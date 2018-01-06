Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
20' Желтая карточкаБурдиссо Николас
1:0
38' ГолДе Сильвестри Лоренцо
43' Желтая карточкаГонсалес Джанкарло
Первый тайм
48'
Команда Торино играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
47'
Молинаро Кристиан из команды Торино играет слишком грубо. Верди Симоне оказался на газоне.
46'
Фальке Яго из команды Торино в офсайде
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
45'
Крафт Эмиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Ньянг М'Байе пробил со штрафного прямо в стенку
43'
Гонсалес Джанкарло - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
43'
Судья сигнализирует, что Гонсалес Джанкарло из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Ньянг М'Байе
43'
42'
Беренгер Алекс из команды Торино плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
42'
Де Сильвестри Лоренцо выбил мяч подальше от ворот.
41'
Беренгер Алекс наказан за толчок Хеландер Филип
41'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
40'
Крафт Эмиль из команды Болонья в офсайде
38'
Беренгер Алекс сделал результативную передачу.
38'
ГО-О-О-О-ОЛ! Де Сильвестри Лоренцо из клуба "Торино" отправил мяч головой в ворота.
38'
Беренгер Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
М'Байе Ибрахим наказан за толчок Фальке Яго
37'
М'Байе Ибрахим из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Де Сильвестри Лоренцо пострадал.
37'
Судья сигнализирует, что Ринкон Томас из команды Торино поставил подножку. Пострадал Паласио Родриго
36'
Фальке Яго из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Фальке Яго нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Ньянг М'Байе из команды Торино делает пас партнеру.
35'
Хеландер Филип наказан за толчок Ньянг М'Байе
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Оби Джоэл получил травму и заменен. Аскуа Африйе выходит на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Миранте Антонио взял и забрал мяч на выходе
33'
Беренгер Алекс выбил мяч подальше от ворот.
32'
Безумный фол. Беренгер Алекс грубо играет против соперника. Пострадал Поли Андреа
32'
Дестро Маттиа из команды Болонья плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
32'
Крафт Эмиль из команды Болонья сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
М'Байе Ибрахим наказан за толчок Фальке Яго
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
30'
Фальке Яго из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
29'
Крафт Эмиль из команды Болонья играет слишком грубо. Оби Джоэл оказался на газоне.
28'
Фальке Яго из команды Торино в офсайде
28'
27'
Как он промахнулся? Фальке Яго имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
27'
Базелли Даниэле из команды Торино сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
27'
Ринкон Томас из команды Торино делает пас партнеру.
27'
26'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
25'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
24'
24'
Базелли Даниэле не смог попасть в створ ударом издали
24'
Фальке Яго из команды Торино делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
Отличные скиллы показывает Фальке Яго, обводя своих соперников
23'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
23'
М'Байе Ибрахим из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
22'
22'
Молинаро Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Верди Симоне из команды Болонья подал угловой справа.
22'
Штрафной исполнил Верди Симоне, после его удара Сиригу Сальваторе сделал классный сейв. Угловой
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
20'
Бурдиссо Николас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
20'
Судья сигнализирует, что Бурдиссо Николас из команды Торино поставил подножку. Пострадал Паласио Родриго
20'
Игроки ФК "Болонья" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
20'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
20'
Оби Джоэл нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Фальке Яго из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Беренгер Алекс из команды Торино в офсайде
19'
19'
18'
Ринкон Томас из команды Торино отправил кросс в штрафную...
18'
Миранте Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Беренгер Алекс из команды Торино подал угловой слева.
18'
Миранте Антонио из команды Болонья сделал отличный сейв!
18'
Должен был быть гол! Ньянг М'Байе имел отличный шанс, но Миранте Антонио не дал голу состоятся!
18'
Молинаро Кристиан из команды Торино делает отличный кросс...
17'
17'
Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Базелли Даниэле из команды Торино отправил кросс в штрафную...
16'
Удар от ворот произведет Торино
16'
Верди Симоне выбил мяч подальше от ворот.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
14'
14'
13'
Ньянг М'Байе коснулся мяча рукой.
12'
12'
12'
12'
Беренгер Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Хеландер Филип из команды Болонья играет слишком грубо. Ньянг М'Байе оказался на газоне.
11'
10'
Выглядело как неплохой момент. Ньянг М'Байе из команды Торино закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
9'
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Фальке Яго из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
О, нет. Из многообещающей позиции Фальке Яго из команды Торино наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
8'
Молинаро Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
6'
Ньянг М'Байе наказан за толчок Паласио Родриго
6'
Базелли Даниэле из команды Торино отправил кросс в штрафную...
6'
М'Байе Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Фальке Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Крафт Эмиль наказан за толчок Ньянг М'Байе
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
4'
Миранте Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Ринкон Томас из команды Торино подал угловой слева.
4'
Н'Кулу Николя из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
3'
3'
Фальке Яго нанес удар, но промахнулся очень сильно.
3'
Беренгер Алекс разрезает оборону соперника отличным пасом
2'
2'
Ньянг М'Байе из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
2'
Ринкон Томас из команды Торино подал угловой справа.
1'
Базелли Даниэле из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Ринкон Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Базелли Даниэле из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Торино". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Торино 1:0 Болонья
Торино
76.4% (162)
Ничья:
16.5% (35)
Болонья
7.1% (15)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Торино:
32.5% (69)
1:0 Торино:
29.2% (62)
1:1 Ничья:
12.7% (27)
2:0 Торино:
7.5% (16)
3:1 Торино:
2.4% (5)
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