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Стадион: Ренцо Барбера
3:0
Конец матча
20' Желтая карточкаМинала Джозеф
1:0
30' ГолЧочев Ивайло
32' Желтая карточкаЗито Антонио
43' Желтая карточкаВитале Луиджи
52' Вторая желтая карточкаВитале Луиджи
55' Желтая карточкаМуравски Радослав
2:0
79' ГолМоначелло Гаетано
3:0
90' ГолЯяло Мато
|
20'
30'
1:0
32'
43'
52'
79'
2:0
90'
3:0
Состав команд
15
Ционек
Тьяго
18
Чочев
Ивайло
Палермо 3-5-1-1
- Основной состав
- 12 Посавец Йосип Вратарь
- 15 Ционек Тьяго Защитник
- 6 Струна Альяж Защитник
- 2 Беллучи Джузеппе Защитник
- 3 Рисполи Андреа Полузащитник
- 10 Коронадо Игор Полузащитник
- 8 Яяло Мато Полузащитник
- 18 Чочев Ивайло Полузащитник
- 19 Алеесами Хайтам Полузащитник
- 7 Трайковски Александар Полузащитник
- 30 Несторовски Илья Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Помини Альберто Вратарь
- 24 Przemyslaw Szyminski Защитник
- 33 Петерманн Давиде Полузащитник
- 13 Гнаоре Эдди Полузащитник
- 28 Давидович Павел Полузащитник
- 21 Luca Antonio Fiordilino Полузащитник
- 35 Муравски Радослав Полузащитник
- 11 Эмбало Карлос Нападающий
- 27 Моначелло Гаетано Нападающий
- 1 Luca Maniero II
- 4 Andrea Accardi
- Главный тренер: Диего Бортолуззи
Салернитана 3-5-2
- Основной состав
- 1 Адамонис Марюс Вратарь
- 3 Витале Луиджи Защитник
- 4 Бернардини Алессандро Защитник
- 5 Мантовани Валерио Защитник
- 8 Зито Антонио Полузащитник
- 27 Matteo Ricci II Полузащитник
- 7 Синьорелли Франко Полузащитник
- 17 Минала Джозеф Полузащитник
- 2 Пучино Раффаэле Полузащитник
- 30 Росси Алессандро Нападающий
- 24 Бокалон Риккардо Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Руссо Стефано Вратарь
- 23 Оджер Мозес Полузащитник
- 11 Алекс Энрике II Полузащитник
- 28 Спрокати Маттиа Полузащитник
- 15 Риццо Джузеппе Полузащитник
- 13 Кийине Софиан Полузащитник
- 25 Ди Роберто Нунцио Полузащитник
- 31 Emanuele Cicerelli Нападающий
- 9 Родригес Алехандро Нападающий
- 26 Patrick Asmah
- 12 Michalis Iliadis
- 18 Sofiane Ahmed Kadi
- Главный тренер: Торренте Винченцо
Предыдущие игры
Палермо (последние 20 матчей: +9 =9 -2)
- 21.12.2017 Чезена 1:1 Палермо СB
- 16.12.2017 Палермо 1:0 Тернана СB
- 10.12.2017 Бари 0:3 Палермо СB
- 02.12.2017 Палермо 0:0 Венеция СB
- 25.11.2017 Авеллино 1:3 Палермо СB
- 20.11.2017 Палермо 0:3 Читтаделла СB
- 12.11.2017 Кремонезе 1:2 Палермо СB
- 03.11.2017 Пескара 2:2 Палермо СB
- 28.10.2017 Палермо 2:0 Виртус Энтелла СB
- 24.10.2017 Карпи 1:3 Палермо СB
- 21.10.2017 Палермо 0:2 Новара СB
- 14.10.2017 Фрозиноне 0:0 Палермо СB
- 08.10.2017 Палермо 1:1 Парма СB
- 30.09.2017 Асколи 0:0 Палермо СB
- 25.09.2017 Палермо 2:1 Про Верчелли СB
- 19.09.2017 Палермо 1:0 Перуджа СB
- 16.09.2017 Фоджа 1:1 Палермо СB
- 09.09.2017 Палермо 3:3 Эмполи СB
- 02.09.2017 Брешия 0:0 Палермо СB
- 26.08.2017 Палермо 2:0 Специя СB
Салернитана (последние 20 матчей: +5 =11 -4)
- 21.12.2017 Салернитана 0:3 Фоджа СB
- 16.12.2017 Виртус Энтелла 0:2 Салернитана СB
- 09.12.2017 Салернитана 1:1 Перуджа СB
