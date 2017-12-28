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  5. Серия B
Стадион:
Пескара
1:0
Конец матча
Венеция
0'
33' Желтая карточка
Marco Perrotta
38' Желтая карточка
Брускаджин Маттео
59' Желтая карточка
Кода Андреа
85' Желтая карточка
Francesco Cernuto
1:0
86' Гол
Вальцания Лука
90' Желтая карточка
Бентивольо Симоне
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Бентивольо Симоне получил желтую карточку от судьи
87'
Венеция делает замену. Francesco Cernuto уходит с поля, а Млакар Ян выходит на его замену.
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Вальцания Лука бьет в цель!
Желтая карточка
85'
Francesco Cernuto получил желтую карточку от судьи
82'
Венеция делает замену. Марсура Давиде уходит с поля, а Гейхо Алекс выходит на его замену.

77'
Пескара делает замену. Leonardo Mancuso уходит с поля, а Баэс Хайме выходит на его замену.
76'
Венеция делает замену. Stefano Moreo уходит с поля, а Зигони Джанмарко выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Кода Андреа получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
38'
Брускаджин Маттео получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Marco Perrotta получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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