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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Стадио Адриатико
33' Желтая карточкаMarco Perrotta
38' Желтая карточкаБрускаджин Маттео
59' Желтая карточкаКода Андреа
85' Желтая карточкаFrancesco Cernuto
1:0
86' ГолВальцания Лука
90' Желтая карточкаБентивольо Симоне
|
33'
59'
86'
1:0
Состав команд
13
Кода
Андреа
Пескара 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фиорилло Винченцо Вратарь
- 2 Крешенци Алессандро Защитник
- 13 Кода Андреа Защитник
- 23 Marco Perrotta Защитник
- 27 Маццотта Антонио Защитник
- 14 Вальцания Лука Полузащитник
- 31 Mattia Proietti I Полузащитник
- 16 Бругман Гастон Полузащитник
- 7 Leonardo Mancuso Нападающий
- 17 Петтинари Стефано Нападающий
- 29 Капоне Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Бальцано Антонио Защитник
- 33 Кулибали Мамаду Полузащитник
- 35 Баэс Хайме Нападающий
- 19 Кокко Андреа Нападающий
- 34 Дель Соле Фердинандо Нападающий
- 8 Franck Kanoute
- 15 Edgar Elizalde
- 12 Vittorio Antonino
- Главный тренер: Земан Зденек
Венеция 3-5-2
- Основной состав
- 1 Аудеро Эмиль Вратарь
- 4 Анджелкович Синиша Защитник
- 3 Брускаджин Маттео Защитник
- 25 Francesco Cernuto Защитник
- 10 Gianni Fabiano Полузащитник
- 13 Marco Modolo Полузащитник
- 7 Бентивольо Симоне Полузащитник
- 14 Пинато Марко Полузащитник
- 26 Гарофало Агостино Полузащитник
- 17 Марсура Давиде Нападающий
- 11 Stefano Moreo Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Guglielmo Vicario Вратарь
- 33 Pier Graziano Gori Вратарь
- 27 Дзампано Джузеппе Полузащитник
- 5 Штулац Лео Полузащитник
- 31 Дель Гроссо Кристиано Полузащитник
- 30 Синьори Франческо Полузащитник
- 18 Сучиу Сергиу Полузащитник
- 21 Млакар Ян Нападающий
- 9 Зигони Джанмарко Нападающий
- 19 Гейхо Алекс Нападающий
- 24 Vittorio Fabris
- 8 Evans Soligo
Предыдущие игры
Пескара (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 21.12.2017 Асколи 1:1 Пескара СB
- 17.12.2017 Пескара 1:0 Новара СB
- 08.12.2017 Чезена 4:2 Пескара СB
- 02.12.2017 Пескара 3:3 Тернана СB
- 28.11.2017 Сампдория 4:1 Пескара КИ
- 25.11.2017 Специя 4:0 Пескара СB
- 18.11.2017 Пескара 3:1 Про Верчелли СB
- 12.11.2017 Бари 1:0 Пескара СB
- 03.11.2017 Пескара 2:2 Палермо СB
- 28.10.2017 Пескара 0:3 Брешия СB
- 24.10.2017 Эмполи 3:1 Пескара СB
- 21.10.2017 Пескара 2:1 Авеллино СB
- 14.10.2017 Парма 0:1 Пескара СB
- 08.10.2017 Пескара 1:2 Читтаделла СB
- 30.09.2017 Карпи 0:1 Пескара СB
- 23.09.2017 Кремонезе 0:0 Пескара СB
- 19.09.2017 Пескара 2:2 Виртус Энтелла СB
- 16.09.2017 Салернитана 2:2 Пескара СB
- 08.09.2017 Пескара 3:3 Фрозиноне СB
- 03.09.2017 Перуджа 4:2 Пескара СB
Венеция (последние 20 матчей: +6 =11 -3)
- 20.12.2017 Венеция 1:1 Кремонезе СB
- 15.12.2017 Фоджа 2:2 Венеция СB
- 09.12.2017 Венеция 1:1 Про Верчелли СB
- 02.12.2017 Палермо 0:0 Венеция СB
- 25.11.2017 Венеция 1:3 Новара СB
- 18.11.2017 Виртус Энтелла 0:0 Венеция СB
- 12.11.2017 Венеция 1:0 Перуджа СB
- 04.11.2017 Брешия 1:2 Венеция СB
- 28.10.2017 Венеция 1:1 Фрозиноне СB
- 24.10.2017 Читтаделла 2:1 Венеция СB
- 21.10.2017 Венеция 1:0 Эмполи СB
- 14.10.2017 Асколи 3:3 Венеция СB
- 08.10.2017 Венеция 2:0 Карпи СB
- 30.09.2017 Тернана 2:3 Венеция СB
- 23.09.2017 Венеция 0:1 Парма СB
- 18.09.2017 Авеллино 1:1 Венеция СB
- 15.09.2017 Венеция 0:0 Специя СB
- 09.09.2017 Бари 0:2 Венеция СB
- 03.09.2017 Чезена 0:0 Венеция СB
- 26.08.2017 Венеция 0:0 Салернитана СB
Пескара
Венеция
-
2 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палермо
|21
|10
|9
|2
|30 - 17
|39
|2.
|Фрозиноне
|21
|9
|10
|2
|37 - 27
|37
|3.
|Бари
|21
|10
|4
|7
|33 - 26
|34
|4.
|Эмполи
|21
|9
|7
|5
|42 - 32
|34
|5.
|Парма
|21
|9
|6
|6
|27 - 17
|33
|6.
|Читтаделла
|21
|9
|5
|7
|32 - 25
|32
|7.
|Кремонезе
|21
|7
|11
|3
|29 - 21
|32
|8.
|Специя
|21
|8
|6
|7
|22 - 20
|30
|9.
|Карпи
|21
|7
|8
|6
|18 - 23
|29
|10.
|Венеция
|21
|6
|11
|4
|22 - 19
|29
|11.
|Пескара
|21
|7
|7
|7
|33 - 37
|28
|12.
|Салернитана
|21
|5
|11
|5
|29 - 32
|26
|13.
|Авеллино
|21
|6
|7
|8
|29 - 32
|25
|14.
|Перуджа
|21
|6
|6
|9
|35 - 36
|24
|15.
|Новара
|21
|6
|6
|9
|24 - 25
|24
|16.
|Виртус Энтелла
|21
|5
|9
|7
|28 - 32
|24
|17.
|Брешия
|21
|5
|8
|8
|19 - 23
|23
|18.
|Чезена
|21
|5
|8
|8
|32 - 40
|23
|19.
|Фоджа
|21
|5
|7
|9
|33 - 41
|22
|20.
|Тернана
|21
|3
|12
|6
|32 - 38
|21
|21.
|Асколи
|21
|4
|8
|9
|19 - 31
|20
|22.
|Про Верчелли
|21
|4
|6
|11
|26 - 37
|18
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Бентивольо Симоне получил желтую карточку от судьи
87'
Венеция делает замену. Francesco Cernuto уходит с поля, а Млакар Ян выходит на его замену.
86'
Г О О О О Л - Вальцания Лука бьет в цель!
85'
Francesco Cernuto получил желтую карточку от судьи
82'
Венеция делает замену. Марсура Давиде уходит с поля, а Гейхо Алекс выходит на его замену.
77'
Пескара делает замену. Leonardo Mancuso уходит с поля, а Баэс Хайме выходит на его замену.
76'
Венеция делает замену. Stefano Moreo уходит с поля, а Зигони Джанмарко выходит на его замену.
59'
Кода Андреа получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Брускаджин Маттео получил желтую карточку от судьи
33'
Marco Perrotta получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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