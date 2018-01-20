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  5. Серия B
Стадион:
Чезена
1:1
Конец матча
Бари
0'
1:0
13' Гол
Лариби Карим
19' Желтая карточка
Марроне Лука
32' Желтая карточка
Купиш Томаш
1:1
50' Гол в свои ворота
Суагер Эмануэле
69' Желтая карточка
Козак Либор
76' Желтая карточка
Тельо Андрес
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Бари делает замену. Импрота Риккардо уходит с поля, а Флоро Флорес Антонио выходит на его замену.
87'
Чезена делает замену. Купиш Томаш уходит с поля, а Качиа Даниэле выходит на его замену.
84'
Чезена делает замену. Скьявоне Андреа уходит с поля, а Simone Emmanuello выходит на его замену.
84'
Чезена делает замену. Пертиконе Романо уходит с поля, а Simone Emmanuello выходит на его замену.
76'
Бари делает замену. Андерсон Дхаван уходит с поля, а Бриенца Франко выходит на его замену.

Желтая карточка
76'
Тельо Андрес получил желтую карточку от судьи
70'
Бари делает замену. Козак Либор уходит с поля, а Карамоко Сиссе выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Козак Либор получил желтую карточку от судьи
64'
Чезена делает замену. Даль Монте Никола уходит с поля, а Вита Алессио выходит на его замену.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Суагер Эмануэле уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
32'
Купиш Томаш получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
19'
Марроне Лука получил желтую карточку от судьи
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Лариби Карим бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Dino Manuzzi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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