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Стадион: Либеро Либерати
2:2
Конец матча
0:1
20' ГолСпрокати Маттиа
28' Желтая карточкаВитале Луиджи
43' Желтая карточкаAlessandro Favalli
57' Желтая карточкаСиньори Франческо
1:1
68' ГолСиньори Франческо
72' Желтая карточкаЗито Антонио
79' Желтая карточкаTiago Casasola
1:2
86' ГолПучино Раффаэле
2:2
90' ГолМонтальто Адриано
|
20'
0:1
28'
68'
1:1
72'
79'
86'
1:2
90'
2:2
Состав команд
Тернана 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Плиццари Алессандро Вратарь
- 2 Витиелло Роберто Защитник
- 26 Гаспаретто Даниэле Защитник
- 4 Вальент Мартин Защитник
- 3 Alessandro Favalli Защитник
- 25 Дефенди Марино Полузащитник
- 23 Andrea Paolucci Полузащитник
- 7 Giuseppe Statella Полузащитник
- 16 Тремолада Лука Полузащитник
- 20 Mirko Carretta Полузащитник
- 32 Монтальто Адриано Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Сала Андреа Вратарь
- 19 Дзанон Лука Защитник
- 5 Синьорини Андреа Защитник
- 13 Johad Ferretti Защитник
- 21 Синьори Франческо Полузащитник
- 6 Federico Angiulli Полузащитник
- 27 Бордин Алессандро Полузащитник
- 15 Риджионе Микеле Полузащитник
- 10 Mattia Finotto Нападающий
- 9 Пьовакари Федерико Нападающий
- 11 Diego Albadoro Нападающий
- 14 Andrea Repossi
- Главный тренер: Бреда Роберто
Салернитана 3-4-1-2
- Основной состав
- 22 Радунович Борис Вратарь
- 15 Tiago Casasola Защитник
- 21 Скьяви Раффаэле Защитник
- 3 Витале Луиджи Защитник
- 2 Пучино Раффаэле Полузащитник
- 17 Минала Джозеф Полузащитник
- 7 Синьорелли Франко Полузащитник
- 8 Зито Антонио Полузащитник
- 28 Спрокати Маттиа Полузащитник
- 19 Паломби Симоне Нападающий
- 30 Росси Алессандро Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Адамонис Марюс Вратарь
- 33 Руссо Стефано Вратарь
- 34 Попеску Штефан Защитник
- 16 Туиа Алессандро Защитник
- 13 Кийине Софиан Полузащитник
- 23 Оджер Мозес Полузащитник
- 11 Алекс Энрике II Полузащитник
- 25 Ди Роберто Нунцио Полузащитник
- 24 Бокалон Риккардо Нападающий
- 9 Родригес Алехандро Нападающий
- 10 Розина Алессандро Нападающий
- Главный тренер: Торренте Винченцо
Предыдущие игры
Тернана (последние 20 матчей: +3 =10 -7)
- 20.01.2018 Эмполи 2:1 Тернана СB
- 28.12.2017 Авеллино 2:1 Тернана СB
- 21.12.2017 Тернана 4:3 Про Верчелли СB
- 16.12.2017 Палермо 1:0 Тернана СB
- 08.12.2017 Тернана 1:1 Парма СB
- 02.12.2017 Пескара 3:3 Тернана СB
- 26.11.2017 Тернана 1:1 Перуджа СB
- 18.11.2017 Фоджа 1:1 Тернана СB
- 12.11.2017 Тернана 1:1 Новара СB
- 04.11.2017 Читтаделла 1:1 Тернана СB
- 30.10.2017 Тернана 0:0 Карпи СB
- 24.10.2017 Фрозиноне 4:2 Тернана СB
- 21.10.2017 Тернана 1:1 Асколи СB
- 14.10.2017 Тернана 4:2 Специя СB
- 08.10.2017 Кремонезе 3:3 Тернана СB
- 03.10.2017 Тернана 1:1 Брешия СB
- 30.09.2017 Тернана 2:3 Венеция СB
- 23.09.2017 Бари 3:0 Тернана СB
- 16.09.2017 Виртус Энтелла 3:1 Тернана СB
- 09.09.2017 Тернана 1:0 Чезена СB
Салернитана (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 20.01.2018 Салернитана 3:2 Венеция СB
- 28.12.2017 Палермо 3:0 Салернитана СB
- 21.12.2017 Салернитана 0:3 Фоджа СB
- 16.12.2017 Виртус Энтелла 0:2 Салернитана СB
