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Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Кротоне

До начала игры осталось 2 дня 13 часов 39 минут, которая состоится 06.01.2018.
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Прогнозы на матч Милан - Кротоне
Милан
93.5% (86)
Ничья:
4.3% (4)
Кротоне
2.2% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Милан:
40.2% (37)
Милан:
22.8% (21)
Милан:
16.3% (15)
Милан:
6.5% (6)
Ничья:
3.3% (3)
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