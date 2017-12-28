Текстовая онлайн трансляция матча Кальяри - Ювентус

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Стадион: Сарденья Арена
Предыдущие игры
Кальяри (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 30.12.2017 Аталанта 1:2 Кальяри СA
- 22.12.2017 Кальяри 0:1 Фиорентина СA
- 16.12.2017 Рома 1:0 Кальяри СA
- 09.12.2017 Кальяри 2:2 Сампдория СA
- 03.12.2017 Болонья 1:1 Кальяри СA
- 28.11.2017 Кальяри 1:2 Порденоне КИ
- 25.11.2017 Кальяри 1:3 Интер Милан СA
- 19.11.2017 Удинезе 0:1 Кальяри СA
- 09.11.2017 Нуорезе 0:3 Кальяри ТМК
- 05.11.2017 Кальяри 2:1 Верона СA
- 29.10.2017 Торино 2:1 Кальяри СA
- 25.10.2017 Кальяри 2:1 Беневенто СA
- 22.10.2017 Лацио 3:0 Кальяри СA
- 15.10.2017 Кальяри 2:3 Дженоа СA
- 05.10.2017 Кальяри 5:0 Будони ТМК
- 01.10.2017 Наполи 3:0 Кальяри СA
- 24.09.2017 Кальяри 0:2 Кьево СA
- 20.09.2017 Кальяри 0:1 Сассуоло СA
- 17.09.2017 СПАЛ 2013 0:2 Кальяри СA
- 10.09.2017 Кальяри 1:0 Кротоне СA
Ювентус (последние 20 матчей: +14 =4 -2)
- 03.01.2018 Ювентус 2:0 Торино КИ
- 30.12.2017 Верона 1:3 Ювентус СA
- 23.12.2017 Ювентус 1:0 Рома СA
- 20.12.2017 Ювентус 2:0 Дженоа КИ
- 17.12.2017 Болонья 0:3 Ювентус СA
- 09.12.2017 Ювентус 0:0 Интер Милан СA
- 05.12.2017 Олимпиакос 0:2 Ювентус ЛЧ
- 01.12.2017 Наполи 0:1 Ювентус СA
- 26.11.2017 Ювентус 3:0 Кротоне СA
- 22.11.2017 Ювентус 0:0 Барселона ЛЧ
- 19.11.2017 Сампдория 3:2 Ювентус СA
- 05.11.2017 Ювентус 2:1 Беневенто СA
- 31.10.2017 Спортинг Л 1:1 Ювентус ЛЧ
- 28.10.2017 Милан 0:2 Ювентус СA
- 25.10.2017 Ювентус 4:1 СПАЛ 2013 СA
- 22.10.2017 Удинезе 2:6 Ювентус СA
- 18.10.2017 Ювентус 2:1 Спортинг Л ЛЧ
- 14.10.2017 Ювентус 1:2 Лацио СA
- 01.10.2017 Аталанта 2:2 Ювентус СA
- 27.09.2017 Ювентус 2:0 Олимпиакос ЛЧ
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 13
Ювентус: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 2
- 19.08.2017 Ювентус 3:0 Кальяри Серия A
- 12.02.2017 Кальяри 0:2 Ювентус Серия A
- 21.09.2016 Ювентус 4:0 Кальяри Серия A
- 09.05.2015 Ювентус 1:1 Кальяри Серия A
- 18.12.2014 Кальяри 1:3 Ювентус Серия A
- 18.05.2014 Ювентус 3:0 Кальяри Серия A
- 12.01.2014 Кальяри 1:4 Ювентус Серия A
- 11.05.2013 Ювентус 1:1 Кальяри Серия A
- 21.12.2012 Кальяри 1:3 Ювентус Серия A
- 13.12.2012 Ювентус 1:0 Кальяри Кубок Италии
- 06.05.2012 Кальяри 0:2 Ювентус Серия A
- 15.01.2012 Ювентус 1:1 Кальяри Серия A
- 05.02.2011 Кальяри 1:3 Ювентус Серия A
- 26.09.2010 Ювентус 4:2 Кальяри Серия A
- 11.04.2010 Ювентус 1:0 Кальяри Серия A
- 29.11.2009 Кальяри 2:0 Ювентус Серия A
- 31.01.2009 Ювентус 2:3 Кальяри Серия A
- 21.09.2008 Кальяри 0:1 Ювентус Серия A
- 03.02.2008 Ювентус 1:1 Кальяри Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|42 - 13
|48
|2.
|Ювентус
|Заявка
|19
|15
|2
|2
|48 - 15
|47
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|34 - 14
|41
|4.
|Рома
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|29 - 12
|39
|5.
|Лацио
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|43 - 22
|37
|6.
|Сампдория
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|34 - 26
|30
|7.
|Удинезе
|Заявка
|18
|9
|0
|9
|32 - 26
|27
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|28 - 20
|27
|9.
|Аталанта
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|29 - 25
|27
|10.
|Милан
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|24 - 27
|25
|11.
|Торино
|Заявка
|19
|5
|10
|4
|25 - 27
|25
|12.
|Болонья
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|23 - 27
|24
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|13 - 29
|21
|14.
|Кьево
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|19 - 31
|21
|15.
|Кальяри
|Заявка
|19
|6
|2
|11
|18 - 30
|20
|16.
|Дженоа
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|15 - 22
|18
|17.
|Кротоне
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|13 - 37
|15
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|19 - 33
|15
|19.
|Верона
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|18 - 39
|13
|20.
|Беневенто
|Заявка
|19
|1
|1
|17
|10 - 41
|4
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Текстовая онлайн трансляция матча Кальяри - ЮвентусДо начала игры осталось 2 дня 19 часов 24 минуты, которая состоится 06.01.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Кальяри - Ювентус
Кальяри
8.4% (7)
Ничья:
1.2% (1)
Ювентус
90.4% (75)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Ювентус:
41% (34)
1:2 Ювентус:
24.1% (20)
0:1 Ювентус:
9.6% (8)
1:3 Ювентус:
9.6% (8)
1:0 Кальяри:
3.6% (3)
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