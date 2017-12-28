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Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Верона

До начала игры осталось 2 дня 13 часов 38 минут, которая состоится 06.01.2018.
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Прогнозы на матч Наполи - Верона
Наполи
95.7% (88)
Ничья:
1.1% (1)
Верона
3.3% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Наполи:
40.2% (37)
Наполи:
19.6% (18)
Наполи:
12% (11)
Наполи:
12% (11)
Наполи:
6.5% (6)
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