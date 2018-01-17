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Стадион:
Интер Милан
 
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Рома
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Прогнозы на матч Интер Милан - Рома
Интер Милан
52.7% (39)
Ничья:
28.4% (21)
Рома
18.9% (14)

Вы не участвовали в прогнозе

Интер Милан:
35.1% (26)
Ничья:
20.3% (15)
Интер Милан:
12.2% (9)
Рома:
10.8% (8)
Ничья:
5.4% (4)
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