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  5. Серия B
Стадион:
Про Верчелли
1:2
Конец матча
Читтаделла
0'
0:1
2' Гол
Кьяретти Лукас
13' Желтая карточка
Йори Мануэль
34' Желтая карточка
Вивес Джузеппе
34' Желтая карточка
Кьяретти Лукас
0:2
55' Гол
Йори Мануэль
67' Желтая карточка
Alfredo Bifulco
82' Желтая карточка
Кастилья Лука
1:2
85' Гол
Alessandro Polidori
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Читтаделла делает замену. Сеттембрини Андреа уходит с поля, а Паза Симоне выходит на его замену.
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Alessandro Polidori бьет в цель!
82'
Читтаделла делает замену. Литтери Джанлука уходит с поля, а Luca Strizzolo выходит на его замену.
Желтая карточка
82'
Кастилья Лука получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
67'
Alfredo Bifulco получил желтую карточку от судьи

63'
Читтаделла делает замену. Кьяретти Лукас уходит с поля, а Маньеро Лука IV выходит на его замену.
59'
Про Верчелли делает замену. Ваюши Армандо уходит с поля, а Alessandro Polidori выходит на его замену.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Йори Мануэль бьет в цель!
48'
Про Верчелли делает замену. Легати Элия уходит с поля, а Бруно Лука выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Про Верчелли делает замену. Альтобелли Даниэле уходит с поля, а Alfredo Bifulco выходит на его замену.
Желтая карточка
34'
Кьяретти Лукас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
34'
Вивес Джузеппе получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
13'
Йори Мануэль получил желтую карточку от судьи
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Кьяретти Лукас бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Vercelli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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