонсо Энрико Вратарь
- 2 Сальви Алессандро Защитник
- 19 Пелагатти Карло Защитник
- 6 Скалья Филиппо Защитник
- 3 Amedeo Benedetti Защитник
- 27 Сеттембрини Андреа Полузащитник
- 4 Йори Мануэль Полузащитник
- 16 Бартоломей Паоло Полузащитник
- 10 Кьяретти Лукас Полузащитник
- 9 Литтери Джанлука Нападающий
- 11 Куаме Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Палеари Альберто Вратарь
- 28 Камильяно Агостино Защитник
- 14 Пецци Энрико Защитник
- 24 Адорни Давиде Защитник
- 17 Luca Strizzolo Защитник
- 20 Паза Симоне Полузащитник
- 25 Маньеро Лука IV Полузащитник
- 26 Фасоло Джулио Нападающий
- 18 Арригини Андреа Нападающий
- Главный тренер: Вентурато Роберто
Предыдущие игры
Про Верчелли (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 21.12.2017 Тернана 4:3 Про Верчелли СB
- 16.12.2017 Про Верчелли 0:2 Специя СB
- 09.12.2017 Венеция 1:1 Про Верчелли СB
- 02.12.2017 Парма 3:0 Про Верчелли СB
- 25.11.2017 Про Верчелли 1:1 Виртус Энтелла СB
- 18.11.2017 Пескара 3:1 Про Верчелли СB
- 11.11.2017 Про Верчелли 2:1 Эмполи СB
- 04.11.2017 Новара 0:1 Про Верчелли СB
- 29.10.2017 Про Верчелли 1:4 Фоджа СB
- 24.10.2017 Авеллино 1:0 Про Верчелли СB
- 21.10.2017 Про Верчелли 0:0 Карпи СB
- 14.10.2017 Про Верчелли 2:2 Бари СB
- 08.10.2017 Перуджа 1:5 Про Верчелли СB
- 30.09.2017 Про Верчелли 5:2 Чезена СB
- 25.09.2017 Палермо 2:1 Про Верчелли СB
- 19.09.2017 Про Верчелли 1:1 Салернитана СB
- 16.09.2017 Брешия 0:0 Про Верчелли СB
- 09.09.2017 Про Верчелли 1:4 Кремонезе СB
- 03.09.2017 Асколи 1:0 Про Верчелли СB
- 26.08.2017 Про Верчелли 0:2 Фрозиноне СB
Читтаделла (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 21.12.2017 Читтаделла 0:1 Карпи СB
- 17.12.2017 Брешия 1:1 Читтаделла СB
- 14.12.2017 Лацио 4:1 Читтаделла КИ
- 09.12.2017 Читтаделла 2:2 Авеллино СB
- 02.12.2017 Фоджа 1:3 Читтаделла СB
- 28.11.2017 СПАЛ 2013 0:2 Читтаделла КИ
- 25.11.2017 Читтаделла 2:1 Салернитана СB
- 20.11.2017 Палермо 0:3 Читтаделла СB
- 12.11.2017 Читтаделла 1:2 Парма СB
- 04.11.2017 Читтаделла 1:1 Тернана СB
- 28.10.2017 Специя 0:0 Читтаделла СB
- 24.10.2017 Читтаделла 2:1 Венеция СB
- 20.10.2017 Бари 4:2 Читтаделла СB
- 14.10.2017 Читтаделла 1:2 Кремонезе СB
- 08.10.2017 Пескара 1:2 Читтаделла СB
- 30.09.2017 Читтаделла 0:1 Виртус Энтелла СB
- 23.09.2017 Эмполи 0:1 Читтаделла СB
- 19.09.2017 Читтаделла 4:0 Чезена СB
- 16.09.2017 Новара 1:0 Читтаделла СB
- 11.09.2017 Читтаделла 1:1 Перуджа СB
Последние игры между собой
Про Верчелли: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Читтаделла: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Про Верчелли
Читтаделла
-
1 Офсайды 4
-
20 Нарушения правил 21
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палермо
|21
|10
|9
|2
|30 - 17
|39
|2.
|Фрозиноне
|21
|9
|10
|2
|37 - 27
|37
|3.
|Бари
|21
|10
|4
|7
|33 - 26
|34
|4.
|Эмполи
|21
|9
|7
|5
|42 - 32
|34
|5.
|Парма
|21
|9
|6
|6
|27 - 17
|33
|6.
|Читтаделла
|21
|9
|5
|7
|32 - 25
|32
|7.
|Кремонезе
|21
|7
|11
|3
|29 - 21
|32
|8.
|Специя
|21
|8
|6
|7
|22 - 20
|30
|9.
|Карпи
|21
|7
|8
|6
|18 - 23
|29
|10.
|Венеция
|21
|6
|11
|4
|22 - 19
|29
|11.
|Пескара
|21
|7
|7
|7
|33 - 37
|28
|12.
|Салернитана
|21
|5
|11
|5
|29 - 32
|26
|13.
|Авеллино
|21
|6
|7
|8
|29 - 32
|25
|14.
|Перуджа
|21
|6
|6
|9
|35 - 36
|24
|15.
|Новара
|21
|6
|6
|9
|24 - 25
|24
|16.
|Виртус Энтелла
|21
|5
|9
|7
|28 - 32
|24
|17.
|Брешия
|21
|5
|8
|8
|19 - 23
|23
|18.
|Чезена
|21
|5
|8
|8
|32 - 40
|23
|19.
|Фоджа
|21
|5
|7
|9
|33 - 41
|22
|20.
|Тернана
|21
|3
|12
|6
|32 - 38
|21
|21.
|Асколи
|21
|4
|8
|9
|19 - 31
|20
|22.
|Про Верчелли
|21
|4
|6
|11
|26 - 37
|18
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Читтаделла делает замену. Сеттембрини Андреа уходит с поля, а Паза Симоне выходит на его замену.
85'
Г О О О О Л - Alessandro Polidori бьет в цель!
82'
Читтаделла делает замену. Литтери Джанлука уходит с поля, а Luca Strizzolo выходит на его замену.
82'
Кастилья Лука получил желтую карточку от судьи
67'
Alfredo Bifulco получил желтую карточку от судьи
63'
Читтаделла делает замену. Кьяретти Лукас уходит с поля, а Маньеро Лука IV выходит на его замену.
59'
Про Верчелли делает замену. Ваюши Армандо уходит с поля, а Alessandro Polidori выходит на его замену.
55'
Г О О О О Л - Йори Мануэль бьет в цель!
48'
Про Верчелли делает замену. Легати Элия уходит с поля, а Бруно Лука выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Про Верчелли делает замену. Альтобелли Даниэле уходит с поля, а Alfredo Bifulco выходит на его замену.
34'
Кьяретти Лукас получил желтую карточку от судьи
34'
Вивес Джузеппе получил желтую карточку от судьи
13'
Йори Мануэль получил желтую карточку от судьи
2'
Г О О О О Л - Кьяретти Лукас бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Vercelli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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