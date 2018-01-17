Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Кьево

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Олимпийский (Рим)
Предыдущие игры
Лацио (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 06.01.2018 СПАЛ 2013 2:5 Лацио СA
- 30.12.2017 Интер Милан 0:0 Лацио СA
- 26.12.2017 Лацио 1:0 Фиорентина КИ
- 23.12.2017 Лацио 4:0 Кротоне СA
- 17.12.2017 Аталанта 3:3 Лацио СA
- 14.12.2017 Лацио 4:1 Читтаделла КИ
- 11.12.2017 Лацио 1:3 Торино СA
- 07.12.2017 Зульте-Варегем 3:2 Лацио ЛЕ
- 03.12.2017 Сампдория 1:2 Лацио СA
- 26.11.2017 Лацио 1:1 Фиорентина СA
- 23.11.2017 Лацио 1:1 Витесс ЛЕ
- 18.11.2017 Рома 2:1 Лацио СA
- 02.11.2017 Лацио 1:0 Ницца ЛЕ
- 29.10.2017 Беневенто 1:5 Лацио СA
- 25.10.2017 Болонья 1:2 Лацио СA
- 22.10.2017 Лацио 3:0 Кальяри СA
- 19.10.2017 Ницца 1:3 Лацио ЛЕ
- 14.10.2017 Ювентус 1:2 Лацио СA
- 01.10.2017 Лацио 6:1 Сассуоло СA
- 28.09.2017 Лацио 2:0 Зульте-Варегем ЛЕ
Кьево (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 05.01.2018 Кьево 1:1 Удинезе СA
- 30.12.2017 Беневенто 1:0 Кьево СA
- 22.12.2017 Кьево 2:3 Болонья СA
- 17.12.2017 Кротоне 1:0 Кьево СA
- 10.12.2017 Кьево 0:0 Рома СA
- 03.12.2017 Интер Милан 5:0 Кьево СA
- 29.11.2017 Кьево 1:1 Верона КИ
- 25.11.2017 Кьево 2:1 СПАЛ 2013 СA
- 19.11.2017 Торино 1:1 Кьево СA
- 09.11.2017 Мантова 0:6 Кьево ТМК
- 05.11.2017 Кьево 0:0 Наполи СA
- 29.10.2017 Сампдория 4:1 Кьево СA
- 25.10.2017 Кьево 1:4 Милан СA
- 22.10.2017 Кьево 3:2 Верона СA
- 15.10.2017 Сассуоло 0:0 Кьево СA
- 01.10.2017 Кьево 2:1 Фиорентина СA
- 24.09.2017 Кальяри 0:2 Кьево СA
- 20.09.2017 Дженоа 1:1 Кьево СA
- 17.09.2017 Кьево 1:1 Аталанта СA
- 09.09.2017 Ювентус 3:0 Кьево СA
Последние игры между собой
Лацио: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 4
Кьево: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 9
- 27.08.2017 Кьево 1:2 Лацио Серия A
- 28.01.2017 Лацио 0:1 Кьево Серия A
- 11.09.2016 Кьево 1:1 Лацио Серия A
- 24.01.2016 Лацио 4:1 Кьево Серия A
- 30.08.2015 Кьево 4:0 Лацио Серия A
- 26.04.2015 Лацио 1:1 Кьево Серия A
- 29.11.2014 Кьево 0:0 Лацио Серия A
- 02.02.2014 Кьево 0:2 Лацио Серия A
- 15.09.2013 Лацио 3:0 Кьево Серия A
- 26.01.2013 Лацио 0:1 Кьево Серия A
- 16.09.2012 Кьево 1:3 Лацио Серия A
- 29.01.2012 Кьево 0:3 Лацио Серия A
- 21.12.2011 Лацио 0:0 Кьево Серия A
- 06.02.2011 Лацио 1:1 Кьево Серия A
- 26.09.2010 Кьево 0:1 Лацио Серия A
- 24.01.2010 Лацио 1:1 Кьево Серия A
- 30.08.2009 Кьево 1:2 Лацио Серия A
- 15.03.2009 Лацио 0:3 Кьево Серия A
- 29.10.2008 Кьево 1:2 Лацио Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|44 - 13
|51
|2.
|Ювентус
|Заявка
|20
|16
|2
|2
|49 - 15
|50
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|35 - 15
|42
|4.
|Лацио
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|48 - 24
|40
|5.
|Рома
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|30 - 14
|39
|6.
|Сампдория
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|36 - 29
|30
|7.
|Аталанта
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|31 - 26
|30
|8.
|Удинезе
|Заявка
|19
|9
|1
|9
|33 - 27
|28
|9.
|Милан
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|25 - 27
|28
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|29 - 21
|28
|11.
|Торино
|Заявка
|20
|6
|10
|4
|28 - 27
|28
|12.
|Болонья
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|23 - 30
|24
|13.
|Кьево
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|20 - 32
|22
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|13 - 30
|21
|15.
|Дженоа
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|16 - 22
|21
|16.
|Кальяри
|Заявка
|20
|6
|2
|12
|18 - 31
|20
|17.
|Кротоне
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|13 - 38
|15
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|21 - 38
|15
|19.
|Верона
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|18 - 41
|13
|20.
|Беневенто
|Заявка
|20
|2
|1
|17
|13 - 43
|7
-
Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - КьевоДо начала игры осталось 2 дня 12 часов 28 минут, которая состоится 21.01.2018.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Лацио - Кьево
Лацио
92.3% (72)
Ничья:
6.4% (5)
Кьево
1.3% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Лацио:
32.1% (25)
2:0 Лацио:
24.4% (19)
1:0 Лацио:
16.7% (13)
3:1 Лацио:
10.3% (8)
3:0 Лацио:
3.8% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация