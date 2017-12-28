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  5. Серия B
Стадион:
Палермо
3:0
Конец матча
Салернитана
0'
20' Желтая карточка
Минала Джозеф
1:0
30' Гол
Чочев Ивайло
32' Желтая карточка
Зито Антонио
43' Желтая карточка
Витале Луиджи
52' Вторая желтая карточка
Витале Луиджи
55' Желтая карточка
Муравски Радослав
2:0
79' Гол
Моначелло Гаетано
3:0
90' Гол
Яяло Мато
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Яяло Мато бьет в цель!
83'
Палермо делает замену. Трайковски Александар уходит с поля, а Давидович Павел выходит на его замену.
82'
Салернитана делает замену. Бокалон Риккардо уходит с поля, а Спрокати Маттиа выходит на его замену.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Моначелло Гаетано бьет в цель!
69'
Палермо делает замену. Несторовски Илья уходит с поля, а Моначелло Гаетано выходит на его замену.

Желтая карточка
55'
Муравски Радослав получил желтую карточку от судьи
52'
Витале Луиджи получает вторую желтую карточку. Удаление.
52'
Салернитана делает замену. Минала Джозеф уходит с поля, а Оджер Мозес выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Витале Луиджи получил желтую карточку от судьи
34'
Палермо делает замену. Рисполи Андреа уходит с поля, а Муравски Радослав выходит на его замену.
Желтая карточка
32'
Зито Антонио получил желтую карточку от судьи
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Чочев Ивайло бьет в цель!
Желтая карточка
20'
Минала Джозеф получил желтую карточку от судьи
17'
Салернитана делает замену. Росси Алессандро уходит с поля, а Родригес Алехандро выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renzo Barbera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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