- 09.12.2017 Салернитана 1:1 Перуджа СB
- 02.12.2017 Брешия 2:0 Салернитана СB
- 25.11.2017 Читтаделла 2:1 Салернитана СB
- 19.11.2017 Салернитана 1:1 Кремонезе СB
- 12.11.2017 Чезена 3:3 Салернитана СB
- 04.11.2017 Салернитана 2:2 Бари СB
- 28.10.2017 Салернитана 2:1 Эмполи СB
- 24.10.2017 Новара 2:3 Салернитана СB
- 21.10.2017 Салернитана 1:1 Фрозиноне СB
- 15.10.2017 Авеллино 2:3 Салернитана СB
- 07.10.2017 Салернитана 0:0 Асколи СB
- 29.09.2017 Парма 2:2 Салернитана СB
- 23.09.2017 Салернитана 2:0 Специя СB
- 19.09.2017 Про Верчелли 1:1 Салернитана СB
- 16.09.2017 Салернитана 2:2 Пескара СB
- 09.09.2017 Карпи 1:0 Салернитана СB
Последние игры между собой
Тернана: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Салернитана: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Тернана
Салернитана
-
2 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палермо
|23
|11
|10
|2
|32 - 17
|43
|2.
|Фрозиноне
|23
|11
|10
|2
|43 - 28
|43
|3.
|Эмполи
|23
|11
|7
|5
|48 - 33
|40
|4.
|Парма
|23
|10
|6
|7
|30 - 18
|36
|5.
|Кремонезе
|23
|8
|12
|3
|30 - 21
|36
|6.
|Читтаделла
|23
|10
|5
|8
|35 - 28
|35
|7.
|Бари
|23
|10
|5
|8
|34 - 31
|35
|8.
|Карпи
|23
|8
|8
|7
|20 - 25
|32
|9.
|Венеция
|23
|7
|11
|5
|25 - 22
|32
|10.
|Специя
|23
|8
|7
|8
|23 - 22
|31
|11.
|Пескара
|23
|8
|7
|8
|34 - 39
|31
|12.
|Перуджа
|23
|8
|6
|9
|39 - 36
|30
|13.
|Салернитана
|23
|6
|12
|5
|34 - 36
|30
|14.
|Авеллино
|23
|7
|8
|8
|32 - 34
|29
|15.
|Новара
|23
|7
|6
|10
|25 - 28
|27
|16.
|Фоджа
|23
|6
|7
|10
|35 - 43
|25
|17.
|Виртус Энтелла
|23
|5
|9
|9
|29 - 36
|24
|18.
|Чезена
|23
|5
|9
|9
|33 - 42
|24
|19.
|Брешия
|23
|5
|8
|10
|21 - 28
|23
|20.
|Тернана
|23
|3
|13
|7
|35 - 42
|22
|21.
|Про Верчелли
|23
|5
|6
|12
|28 - 41
|21
|22.
|Асколи
|23
|4
|8
|11
|20 - 35
|20
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Монтальто Адриано бьет в цель!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Салернитана делает замену. Паломби Симоне уходит с поля, а Бокалон Риккардо выходит на его замену.
87'
Тернана делает замену. Витиелло Роберто уходит с поля, а Mattia Finotto выходит на его замену.
86'
Г О О О О Л - Пучино Раффаэле бьет в цель!
79'
Tiago Casasola получил желтую карточку от судьи
79'
Салернитана делает замену. Зито Антонио уходит с поля, а Оджер Мозес выходит на его замену.
77'
Тернана делает замену. Андреа Паолуччи уходит с поля, а Пьовакари Федерико выходит на его замену.
72'
Зито Антонио получил желтую карточку от судьи
72'
[player1] получил желтую карточку от судьи
69'
Салернитана делает замену. Росси Алессандро уходит с поля, а Попеску Штефан выходит на его замену.
68'
Г О О О О Л - Синьори Франческо бьет в цель!
57'
Синьори Франческо получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Alessandro Favalli получил желтую карточку от судьи
39'
Тернана делает замену. Джузеппе Стателла уходит с поля, а Синьори Франческо выходит на его замену.
28'
Витале Луиджи получил желтую карточку от судьи
20'
Г О О О О Л - Спрокати Маттиа бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Libero Liberati. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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