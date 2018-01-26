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  5. Серия B
Стадион:
Пескара
0:2
Конец матча
Перуджа
0'
0:1
26' Гол
Christian Kouan
48' Желтая карточка
Marco Perrotta
48' Желтая карточка
Вольта Массимо
74' Желтая карточка
Christian Kouan
77' Желтая карточка
Каппеллуццо Пьерлуиджи
83' Желтая карточка
Паяч Марко
0:2
89' Гол
Ди Кармине Самуэль
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Перуджа делает замену. Ди Кармине Самуэль уходит с поля, а Террани Джованни выходит на его замену.
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Ди Кармине Самуэль бьет в цель!
Желтая карточка
83'
Паяч Марко получил желтую карточку от судьи
80'
Перуджа делает замену. Дель Прете Лоренцо уходит с поля, а Густафссон Самуэль выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Каппеллуццо Пьерлуиджи получил желтую карточку от судьи

Желтая карточка
74'
Christian Kouan получил желтую карточку от судьи
73'
Перуджа делает замену. Черри Альберто уходит с поля, а Cristian Buonaiuto выходит на его замену.
62'
Пескара делает замену. Капоне Кристиан уходит с поля, а Баэс Хайме выходит на его замену.
53'
Пескара делает замену. Петтинари Стефано уходит с поля, а Каппеллуццо Пьерлуиджи выходит на его замену.
Желтая карточка
48'
Вольта Массимо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
48'
Marco Perrotta получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Christian Kouan бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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