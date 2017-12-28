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Стадион: Сандро Кабасси
9' Желтая карточкаПашиути Лоренцо
Состав команд
24
Maodo
Mbaye
29
Mbala
Nzola
Карпи 3-5-2
- Основной состав
- 22 Коломби Симоне Вратарь
- 3 Капела Анибал Защитник
- 23 Броско Риккардо Защитник
- 14 Лиджи Алессандро Защитник
- 25 Tobias Pachonik Полузащитник
- 5 Luca Verna Полузащитник
- 24 Maodo Mbaye Полузащитник
- 30 Saber Hraiech Полузащитник
- 19 Пашиути Лоренцо Полузащитник
- 29 Mbala Nzola Нападающий
- 10 Мбакогу Джерри Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Виттурини Давиде Полузащитник
- 20 Биттанте Лука Полузащитник
- 28 Беллони Никколо Полузащитник
- 6 Романо Антонио Полузащитник
- 26 Калапай Лука Полузащитник
- 9 Giancarlo Malcore Нападающий
- 7 Fabio Concas Нападающий
- 1 Federico Serraiocco
- 21 Dario Saric
- 12 Matteo Brunelli
- 11 Mario Prezioso
- Главный тренер: Кастори Фабрицио
Бари 4-3-3
- Основной состав
- 12 Alessandro Micai Вратарь
- 4 Сабелли Стефано Защитник
- 30 Диаките Мобидо Защитник
- 17 Марроне Лука Защитник
- 6 Д'Элия Сальваторе Защитник
- 21 Тельо Андрес Полузащитник
- 8 Баша Мигьен Полузащитник
- 23 Йоколано Симоне Полузащитник
- 16 Импрота Риккардо Нападающий
- 27 Нене Да Сильва Нападающий
- 24 Флоро Флорес Антонио Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Берарди Алессандро Вратарь
- 22 Victor De Lucia Вратарь
- 3 Капрадосси Элио Защитник
- 15 Кассани Маттиа Защитник
- 29 Фьямоцци Риккардо Защитник
- 5 Тонуччи Денис Защитник
- 31 Бузеллато Массимилиано Полузащитник
- 7 Jacopo Petriccione Полузащитник
- 10 Бриенца Франко Полузащитник
- 20 Сальцано Аньелло Полузащитник
- 9 Козак Либор Нападающий
- 11 Галано Кристиан Нападающий
- Главный тренер: Каплоне Андреа
Предыдущие игры
Карпи (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 21.12.2017 Читтаделла 0:1 Карпи СB
- 16.12.2017 Карпи 1:1 Фрозиноне СB
- 09.12.2017 Эмполи 1:0 Карпи СB
- 03.12.2017 Авеллино 1:1 Карпи СB
- 29.11.2017 Торино 2:0 Карпи КИ
- 25.11.2017 Карпи 2:1 Парма СB
- 18.11.2017 Перуджа 5:0 Карпи СB
- 12.11.2017 Карпи 1:1 Брешия СB
- 04.11.2017 Карпи 4:2 Асколи СB
- 30.10.2017 Тернана 0:0 Карпи СB
- 24.10.2017 Карпи 1:3 Палермо СB
- 21.10.2017 Про Верчелли 0:0 Карпи СB
- 14.10.2017 Карпи 2:1 Чезена СB
- 08.10.2017 Венеция 2:0 Карпи СB
- 30.09.2017 Карпи 0:1 Пескара СB
- 23.09.2017 Виртус Энтелла 0:0 Карпи СB
- 19.09.2017 Карпи 1:3 Фоджа СB
- 16.09.2017 Кремонезе 1:1 Карпи СB
- 09.09.2017 Карпи 1:0 Салернитана СB
- 03.09.2017 Специя 0:1 Карпи СB
Бари (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 21.12.2017 Бари 0:0 Парма СB
- 16.12.2017 Перуджа 1:3 Бари СB
- 10.12.2017 Бари 0:3 Палермо СB
- 03.12.2017 Виртус Энтелла 3:1 Бари СB
- 29.11.2017 Сассуоло 2:1 Бари КИ
- 26.11.2017 Бари 1:0 Фоджа СB
- 18.11.2017 Новара 1:2 Бари СB
- 12.11.2017 Бари 1:0 Пескара СB
- 04.11.2017 Салернитана 2:2 Бари СB
- 28.10.2017 Бари 3:0 Асколи СB
- 23.10.2017 Брешия 2:1 Бари СB
- 20.10.2017 Бари 4:2 Читтаделла СB
- 14.10.2017 Про Верчелли 2:2 Бари СB
- 08.10.2017 Бари 2:1 Авеллино СB
- 30.09.2017 Специя 1:0 Бари СB
- 23.09.2017 Бари 3:0 Тернана СB
- 19.09.2017 Бари 1:0 Кремонезе СB
- 16.09.2017 Фрозиноне 3:2 Бари СB
- 09.09.2017 Бари 0:2 Венеция СB
- 03.09.2017 Эмполи 3:2 Бари СB
Последние игры между собой
Карпи
Бари
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палермо
|21
|10
|9
|2
|30 - 17
|39
|2.
|Фрозиноне
|21
|9
|10
|2
|37 - 27
|37
|3.
|Бари
|21
|10
|4
|7
|33 - 26
|34
|4.
|Эмполи
|21
|9
|7
|5
|42 - 32
|34
|5.
|Парма
|21
|9
|6
|6
|27 - 17
|33
|6.
|Читтаделла
|21
|9
|5
|7
|32 - 25
|32
|7.
|Кремонезе
|21
|7
|11
|3
|29 - 21
|32
|8.
|Специя
|21
|8
|6
|7
|22 - 20
|30
|9.
|Карпи
|21
|7
|8
|6
|18 - 23
|29
|10.
|Венеция
|21
|6
|11
|4
|22 - 19
|29
|11.
|Пескара
|21
|7
|7
|7
|33 - 37
|28
|12.
|Салернитана
|21
|5
|11
|5
|29 - 32
|26
|13.
|Авеллино
|21
|6
|7
|8
|29 - 32
|25
|14.
|Перуджа
|21
|6
|6
|9
|35 - 36
|24
|15.
|Новара
|21
|6
|6
|9
|24 - 25
|24
|16.
|Виртус Энтелла
|21
|5
|9
|7
|28 - 32
|24
|17.
|Брешия
|21
|5
|8
|8
|19 - 23
|23
|18.
|Чезена
|21
|5
|8
|8
|32 - 40
|23
|19.
|Фоджа
|21
|5
|7
|9
|33 - 41
|22
|20.
|Тернана
|21
|3
|12
|6
|32 - 38
|21
|21.
|Асколи
|21
|4
|8
|9
|19 - 31
|20
|22.
|Про Верчелли
|21
|4
|6
|11
|26 - 37
|18
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
82'
Бари делает замену. Баша Мигьен уходит с поля, а Козак Либор выходит на его замену.
70'
Бари делает замену. Йоколано Симоне уходит с поля, а Бузеллато Массимилиано выходит на его замену.
59'
Бари делает замену. Флоро Флорес Антонио уходит с поля, а Галано Кристиан выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Карпи делает замену. Броско Риккардо уходит с поля, а Биттанте Лука выходит на его замену.
36'
Карпи делает замену. Saber Hraiech уходит с поля, а Dario Saric выходит на его замену.
9'
Пашиути Лоренцо получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Sandro Cabassi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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