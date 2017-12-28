Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Кротоне

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Стадион: Сан-Сиро
Предыдущие игры
Милан (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 30.12.2017 Фиорентина 1:1 Милан СA
- 27.12.2017 Милан 1:0 Интер Милан КИ
- 23.12.2017 Милан 0:2 Аталанта СA
- 17.12.2017 Верона 3:0 Милан СA
- 13.12.2017 Милан 3:0 Верона КИ
- 10.12.2017 Милан 2:1 Болонья СA
- 07.12.2017 Риека 2:0 Милан ЛЕ
- 03.12.2017 Беневенто 2:2 Милан СA
- 26.11.2017 Милан 0:0 Торино СA
- 23.11.2017 Милан 5:1 Аустрия Вена ЛЕ
- 18.11.2017 Наполи 2:1 Милан СA
- 05.11.2017 Сассуоло 0:2 Милан СA
- 02.11.2017 АЕК 0:0 Милан ЛЕ
- 28.10.2017 Милан 0:2 Ювентус СA
- 25.10.2017 Кьево 1:4 Милан СA
- 22.10.2017 Милан 0:0 Дженоа СA
- 19.10.2017 Милан 0:0 АЕК ЛЕ
- 15.10.2017 Интер Милан 3:2 Милан СA
- 01.10.2017 Милан 0:2 Рома СA
- 28.09.2017 Милан 3:2 Риека ЛЕ
Кротоне (последние 20 матчей: +4 =3 -13)
- 29.12.2017 Кротоне 0:1 Наполи СA
- 23.12.2017 Лацио 4:0 Кротоне СA
- 17.12.2017 Кротоне 1:0 Кьево СA
- 10.12.2017 Сассуоло 2:1 Кротоне СA
- 04.12.2017 Кротоне 0:3 Удинезе СA
- 30.11.2017 Дженоа 1:0 Кротоне КИ
- 26.11.2017 Ювентус 3:0 Кротоне СA
- 19.11.2017 Кротоне 0:1 Дженоа СA
- 04.11.2017 Болонья 2:3 Кротоне СA
- 29.10.2017 Кротоне 2:1 Фиорентина СA
- 25.10.2017 Рома 1:0 Кротоне СA
- 21.10.2017 Сампдория 5:0 Кротоне СA
- 15.10.2017 Кротоне 2:2 Торино СA
- 01.10.2017 СПАЛ 2013 1:1 Кротоне СA
- 24.09.2017 Кротоне 2:0 Беневенто СA
- 20.09.2017 Аталанта 5:1 Кротоне СA
- 16.09.2017 Кротоне 0:2 Интер Милан СA
- 10.09.2017 Кальяри 1:0 Кротоне СA
- 27.08.2017 Кротоне 0:0 Верона СA
- 20.08.2017 Кротоне 0:3 Милан СA
Последние игры между собой
Милан: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Кротоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
- 20.08.2017 Кротоне 0:3 Милан Серия A
- 30.04.2017 Кротоне 1:1 Милан Серия A
- 04.12.2016 Милан 2:1 Кротоне Серия A
- 01.12.2015 Милан 3:1 Кротоне Кубок Италии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|42 - 13
|48
|2.
|Ювентус
|Заявка
|19
|15
|2
|2
|48 - 15
|47
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|34 - 14
|41
|4.
|Рома
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|29 - 12
|39
|5.
|Лацио
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|43 - 22
|37
|6.
|Сампдория
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|34 - 26
|30
|7.
|Удинезе
|Заявка
|18
|9
|0
|9
|32 - 26
|27
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|28 - 20
|27
|9.
|Аталанта
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|29 - 25
|27
|10.
|Милан
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|24 - 27
|25
|11.
|Торино
|Заявка
|19
|5
|10
|4
|25 - 27
|25
|12.
|Болонья
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|23 - 27
|24
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|13 - 29
|21
|14.
|Кьево
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|19 - 31
|21
|15.
|Кальяри
|Заявка
|19
|6
|2
|11
|18 - 30
|20
|16.
|Дженоа
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|15 - 22
|18
|17.
|Кротоне
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|13 - 37
|15
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|19 - 33
|15
|19.
|Верона
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|18 - 39
|13
|20.
|Беневенто
|Заявка
|19
|1
|1
|17
|10 - 41
|4
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Текстовая онлайн трансляция матча Милан - КротонеДо начала игры осталось 2 дня 13 часов 39 минут, которая состоится 06.01.2018.
Новости матча
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"Милан" может продать Мусаккио — 23:03
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Прогнозы на матч Милан - Кротоне
Милан
93.5% (86)
Ничья:
4.3% (4)
Кротоне
2.2% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Милан:
40.2% (37)
2:1 Милан:
22.8% (21)
1:0 Милан:
16.3% (15)
3:1 Милан:
6.5% (6)
1:1 Ничья:
3.3% (3)
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