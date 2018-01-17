Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Наполи

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Стадион: Атлети Адзурри д'Италия
Предыдущие игры
Аталанта (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 06.01.2018 Рома 1:2 Аталанта СA
- 02.01.2018 Наполи 1:2 Аталанта КИ
- 30.12.2017 Аталанта 1:2 Кальяри СA
- 23.12.2017 Милан 0:2 Аталанта СA
- 20.12.2017 Аталанта 2:1 Сассуоло КИ
- 17.12.2017 Аталанта 3:3 Лацио СA
- 12.12.2017 Дженоа 1:2 Аталанта СA
- 07.12.2017 Аталанта 1:0 Лион ЛЕ
- 02.12.2017 Торино 1:1 Аталанта СA
- 27.11.2017 Аталанта 1:0 Беневенто СA
- 23.11.2017 Эвертон 1:5 Аталанта ЛЕ
- 19.11.2017 Интер Милан 2:0 Аталанта СA
- 05.11.2017 Аталанта 1:1 СПАЛ 2013 СA
- 02.11.2017 Аполлон 1:1 Аталанта ЛЕ
- 29.10.2017 Удинезе 2:1 Аталанта СA
- 25.10.2017 Аталанта 3:0 Верона СA
- 22.10.2017 Аталанта 1:0 Болонья СA
- 19.10.2017 Аталанта 3:1 Аполлон ЛЕ
- 15.10.2017 Сампдория 3:1 Аталанта СA
- 01.10.2017 Аталанта 2:2 Ювентус СA
Наполи (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 06.01.2018 Наполи 2:0 Верона СA
- 02.01.2018 Наполи 1:2 Аталанта КИ
- 29.12.2017 Кротоне 0:1 Наполи СA
- 23.12.2017 Наполи 3:2 Сампдория СA
- 19.12.2017 Наполи 1:0 Удинезе КИ
- 16.12.2017 Торино 1:3 Наполи СA
- 10.12.2017 Наполи 0:0 Фиорентина СA
- 06.12.2017 Фейеноорд 2:1 Наполи ЛЧ
- 01.12.2017 Наполи 0:1 Ювентус СA
- 26.11.2017 Удинезе 0:1 Наполи СA
- 21.11.2017 Наполи 3:0 Шахтёр Дн ЛЧ
- 18.11.2017 Наполи 2:1 Милан СA
- 05.11.2017 Кьево 0:0 Наполи СA
- 01.11.2017 Наполи 2:4 Манчестер Сити ЛЧ
- 29.10.2017 Наполи 3:1 Сассуоло СA
- 25.10.2017 Дженоа 2:3 Наполи СA
- 21.10.2017 Наполи 0:0 Интер Милан СA
- 17.10.2017 Манчестер Сити 2:1 Наполи ЛЧ
- 14.10.2017 Рома 0:1 Наполи СA
- 01.10.2017 Наполи 3:0 Кальяри СA
Последние игры между собой
Аталанта: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Наполи: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
- 02.01.2018 Наполи 1:2 Аталанта Кубок Италии
- 27.08.2017 Наполи 3:1 Аталанта Серия A
- 25.02.2017 Наполи 0:2 Аталанта Серия A
- 02.10.2016 Аталанта 1:0 Наполи Серия A
- 02.05.2016 Наполи 2:1 Аталанта Серия A
- 20.12.2015 Аталанта 1:3 Наполи Серия A
- 22.03.2015 Наполи 1:1 Аталанта Серия A
- 29.10.2014 Аталанта 1:1 Наполи Серия A
- 02.02.2014 Аталанта 3:0 Наполи Серия A
- 16.01.2014 Наполи 3:1 Аталанта Кубок Италии
- 14.09.2013 Наполи 2:0 Аталанта Серия A
- 17.03.2013 Наполи 3:2 Аталанта Серия A
- 31.10.2012 Аталанта 1:0 Наполи Серия A
- 11.04.2012 Наполи 1:3 Аталанта Серия A
- 26.11.2011 Аталанта 1:1 Наполи Серия A
- 09.05.2010 Наполи 2:0 Аталанта Серия A
- 06.01.2010 Аталанта 0:2 Наполи Серия A
- 11.04.2009 Наполи 0:0 Аталанта Серия A
- 16.11.2008 Аталанта 3:1 Наполи Серия A
- 13.04.2008 Наполи 2:0 Аталанта Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|44 - 13
|51
|2.
|Ювентус
|Заявка
|20
|16
|2
|2
|49 - 15
|50
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|35 - 15
|42
|4.
|Лацио
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|48 - 24
|40
|5.
|Рома
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|30 - 14
|39
|6.
|Сампдория
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|36 - 29
|30
|7.
|Аталанта
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|31 - 26
|30
|8.
|Удинезе
|Заявка
|19
|9
|1
|9
|33 - 27
|28
|9.
|Милан
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|25 - 27
|28
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|29 - 21
|28
|11.
|Торино
|Заявка
|20
|6
|10
|4
|28 - 27
|28
|12.
|Болонья
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|23 - 30
|24
|13.
|Кьево
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|20 - 32
|22
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|13 - 30
|21
|15.
|Дженоа
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|16 - 22
|21
|16.
|Кальяри
|Заявка
|20
|6
|2
|12
|18 - 31
|20
|17.
|Кротоне
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|13 - 38
|15
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|21 - 38
|15
|19.
|Верона
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|18 - 41
|13
|20.
|Беневенто
|Заявка
|20
|2
|1
|17
|13 - 43
|7
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Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - НаполиДо начала игры осталось 2 дня 9 часов 58 минут, которая состоится 21.01.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Аталанта - Наполи
Аталанта
8.9% (7)
Ничья:
24.1% (19)
Наполи
67.1% (53)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Наполи:
32.9% (26)
1:1 Ничья:
20.3% (16)
0:1 Наполи:
16.5% (13)
0:2 Наполи:
8.9% (7)
1:3 Наполи:
6.3% (5)
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