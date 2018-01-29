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  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Тернана
2:2
Конец матча
Салернитана
0'
0:1
20' Гол
Спрокати Маттиа
28' Желтая карточка
Витале Луиджи
43' Желтая карточка
Alessandro Favalli
57' Желтая карточка
Синьори Франческо
1:1
68' Гол
Синьори Франческо
72' Желтая карточка
Зито Антонио
79' Желтая карточка
Tiago Casasola
1:2
86' Гол
Пучино Раффаэле
2:2
90' Гол
Монтальто Адриано
90'+6
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Монтальто Адриано бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Салернитана делает замену. Паломби Симоне уходит с поля, а Бокалон Риккардо выходит на его замену.
87'
Тернана делает замену. Витиелло Роберто уходит с поля, а Mattia Finotto выходит на его замену.
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Пучино Раффаэле бьет в цель!
Желтая карточка
79'
Tiago Casasola получил желтую карточку от судьи

79'
Салернитана делает замену. Зито Антонио уходит с поля, а Оджер Мозес выходит на его замену.
77'
Тернана делает замену. Андреа Паолуччи уходит с поля, а Пьовакари Федерико выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Зито Антонио получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
72'
[player1] получил желтую карточку от судьи
69'
Салернитана делает замену. Росси Алессандро уходит с поля, а Попеску Штефан выходит на его замену.
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Синьори Франческо бьет в цель!
Желтая карточка
57'
Синьори Франческо получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Alessandro Favalli получил желтую карточку от судьи
39'
Тернана делает замену. Джузеппе Стателла уходит с поля, а Синьори Франческо выходит на его замену.
Желтая карточка
28'
Витале Луиджи получил желтую карточку от судьи
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Спрокати Маттиа бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Libero Liberati. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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