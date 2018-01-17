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Стадион:
Кальяри
 
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Милан
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:
Прогнозы на матч Кальяри - Милан
Кальяри
8.9% (7)
Ничья:
12.7% (10)
Милан
78.5% (62)

Вы не участвовали в прогнозе

Милан:
39.2% (31)
Милан:
21.5% (17)
Ничья:
12.7% (10)
Милан:
10.1% (8)
Кальяри:
5.1% (4)
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