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Стадион: Альянц Стэдиум
Предыдущие игры
Ювентус (последние 20 матчей: +14 =4 -2)
- 06.01.2018 Кальяри 0:1 Ювентус СA
- 03.01.2018 Ювентус 2:0 Торино КИ
- 30.12.2017 Верона 1:3 Ювентус СA
- 23.12.2017 Ювентус 1:0 Рома СA
- 20.12.2017 Ювентус 2:0 Дженоа КИ
- 17.12.2017 Болонья 0:3 Ювентус СA
- 09.12.2017 Ювентус 0:0 Интер Милан СA
- 05.12.2017 Олимпиакос 0:2 Ювентус ЛЧ
- 01.12.2017 Наполи 0:1 Ювентус СA
- 26.11.2017 Ювентус 3:0 Кротоне СA
- 22.11.2017 Ювентус 0:0 Барселона ЛЧ
- 19.11.2017 Сампдория 3:2 Ювентус СA
- 05.11.2017 Ювентус 2:1 Беневенто СA
- 31.10.2017 Спортинг Л 1:1 Ювентус ЛЧ
- 28.10.2017 Милан 0:2 Ювентус СA
- 25.10.2017 Ювентус 4:1 СПАЛ 2013 СA
- 22.10.2017 Удинезе 2:6 Ювентус СA
- 18.10.2017 Ювентус 2:1 Спортинг Л ЛЧ
- 14.10.2017 Ювентус 1:2 Лацио СA
- 01.10.2017 Аталанта 2:2 Ювентус СA
Дженоа (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 06.01.2018 Дженоа 1:0 Сассуоло СA
- 30.12.2017 Торино 0:0 Дженоа СA
- 23.12.2017 Дженоа 1:0 Беневенто СA
- 20.12.2017 Ювентус 2:0 Дженоа КИ
- 17.12.2017 Фиорентина 0:0 Дженоа СA
- 12.12.2017 Дженоа 1:2 Аталанта СA
- 04.12.2017 Верона 0:1 Дженоа СA
- 30.11.2017 Дженоа 1:0 Кротоне КИ
- 26.11.2017 Дженоа 1:1 Рома СA
- 19.11.2017 Кротоне 0:1 Дженоа СA
- 04.11.2017 Дженоа 0:2 Сампдория СA
- 29.10.2017 СПАЛ 2013 1:0 Дженоа СA
- 25.10.2017 Дженоа 2:3 Наполи СA
- 22.10.2017 Милан 0:0 Дженоа СA
- 15.10.2017 Кальяри 2:3 Дженоа СA
- 07.10.2017 Дженоа 2:0 Сьон ТМК
- 30.09.2017 Дженоа 0:1 Болонья СA
- 24.09.2017 Интер Милан 1:0 Дженоа СA
- 20.09.2017 Дженоа 1:1 Кьево СA
- 17.09.2017 Дженоа 2:3 Лацио СA
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Дженоа: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
- 20.12.2017 Ювентус 2:0 Дженоа Кубок Италии
- 26.08.2017 Дженоа 2:4 Ювентус Серия A
- 23.04.2017 Ювентус 4:0 Дженоа Серия A
- 27.11.2016 Дженоа 3:1 Ювентус Серия A
- 03.02.2016 Ювентус 1:0 Дженоа Серия A
- 20.09.2015 Дженоа 0:2 Ювентус Серия A
- 22.03.2015 Ювентус 1:0 Дженоа Серия A
- 29.10.2014 Дженоа 1:0 Ювентус Серия A
- 16.03.2014 Дженоа 0:1 Ювентус Серия A
- 27.10.2013 Ювентус 2:0 Дженоа Серия A
- 26.01.2013 Ювентус 1:1 Дженоа Серия A
- 16.09.2012 Дженоа 1:3 Ювентус Серия A
- 11.03.2012 Дженоа 0:0 Ювентус Серия A
- 22.10.2011 Ювентус 2:2 Дженоа Серия A
- 10.04.2011 Ювентус 3:2 Дженоа Серия A
- 21.11.2010 Дженоа 0:2 Ювентус Серия A
- 14.02.2010 Ювентус 3:2 Дженоа Серия A
- 24.09.2009 Дженоа 2:2 Ювентус Серия A
- 11.04.2009 Дженоа 3:2 Ювентус Серия A
- 13.11.2008 Ювентус 4:1 Дженоа Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|44 - 13
|51
|2.
|Ювентус
|Заявка
|20
|16
|2
|2
|49 - 15
|50
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|35 - 15
|42
|4.
|Лацио
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|48 - 24
|40
|5.
|Рома
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|30 - 14
|39
|6.
|Сампдория
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|36 - 29
|30
|7.
|Аталанта
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|31 - 26
|30
|8.
|Удинезе
|Заявка
|19
|9
|1
|9
|33 - 27
|28
|9.
|Милан
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|25 - 27
|28
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|29 - 21
|28
|11.
|Торино
|Заявка
|20
|6
|10
|4
|28 - 27
|28
|12.
|Болонья
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|23 - 30
|24
|13.
|Кьево
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|20 - 32
|22
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|13 - 30
|21
|15.
|Дженоа
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|16 - 22
|21
|16.
|Кальяри
|Заявка
|20
|6
|2
|12
|18 - 31
|20
|17.
|Кротоне
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|13 - 38
|15
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|21 - 38
|15
|19.
|Верона
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|18 - 41
|13
|20.
|Беневенто
|Заявка
|20
|2
|1
|17
|13 - 43
|7
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Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - ДженоаДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 12 минут, которая состоится 22.01.2018.
Новости матча
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Маротта: Дибала не продаётся — 11:14
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Прогнозы на матч Ювентус - Дженоа
Ювентус
93.3% (84)
Ничья:
5.6% (5)
Дженоа
1.1% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Ювентус:
52.2% (47)
2:1 Ювентус:
13.3% (12)
3:0 Ювентус:
12.2% (11)
3:1 Ювентус:
6.7% (6)
1:0 Ювентус:
5.6% (5)
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