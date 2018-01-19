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Стадион:
Ювентус
 
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Дженоа
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Прогнозы на матч Ювентус - Дженоа
Ювентус
93.3% (84)
Ничья:
5.6% (5)
Дженоа
1.1% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
52.2% (47)
Ювентус:
13.3% (12)
Ювентус:
12.2% (11)
Ювентус:
6.7% (6)
Ювентус:
5.6% (5)
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