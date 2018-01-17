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Стадион: Сарденья Арена
Предыдущие игры
Кальяри (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 06.01.2018 Кальяри 0:1 Ювентус СA
- 30.12.2017 Аталанта 1:2 Кальяри СA
- 22.12.2017 Кальяри 0:1 Фиорентина СA
- 16.12.2017 Рома 1:0 Кальяри СA
- 09.12.2017 Кальяри 2:2 Сампдория СA
- 03.12.2017 Болонья 1:1 Кальяри СA
- 28.11.2017 Кальяри 1:2 Порденоне КИ
- 25.11.2017 Кальяри 1:3 Интер Милан СA
- 19.11.2017 Удинезе 0:1 Кальяри СA
- 09.11.2017 Нуорезе 0:3 Кальяри ТМК
- 05.11.2017 Кальяри 2:1 Верона СA
- 29.10.2017 Торино 2:1 Кальяри СA
- 25.10.2017 Кальяри 2:1 Беневенто СA
- 22.10.2017 Лацио 3:0 Кальяри СA
- 15.10.2017 Кальяри 2:3 Дженоа СA
- 05.10.2017 Кальяри 5:0 Будони ТМК
- 01.10.2017 Наполи 3:0 Кальяри СA
- 24.09.2017 Кальяри 0:2 Кьево СA
- 20.09.2017 Кальяри 0:1 Сассуоло СA
- 17.09.2017 СПАЛ 2013 0:2 Кальяри СA
Милан (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 06.01.2018 Милан 1:0 Кротоне СA
- 30.12.2017 Фиорентина 1:1 Милан СA
- 27.12.2017 Милан 1:0 Интер Милан КИ
- 23.12.2017 Милан 0:2 Аталанта СA
- 17.12.2017 Верона 3:0 Милан СA
- 13.12.2017 Милан 3:0 Верона КИ
- 10.12.2017 Милан 2:1 Болонья СA
- 07.12.2017 Риека 2:0 Милан ЛЕ
- 03.12.2017 Беневенто 2:2 Милан СA
- 26.11.2017 Милан 0:0 Торино СA
- 23.11.2017 Милан 5:1 Аустрия Вена ЛЕ
- 18.11.2017 Наполи 2:1 Милан СA
- 05.11.2017 Сассуоло 0:2 Милан СA
- 02.11.2017 АЕК 0:0 Милан ЛЕ
- 28.10.2017 Милан 0:2 Ювентус СA
- 25.10.2017 Кьево 1:4 Милан СA
- 22.10.2017 Милан 0:0 Дженоа СA
- 19.10.2017 Милан 0:0 АЕК ЛЕ
- 15.10.2017 Интер Милан 3:2 Милан СA
- 01.10.2017 Милан 0:2 Рома СA
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 15
Милан: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 1
- 27.08.2017 Милан 2:1 Кальяри Серия A
- 28.05.2017 Кальяри 2:1 Милан Серия A
- 08.01.2017 Милан 1:0 Кальяри Серия A
- 21.03.2015 Милан 3:1 Кальяри Серия A
- 29.10.2014 Кальяри 1:1 Милан Серия A
- 26.01.2014 Кальяри 1:2 Милан Серия A
- 01.09.2013 Милан 3:1 Кальяри Серия A
- 10.02.2013 Кальяри 1:1 Милан Серия A
- 26.09.2012 Милан 2:0 Кальяри Серия A
- 29.01.2012 Милан 3:0 Кальяри Серия A
- 20.12.2011 Кальяри 0:2 Милан Серия A
- 14.05.2011 Милан 4:1 Кальяри Серия A
- 06.01.2011 Кальяри 0:1 Милан Серия A
- 03.04.2010 Кальяри 2:3 Милан Серия A
- 22.11.2009 Милан 4:3 Кальяри Серия A
- 22.02.2009 Милан 1:0 Кальяри Серия A
- 05.10.2008 Кальяри 0:0 Милан Серия A
- 05.04.2008 Милан 3:1 Кальяри Серия A
- 25.11.2007 Кальяри 1:2 Милан Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|44 - 13
|51
|2.
|Ювентус
|Заявка
|20
|16
|2
|2
|49 - 15
|50
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|35 - 15
|42
|4.
|Лацио
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|48 - 24
|40
|5.
|Рома
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|30 - 14
|39
|6.
|Сампдория
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|36 - 29
|30
|7.
|Аталанта
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|31 - 26
|30
|8.
|Удинезе
|Заявка
|19
|9
|1
|9
|33 - 27
|28
|9.
|Милан
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|25 - 27
|28
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|29 - 21
|28
|11.
|Торино
|Заявка
|20
|6
|10
|4
|28 - 27
|28
|12.
|Болонья
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|23 - 30
|24
|13.
|Кьево
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|20 - 32
|22
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|13 - 30
|21
|15.
|Дженоа
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|16 - 22
|21
|16.
|Кальяри
|Заявка
|20
|6
|2
|12
|18 - 31
|20
|17.
|Кротоне
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|13 - 38
|15
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|21 - 38
|15
|19.
|Верона
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|18 - 41
|13
|20.
|Беневенто
|Заявка
|20
|2
|1
|17
|13 - 43
|7
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Текстовая онлайн трансляция матча Кальяри - МиланДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 28 минут, которая состоится 21.01.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Кальяри - Милан
Кальяри
8.9% (7)
Ничья:
12.7% (10)
Милан
78.5% (62)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Милан:
39.2% (31)
0:1 Милан:
21.5% (17)
1:1 Ничья:
12.7% (10)
0:2 Милан:
10.1% (8)
1:0 Кальяри:
5.1% (4)
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