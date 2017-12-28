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Стадион:
Кальяри
 
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Ювентус
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Текстовая онлайн трансляция матча Кальяри - Ювентус

До начала игры осталось 2 дня 19 часов 24 минуты, которая состоится 06.01.2018.
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Прогнозы на матч Кальяри - Ювентус
Кальяри
8.4% (7)
Ничья:
1.2% (1)
Ювентус
90.4% (75)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
41% (34)
Ювентус:
24.1% (20)
Ювентус:
9.6% (8)
Ювентус:
9.6% (8)
Кальяри:
3.6% (3)
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