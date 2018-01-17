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Стадион: Сан-Сиро
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Интер Милан (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 05.01.2018 Фиорентина 1:1 Интер Милан СA
- 30.12.2017 Интер Милан 0:0 Лацио СA
- 27.12.2017 Милан 1:0 Интер Милан КИ
- 23.12.2017 Сассуоло 1:0 Интер Милан СA
- 16.12.2017 Интер Милан 1:3 Удинезе СA
- 12.12.2017 Интер Милан 0:0 Порденоне КИ
- 09.12.2017 Ювентус 0:0 Интер Милан СA
- 03.12.2017 Интер Милан 5:0 Кьево СA
- 25.11.2017 Кальяри 1:3 Интер Милан СA
- 19.11.2017 Интер Милан 2:0 Аталанта СA
- 05.11.2017 Интер Милан 1:1 Торино СA
- 30.10.2017 Верона 1:2 Интер Милан СA
- 24.10.2017 Интер Милан 3:2 Сампдория СA
- 21.10.2017 Наполи 0:0 Интер Милан СA
- 15.10.2017 Интер Милан 3:2 Милан СA
- 01.10.2017 Беневенто 1:2 Интер Милан СA
- 24.09.2017 Интер Милан 1:0 Дженоа СA
- 19.09.2017 Болонья 1:1 Интер Милан СA
- 16.09.2017 Кротоне 0:2 Интер Милан СA
- 10.09.2017 Интер Милан 2:0 СПАЛ 2013 СA
Рома (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 06.01.2018 Рома 1:2 Аталанта СA
- 30.12.2017 Рома 1:1 Сассуоло СA
- 23.12.2017 Ювентус 1:0 Рома СA
- 20.12.2017 Рома 1:2 Торино КИ
- 16.12.2017 Рома 1:0 Кальяри СA
- 10.12.2017 Кьево 0:0 Рома СA
- 05.12.2017 Рома 1:0 Карабах ЛЧ
- 01.12.2017 Рома 3:1 СПАЛ 2013 СA
- 26.11.2017 Дженоа 1:1 Рома СA
- 22.11.2017 Атлетико М 2:0 Рома ЛЧ
- 18.11.2017 Рома 2:1 Лацио СA
- 05.11.2017 Фиорентина 2:4 Рома СA
- 31.10.2017 Рома 3:0 Челси ЛЧ
- 28.10.2017 Рома 1:0 Болонья СA
- 25.10.2017 Рома 1:0 Кротоне СA
- 22.10.2017 Торино 0:1 Рома СA
- 18.10.2017 Челси 3:3 Рома ЛЧ
- 14.10.2017 Рома 0:1 Наполи СA
- 01.10.2017 Милан 0:2 Рома СA
- 27.09.2017 Карабах 1:2 Рома ЛЧ
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Рома: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
- 26.08.2017 Рома 1:3 Интер Милан Серия A
- 26.02.2017 Интер Милан 1:3 Рома Серия A
- 02.10.2016 Рома 2:1 Интер Милан Серия A
- 19.03.2016 Рома 1:1 Интер Милан Серия A
- 31.10.2015 Интер Милан 1:0 Рома Серия A
- 25.04.2015 Интер Милан 2:1 Рома Серия A
- 30.11.2014 Рома 4:2 Интер Милан Серия A
- 02.08.2014 Рома 0:2 Интер Милан Международный кубок чемпионов
- 01.03.2014 Рома 0:0 Интер Милан Серия A
- 05.10.2013 Интер Милан 0:3 Рома Серия A
- 17.04.2013 Интер Милан 2:3 Рома Кубок Италии
- 23.01.2013 Рома 2:1 Интер Милан Кубок Италии
- 20.01.2013 Рома 1:1 Интер Милан Серия A
- 02.09.2012 Интер Милан 1:3 Рома Серия A
- 05.02.2012 Рома 4:0 Интер Милан Серия A
- 17.09.2011 Интер Милан 0:0 Рома Серия A
- 11.05.2011 Интер Милан 1:1 Рома Кубок Италии
- 19.04.2011 Рома 0:1 Интер Милан Кубок Италии
- 06.02.2011 Интер Милан 5:3 Рома Серия A
- 25.09.2010 Рома 1:0 Интер Милан Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|44 - 13
|51
|2.
|Ювентус
|Заявка
|20
|16
|2
|2
|49 - 15
|50
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|35 - 15
|42
|4.
|Лацио
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|48 - 24
|40
|5.
|Рома
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|30 - 14
|39
|6.
|Сампдория
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|36 - 29
|30
|7.
|Аталанта
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|31 - 26
|30
|8.
|Удинезе
|Заявка
|19
|9
|1
|9
|33 - 27
|28
|9.
|Милан
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|25 - 27
|28
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|29 - 21
|28
|11.
|Торино
|Заявка
|20
|6
|10
|4
|28 - 27
|28
|12.
|Болонья
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|23 - 30
|24
|13.
|Кьево
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|20 - 32
|22
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|13 - 30
|21
|15.
|Дженоа
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|16 - 22
|21
|16.
|Кальяри
|Заявка
|20
|6
|2
|12
|18 - 31
|20
|17.
|Кротоне
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|13 - 38
|15
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|21 - 38
|15
|19.
|Верона
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|18 - 41
|13
|20.
|Беневенто
|Заявка
|20
|2
|1
|17
|13 - 43
|7
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Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - РомаДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 14 минут, которая состоится 21.01.2018.
Новости матча
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Икарди забил сотый гол в карьере — 13:48
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Прогнозы на матч Интер Милан - Рома
Интер Милан
52.7% (39)
Ничья:
28.4% (21)
Рома
18.9% (14)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Интер Милан:
35.1% (26)
1:1 Ничья:
20.3% (15)
1:0 Интер Милан:
12.2% (9)
1:2 Рома:
10.8% (8)
2:2 Ничья:
5.4% (4)
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