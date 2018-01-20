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Стадион: Дино Мануцци
1:0
13' ГолЛариби Карим
19' Желтая карточкаМарроне Лука
32' Желтая карточкаКупиш Томаш
1:1
50' Гол в свои воротаСуагер Эмануэле
69' Желтая карточкаКозак Либор
76' Желтая карточкаТельо Андрес
|
13'
1:0
19'
32'
50'
1:1
69'
76'
Состав команд
18
Донкор
Исаак
20
Купиш
Томаш
17
Марроне
Лука
21
Тельо
Андрес
Чезена 4-4-1-1
- Основной состав
- 33 Фулиньяти Андреа Вратарь
- 18 Донкор Исаак Защитник
- 13 Суагер Эмануэле Защитник
- 29 Сконьямильо Дженнаро Защитник
- 2 Пертиконе Романо Защитник
- 20 Купиш Томаш Полузащитник
- 8 Скьявоне Андреа Полузащитник
- 27 Ди Ноя Джованни Полузащитник
- 14 Даль Монте Никола Полузащитник
- 5 Лариби Карим Полузащитник
- 30 Джаллоу Ламин Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Альярди Федерико Вратарь
- 22 Мельграти Рикардо Вратарь
- 32 Simone Emmanuello Защитник
- 16 Эспозито Андреа Защитник
- 28 Carmine Setola Полузащитник
- 3 Давиде Мордини Полузащитник
- 25 Сбрисса Джованни Полузащитник
- 24 Вита Алессио Полузащитник
- 17 Панико Джузеппе Полузащитник
- 11 Мончини Габриэле Нападающий
- 10 Качиа Даниэле Нападающий
- 23 Moussa Ndiaye
- Главный тренер: Драго Массимо
Бари 4-3-3
- Основной состав
- 12 Alessandro Micai Вратарь
- 4 Сабелли Стефано Защитник
- 30 Диаките Мобидо Защитник
- 17 Марроне Лука Защитник
- 6 Д'Элия Сальваторе Защитник
- 21 Тельо Андрес Полузащитник
- 8 Баша Мигьен Полузащитник
- 13 Андерсон Дхаван Полузащитник
- 11 Галано Кристиан Нападающий
- 9 Козак Либор Нападающий
- 16 Импрота Риккардо Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Victor De Lucia Вратарь
- 29 Фьямоцци Риккардо Защитник
- 19 Балковец Юре Защитник
- 5 Ойконому Мариос Защитник
- 32 Дьомбер Норберт Защитник
- 31 Бузеллато Массимилиано Полузащитник
- 23 Йоколано Симоне Полузащитник
- 10 Бриенца Франко Полузащитник
- 7 Jacopo Petriccione Полузащитник
- 18 Karamoko Cisse Нападающий
- 24 Флоро Флорес Антонио Нападающий
- 34 Emanuele Conti
- Главный тренер: Каплоне Андреа
Предыдущие игры
Чезена (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 28.12.2017 Кремонезе 1:0 Чезена СB
- 21.12.2017 Чезена 1:1 Палермо СB
- 16.12.2017 Парма 0:0 Чезена СB
- 08.12.2017 Чезена 4:2 Пескара СB
- 02.12.2017 Фрозиноне 3:3 Чезена СB
- 27.11.2017 Чезена 1:0 Брешия СB
- 18.11.2017 Эмполи 5:3 Чезена СB
- 12.11.2017 Чезена 3:3 Салернитана СB
- 04.11.2017 Виртус Энтелла 2:2 Чезена СB
- 28.10.2017 Чезена 2:2 Новара СB
- 24.10.2017 Перуджа 0:3 Чезена СB
- 21.10.2017 Чезена 3:3 Фоджа СB
- 14.10.2017 Карпи 2:1 Чезена СB
- 07.10.2017 Чезена 1:0 Специя СB
- 30.09.2017 Про Верчелли 5:2 Чезена СB
- 24.09.2017 Чезена 0:2 Асколи СB
- 19.09.2017 Читтаделла 4:0 Чезена СB
- 15.09.2017 Чезена 3:1 Авеллино СB
- 09.09.2017 Тернана 1:0 Чезена СB
- 03.09.2017 Чезена 0:0 Венеция СB
Бари (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 28.12.2017 Карпи 0:0 Бари СB
- 21.12.2017 Бари 0:0 Парма СB
- 16.12.2017 Перуджа 1:3 Бари СB
- 10.12.2017 Бари 0:3 Палермо СB
- 03.12.2017 Виртус Энтелла 3:1 Бари СB
- 29.11.2017 Сассуоло 2:1 Бари КИ
- 26.11.2017 Бари 1:0 Фоджа СB
- 18.11.2017 Новара 1:2 Бари СB