- 02.12.2017 Брешия 2:0 Салернитана СB
- 25.11.2017 Читтаделла 2:1 Салернитана СB
- 19.11.2017 Салернитана 1:1 Кремонезе СB
- 12.11.2017 Чезена 3:3 Салернитана СB
- 04.11.2017 Салернитана 2:2 Бари СB
- 28.10.2017 Салернитана 2:1 Эмполи СB
- 24.10.2017 Новара 2:3 Салернитана СB
- 21.10.2017 Салернитана 1:1 Фрозиноне СB
- 15.10.2017 Авеллино 2:3 Салернитана СB
- 07.10.2017 Салернитана 0:0 Асколи СB
- 29.09.2017 Парма 2:2 Салернитана СB
- 23.09.2017 Салернитана 2:0 Специя СB
- 19.09.2017 Про Верчелли 1:1 Салернитана СB
- 16.09.2017 Салернитана 2:2 Пескара СB
- 09.09.2017 Карпи 1:0 Салернитана СB
- 04.09.2017 Салернитана 3:3 Тернана СB
- 26.08.2017 Венеция 0:0 Салернитана СB
Палермо
Салернитана
-
0 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 23
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
53 Владение мячом, % 47
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палермо
|21
|10
|9
|2
|30 - 17
|39
|2.
|Фрозиноне
|21
|9
|10
|2
|37 - 27
|37
|3.
|Бари
|21
|10
|4
|7
|33 - 26
|34
|4.
|Эмполи
|21
|9
|7
|5
|42 - 32
|34
|5.
|Парма
|21
|9
|6
|6
|27 - 17
|33
|6.
|Читтаделла
|21
|9
|5
|7
|32 - 25
|32
|7.
|Кремонезе
|21
|7
|11
|3
|29 - 21
|32
|8.
|Специя
|21
|8
|6
|7
|22 - 20
|30
|9.
|Карпи
|21
|7
|8
|6
|18 - 23
|29
|10.
|Венеция
|21
|6
|11
|4
|22 - 19
|29
|11.
|Пескара
|21
|7
|7
|7
|33 - 37
|28
|12.
|Салернитана
|21
|5
|11
|5
|29 - 32
|26
|13.
|Авеллино
|21
|6
|7
|8
|29 - 32
|25
|14.
|Перуджа
|21
|6
|6
|9
|35 - 36
|24
|15.
|Новара
|21
|6
|6
|9
|24 - 25
|24
|16.
|Виртус Энтелла
|21
|5
|9
|7
|28 - 32
|24
|17.
|Брешия
|21
|5
|8
|8
|19 - 23
|23
|18.
|Чезена
|21
|5
|8
|8
|32 - 40
|23
|19.
|Фоджа
|21
|5
|7
|9
|33 - 41
|22
|20.
|Тернана
|21
|3
|12
|6
|32 - 38
|21
|21.
|Асколи
|21
|4
|8
|9
|19 - 31
|20
|22.
|Про Верчелли
|21
|4
|6
|11
|26 - 37
|18
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Яяло Мато бьет в цель!
83'
Палермо делает замену. Трайковски Александар уходит с поля, а Давидович Павел выходит на его замену.
82'
Салернитана делает замену. Бокалон Риккардо уходит с поля, а Спрокати Маттиа выходит на его замену.
79'
Г О О О О Л - Моначелло Гаетано бьет в цель!
69'
Палермо делает замену. Несторовски Илья уходит с поля, а Моначелло Гаетано выходит на его замену.
55'
Муравски Радослав получил желтую карточку от судьи
52'
Витале Луиджи получает вторую желтую карточку. Удаление.
52'
Салернитана делает замену. Минала Джозеф уходит с поля, а Оджер Мозес выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Витале Луиджи получил желтую карточку от судьи
34'
Палермо делает замену. Рисполи Андреа уходит с поля, а Муравски Радослав выходит на его замену.
32'
Зито Антонио получил желтую карточку от судьи
30'
Г О О О О Л - Чочев Ивайло бьет в цель!
20'
Минала Джозеф получил желтую карточку от судьи
17'
Салернитана делает замену. Росси Алессандро уходит с поля, а Родригес Алехандро выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renzo Barbera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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