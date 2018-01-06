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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Торино
1:0
Перерыв
Болонья
0'
20' Желтая карточка
Бурдиссо Николас
1:0
38' Гол
Де Сильвестри Лоренцо
43' Желтая карточка
Гонсалес Джанкарло
Первый тайм
48'
Команда Торино играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
Фол, нарушение
47'
Молинаро Кристиан из команды Торино играет слишком грубо. Верди Симоне оказался на газоне.
Офсайд
46'
Фальке Яго из команды Торино в офсайде
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
Травма, повреждение
45'
Крафт Эмиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Ньянг М'Байе пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
43'
Гонсалес Джанкарло - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Гонсалес Джанкарло из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Ньянг М'Байе
43'
Удар от ворот произведет Болонья
42'
Беренгер Алекс из команды Торино плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
42'
Де Сильвестри Лоренцо выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
41'
Беренгер Алекс наказан за толчок Хеландер Филип
41'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Офсайд
40'
Крафт Эмиль из команды Болонья в офсайде
38'
Беренгер Алекс сделал результативную передачу.
Описание гола
38'
ГО-О-О-О-ОЛ! Де Сильвестри Лоренцо из клуба "Торино" отправил мяч головой в ворота.
38'
Беренгер Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
М'Байе Ибрахим наказан за толчок Фальке Яго
Офсайд
37'
М'Байе Ибрахим из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Де Сильвестри Лоренцо пострадал.
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Ринкон Томас из команды Торино поставил подножку. Пострадал Паласио Родриго
36'
Фальке Яго из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Фальке Яго нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Ньянг М'Байе из команды Торино делает пас партнеру.
Фол, нарушение
35'
Хеландер Филип наказан за толчок Ньянг М'Байе
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Оби Джоэл получил травму и заменен. Аскуа Африйе выходит на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Миранте Антонио взял и забрал мяч на выходе
33'
Беренгер Алекс выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
32'
Безумный фол. Беренгер Алекс грубо играет против соперника. Пострадал Поли Андреа
32'
Дестро Маттиа из команды Болонья плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
32'
Крафт Эмиль из команды Болонья сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
30'
М'Байе Ибрахим наказан за толчок Фальке Яго
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
30'
Фальке Яго из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
29'
Крафт Эмиль из команды Болонья играет слишком грубо. Оби Джоэл оказался на газоне.
Офсайд
28'
Фальке Яго из команды Торино в офсайде
28'
Удар от ворот произведет Болонья
27'
Как он промахнулся? Фальке Яго имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
27'
Базелли Даниэле из команды Торино сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
27'
Ринкон Томас из команды Торино делает пас партнеру.
27'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
25'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
24'
Удар от ворот произведет Болонья
24'
Базелли Даниэле не смог попасть в створ ударом издали
24'
Фальке Яго из команды Торино делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
Отличные скиллы показывает Фальке Яго, обводя своих соперников
23'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
23'
М'Байе Ибрахим из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
22'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Молинаро Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Верди Симоне из команды Болонья подал угловой справа.
22'
Штрафной исполнил Верди Симоне, после его удара Сиригу Сальваторе сделал классный сейв. Угловой
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Желтая карточка
20'
Бурдиссо Николас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Бурдиссо Николас из команды Торино поставил подножку. Пострадал Паласио Родриго
20'
Игроки ФК "Болонья" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
20'
Оби Джоэл нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Фальке Яго из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
19'
Беренгер Алекс из команды Торино в офсайде
19'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Ринкон Томас из команды Торино отправил кросс в штрафную...
18'
Миранте Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Беренгер Алекс из команды Торино подал угловой слева.
18'
Миранте Антонио из команды Болонья сделал отличный сейв!
18'
Должен был быть гол! Ньянг М'Байе имел отличный шанс, но Миранте Антонио не дал голу состоятся!
18'
Молинаро Кристиан из команды Торино делает отличный кросс...
17'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Базелли Даниэле из команды Торино отправил кросс в штрафную...
16'
Удар от ворот произведет Торино
16'
Верди Симоне выбил мяч подальше от ворот.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
14'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
13'
Ньянг М'Байе коснулся мяча рукой.
12'
Удар от ворот произведет Болонья
12'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Беренгер Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Хеландер Филип из команды Болонья играет слишком грубо. Ньянг М'Байе оказался на газоне.
11'
Удар от ворот произведет Болонья
10'
Оби Джоэл из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Выглядело как неплохой момент. Ньянг М'Байе из команды Торино закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
9'
Удар от ворот произведет Болонья
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Фальке Яго из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
О, нет. Из многообещающей позиции Фальке Яго из команды Торино наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
8'
Молинаро Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
6'
Ньянг М'Байе наказан за толчок Паласио Родриго
6'
Базелли Даниэле из команды Торино отправил кросс в штрафную...
6'
М'Байе Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Фальке Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Крафт Эмиль наказан за толчок Ньянг М'Байе
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
Офсайд
4'
Оби Джоэл из команды Торино в офсайде
4'
Миранте Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Ринкон Томас из команды Торино подал угловой слева.
4'
Н'Кулу Николя из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Болонья
3'
Фальке Яго нанес удар, но промахнулся очень сильно.
3'
Беренгер Алекс разрезает оборону соперника отличным пасом
2'
Удар от ворот произведет Болонья
2'
Ньянг М'Байе из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Угловой
2'
Ринкон Томас из команды Торино подал угловой справа.
1'
Базелли Даниэле из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Ринкон Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Базелли Даниэле из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Торино". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Торино 1:0 Болонья
Торино
76.4% (162)
Ничья:
16.5% (35)
Болонья
7.1% (15)

Вы не участвовали в прогнозе

Торино:
32.5% (69)
Торино:
29.2% (62)
Ничья:
12.7% (27)
Торино:
7.5% (16)
Торино:
2.4% (5)
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