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Аталанта
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Наполи

До начала игры осталось 2 дня 9 часов 58 минут, которая состоится 21.01.2018.
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Прогнозы на матч Аталанта - Наполи
Аталанта
8.9% (7)
Ничья:
24.1% (19)
Наполи
67.1% (53)

Вы не участвовали в прогнозе

Наполи:
32.9% (26)
Ничья:
20.3% (16)
Наполи:
16.5% (13)
Наполи:
8.9% (7)
Наполи:
6.3% (5)
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