- 12.11.2017 Бари 1:0 Пескара СB
- 04.11.2017 Салернитана 2:2 Бари СB
- 28.10.2017 Бари 3:0 Асколи СB
- 23.10.2017 Брешия 2:1 Бари СB
- 20.10.2017 Бари 4:2 Читтаделла СB
- 14.10.2017 Про Верчелли 2:2 Бари СB
- 08.10.2017 Бари 2:1 Авеллино СB
- 30.09.2017 Специя 1:0 Бари СB
- 23.09.2017 Бари 3:0 Тернана СB
- 19.09.2017 Бари 1:0 Кремонезе СB
- 16.09.2017 Фрозиноне 3:2 Бари СB
- 09.09.2017 Бари 0:2 Венеция СB
Последние игры между собой
Чезена: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 4
Бари: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 2
- 28.08.2017 Бари 3:0 Чезена Серия B
- 11.02.2017 Чезена 1:1 Бари Серия B
- 16.09.2016 Бари 2:1 Чезена Серия B
- 04.04.2016 Бари 0:0 Чезена Серия B
- 15.11.2015 Чезена 0:2 Бари Серия B
- 25.03.2014 Бари 0:0 Чезена Серия B
- 18.10.2013 Чезена 2:1 Бари Серия B
- 11.05.2013 Бари 2:1 Чезена Серия B
- 23.12.2012 Чезена 1:1 Бари Серия B
- 17.04.2011 Чезена 1:0 Бари Серия A
- 28.11.2010 Бари 1:1 Чезена Серия A
- 18.03.2008 Бари 0:0 Чезена Серия B
- 20.10.2007 Чезена 0:0 Бари Серия B
Чезена
Бари
-
2 Офсайды 5
-
12 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|22
|10
|10
|2
|41 - 27
|40
|2.
|Палермо
|22
|10
|10
|2
|30 - 17
|40
|3.
|Эмполи
|22
|10
|7
|5
|44 - 33
|37
|4.
|Читтаделла
|22
|10
|5
|7
|34 - 26
|35
|5.
|Бари
|22
|10
|5
|7
|34 - 27
|35
|6.
|Кремонезе
|22
|8
|11
|3
|30 - 21
|35
|7.
|Парма
|22
|9
|6
|7
|27 - 18
|33
|8.
|Специя
|22
|8
|7
|7
|22 - 20
|31
|9.
|Пескара
|22
|8
|7
|7
|34 - 37
|31
|10.
|Карпи
|22
|7
|8
|7
|18 - 24
|29
|11.
|Венеция
|22
|6
|11
|5
|24 - 22
|29
|12.
|Салернитана
|22
|6
|11
|5
|32 - 34
|29
|13.
|Перуджа
|22
|7
|6
|9
|37 - 36
|27
|14.
|Новара
|22
|7
|6
|9
|25 - 25
|27
|15.
|Авеллино
|21
|6
|7
|8
|29 - 32
|25
|16.
|Виртус Энтелла
|22
|5
|9
|8
|28 - 34
|24
|17.
|Чезена
|22
|5
|9
|8
|33 - 41
|24
|18.
|Брешия
|21
|5
|8
|8
|19 - 23
|23
|19.
|Фоджа
|22
|5
|7
|10
|33 - 42
|22
|20.
|Тернана
|22
|3
|12
|7
|33 - 40
|21
|21.
|Асколи
|22
|4
|8
|10
|20 - 33
|20
|22.
|Про Верчелли
|22
|4
|6
|12
|26 - 41
|18
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Бари делает замену. Импрота Риккардо уходит с поля, а Флоро Флорес Антонио выходит на его замену.
87'
Чезена делает замену. Купиш Томаш уходит с поля, а Качиа Даниэле выходит на его замену.
84'
Чезена делает замену. Скьявоне Андреа уходит с поля, а Simone Emmanuello выходит на его замену.
84'
Чезена делает замену. Пертиконе Романо уходит с поля, а Simone Emmanuello выходит на его замену.
76'
Бари делает замену. Андерсон Дхаван уходит с поля, а Бриенца Франко выходит на его замену.
76'
Тельо Андрес получил желтую карточку от судьи
70'
Бари делает замену. Козак Либор уходит с поля, а Карамоко Сиссе выходит на его замену.
69'
Козак Либор получил желтую карточку от судьи
64'
Чезена делает замену. Даль Монте Никола уходит с поля, а Вита Алессио выходит на его замену.
50'
Г О О О О Л - Суагер Эмануэле уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Купиш Томаш получил желтую карточку от судьи
19'
Марроне Лука получил желтую карточку от судьи
13'
Г О О О О Л - Лариби Карим бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Dino Manuzzi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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