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  5. Серия B
Стадион:
Карпи
0:0
Конец матча
Бари
0'
9' Желтая карточка
Пашиути Лоренцо
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
82'
Бари делает замену. Баша Мигьен уходит с поля, а Козак Либор выходит на его замену.
70'
Бари делает замену. Йоколано Симоне уходит с поля, а Бузеллато Массимилиано выходит на его замену.
59'
Бари делает замену. Флоро Флорес Антонио уходит с поля, а Галано Кристиан выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

44'
Карпи делает замену. Броско Риккардо уходит с поля, а Биттанте Лука выходит на его замену.
36'
Карпи делает замену. Saber Hraiech уходит с поля, а Dario Saric выходит на его замену.
Желтая карточка
9'
Пашиути Лоренцо получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Sandro Cabassi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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