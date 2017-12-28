Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Верона

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Сан-Паоло
Предыдущие игры
Наполи (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 02.01.2018 Наполи 1:2 Аталанта КИ
- 29.12.2017 Кротоне 0:1 Наполи СA
- 23.12.2017 Наполи 3:2 Сампдория СA
- 19.12.2017 Наполи 1:0 Удинезе КИ
- 16.12.2017 Торино 1:3 Наполи СA
- 10.12.2017 Наполи 0:0 Фиорентина СA
- 06.12.2017 Фейеноорд 2:1 Наполи ЛЧ
- 01.12.2017 Наполи 0:1 Ювентус СA
- 26.11.2017 Удинезе 0:1 Наполи СA
- 21.11.2017 Наполи 3:0 Шахтёр Дн ЛЧ
- 18.11.2017 Наполи 2:1 Милан СA
- 05.11.2017 Кьево 0:0 Наполи СA
- 01.11.2017 Наполи 2:4 Манчестер Сити ЛЧ
- 29.10.2017 Наполи 3:1 Сассуоло СA
- 25.10.2017 Дженоа 2:3 Наполи СA
- 21.10.2017 Наполи 0:0 Интер Милан СA
- 17.10.2017 Манчестер Сити 2:1 Наполи ЛЧ
- 14.10.2017 Рома 0:1 Наполи СA
- 01.10.2017 Наполи 3:0 Кальяри СA
- 26.09.2017 Наполи 3:1 Фейеноорд ЛЧ
Верона (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 30.12.2017 Верона 1:3 Ювентус СA
- 23.12.2017 Удинезе 4:0 Верона СA
- 17.12.2017 Верона 3:0 Милан СA
- 13.12.2017 Милан 3:0 Верона КИ
- 10.12.2017 СПАЛ 2013 2:2 Верона СA
- 04.12.2017 Верона 0:1 Дженоа СA
- 29.11.2017 Кьево 1:1 Верона КИ
- 25.11.2017 Сассуоло 0:2 Верона СA
- 20.11.2017 Верона 2:3 Болонья СA
- 05.11.2017 Кальяри 2:1 Верона СA
- 30.10.2017 Верона 1:2 Интер Милан СA
- 25.10.2017 Аталанта 3:0 Верона СA
- 22.10.2017 Кьево 3:2 Верона СA
- 16.10.2017 Верона 1:0 Беневенто СA
- 01.10.2017 Торино 2:2 Верона СA
- 24.09.2017 Верона 0:3 Лацио СA
- 20.09.2017 Верона 0:0 Сампдория СA
- 16.09.2017 Рома 3:0 Верона СA
- 10.09.2017 Верона 0:5 Фиорентина СA
- 27.08.2017 Кротоне 0:0 Верона СA
Последние игры между собой
Наполи: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 1
Верона: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 7
- 19.08.2017 Верона 1:3 Наполи Серия A
- 10.04.2016 Наполи 3:0 Верона Серия A
- 16.12.2015 Наполи 3:0 Верона Кубок Италии
- 22.11.2015 Верона 0:2 Наполи Серия A
- 15.03.2015 Верона 2:0 Наполи Серия A
- 26.10.2014 Наполи 6:2 Верона Серия A
- 18.05.2014 Наполи 5:1 Верона Серия A
- 12.01.2014 Верона 0:3 Наполи Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|42 - 13
|48
|2.
|Ювентус
|Заявка
|19
|15
|2
|2
|48 - 15
|47
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|34 - 14
|41
|4.
|Рома
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|29 - 12
|39
|5.
|Лацио
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|43 - 22
|37
|6.
|Сампдория
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|34 - 26
|30
|7.
|Удинезе
|Заявка
|18
|9
|0
|9
|32 - 26
|27
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|28 - 20
|27
|9.
|Аталанта
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|29 - 25
|27
|10.
|Милан
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|24 - 27
|25
|11.
|Торино
|Заявка
|19
|5
|10
|4
|25 - 27
|25
|12.
|Болонья
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|23 - 27
|24
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|13 - 29
|21
|14.
|Кьево
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|19 - 31
|21
|15.
|Кальяри
|Заявка
|19
|6
|2
|11
|18 - 30
|20
|16.
|Дженоа
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|15 - 22
|18
|17.
|Кротоне
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|13 - 37
|15
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|19 - 33
|15
|19.
|Верона
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|18 - 39
|13
|20.
|Беневенто
|Заявка
|19
|1
|1
|17
|10 - 41
|4
-
Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - ВеронаДо начала игры осталось 2 дня 13 часов 38 минут, которая состоится 06.01.2018.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Наполи - Верона
Наполи
95.7% (88)
Ничья:
1.1% (1)
Верона
3.3% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Наполи:
40.2% (37)
3:0 Наполи:
19.6% (18)
3:1 Наполи:
12% (11)
2:1 Наполи:
12% (11)
1:0 Наполи:
6.5% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация