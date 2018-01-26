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Стадион: Стадио Адриатико
0:1
26' ГолChristian Kouan
48' Желтая карточкаMarco Perrotta
48' Желтая карточкаВольта Массимо
74' Желтая карточкаChristian Kouan
77' Желтая карточкаКаппеллуццо Пьерлуиджи
83' Желтая карточкаПаяч Марко
0:2
89' ГолДи Кармине Самуэль
|
26'
0:1
48'
48'
74'
83'
89'
0:2
Состав команд
Пескара 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фиорилло Винченцо Вратарь
- 2 Крешенци Алессандро Защитник
- 21 Кампаньяро Уго Защитник
- 23 Marco Perrotta Защитник
- 27 Маццотта Антонио Защитник
- 14 Вальцания Лука Полузащитник
- 30 Marco Carraro Полузащитник
- 16 Бругман Гастон Полузащитник
- 7 Leonardo Mancuso Нападающий
- 17 Петтинари Стефано Нападающий
- 29 Капоне Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 36 Савеллони Лука Вратарь
- 13 Кода Андреа Защитник
- 3 Бальцано Антонио Защитник
- 33 Кулибали Мамаду Полузащитник
- 35 Баэс Хайме Нападающий
- 32 Каппеллуццо Пьерлуиджи Нападающий
- 19 Кокко Андреа Нападающий
- 9 Ямга Кевин Нападающий
- 15 Edgar Elizalde
- 8 Franck Kanoute
- Главный тренер: Земан Зденек
Перуджа 3-5-2
- Основной состав
- 22 Timothy Nocchi Вратарь
- 24 Деллафьоре Паоло Защитник
- 14 Вольта Массимо Защитник
- 17 Бельмонте Никола Защитник
- 18 Дель Прете Лоренцо Полузащитник
- 25 Filippo Bandinelli Полузащитник
- 15 Santiago Colombatto Полузащитник
- 28 Christian Kouan Полузащитник
- 4 Паяч Марко Полузащитник
- 27 Черри Альберто Нападающий
- 10 Ди Кармине Самуэль Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Alberto Dossena Защитник
- 29 Джермони Лука Защитник
- 23 Бьянко Раффаэле Полузащитник
- 11 Cristian Buonaiuto Полузащитник
- 8 Густафссон Самуэль Полузащитник
- 26 Террани Джованни Полузащитник
- 6 Salvatore Monaco II
- 12 Alessandro Santopadre
- Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Предыдущие игры
Пескара (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 20.01.2018 Фоджа 0:1 Пескара СB
- 17.01.2018 Пескара 3:1 Лугано ТМК
- 28.12.2017 Пескара 1:0 Венеция СB
- 21.12.2017 Асколи 1:1 Пескара СB
- 17.12.2017 Пескара 1:0 Новара СB
- 08.12.2017 Чезена 4:2 Пескара СB
- 02.12.2017 Пескара 3:3 Тернана СB
- 28.11.2017 Сампдория 4:1 Пескара КИ
- 25.11.2017 Специя 4:0 Пескара СB
- 18.11.2017 Пескара 3:1 Про Верчелли СB
- 12.11.2017 Бари 1:0 Пескара СB
- 03.11.2017 Пескара 2:2 Палермо СB
- 28.10.2017 Пескара 0:3 Брешия СB
- 24.10.2017 Эмполи 3:1 Пескара СB
- 21.10.2017 Пескара 2:1 Авеллино СB
- 14.10.2017 Парма 0:1 Пескара СB
- 08.10.2017 Пескара 1:2 Читтаделла СB
- 30.09.2017 Карпи 0:1 Пескара СB
- 23.09.2017 Кремонезе 0:0 Пескара СB
- 19.09.2017 Пескара 2:2 Виртус Энтелла СB
Перуджа (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 20.01.2018 Перуджа 2:0 Виртус Энтелла СB
- 28.12.2017 Перуджа 2:4 Эмполи СB
- 21.12.2017 Новара 1:1 Перуджа СB
- 16.12.2017 Перуджа 1:3 Бари СB
- 09.12.2017 Салернитана 1:1 Перуджа СB
- 04.12.2017 Перуджа 1:0 Асколи СB
- 30.11.2017 Удинезе 8:3 Перуджа КИ
- 26.11.2017 Тернана 1:1 Перуджа СB
- 18.11.2017 Перуджа 5:0 Карпи СB
- 12.11.2017 Венеция 1:0 Перуджа СB
- 06.11.2017 Перуджа 1:1 Авеллино СB
- 28.10.2017 Кремонезе 3:3 Перуджа СB
- 24.10.2017 Перуджа 0:3 Чезена СB
- 21.10.2017 Специя 4:2 Перуджа СB
- 13.10.2017 Фоджа 2:1 Перуджа СB
- 08.10.2017 Перуджа 1:5 Про Верчелли СB
- 30.09.2017 Брешия 2:1 Перуджа СB
- 23.09.2017 Перуджа 1:0 Фрозиноне СB
- 19.09.2017 Палермо 1:0 Перуджа СB
- 16.09.2017 Перуджа 3:0 Парма СB
Последние игры между собой
Пескара: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Перуджа: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
- 03.09.2017 Перуджа 4:2 Пескара Серия B
- 24.01.2016 Перуджа 0:4 Пескара Серия B
- 11.09.2015 Пескара 2:1 Перуджа Серия B
- 26.05.2015 Перуджа 1:2 Пескара Серия B
- 09.05.2015 Пескара 2:2 Перуджа Серия B
- 20.12.2014 Перуджа 2:2 Пескара Серия B
- 08.02.2009 Перуджа 0:0 Пескара Серия C1 B
- 21.09.2008 Пескара 1:0 Перуджа Серия C1 B
- 09.03.2008 Перуджа 2:1 Пескара Серия C1 B
- 21.10.2007 Пескара 1:2 Перуджа Серия C1 B
Пескара
Перуджа
-
0 Офсайды 6
-
18 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
69 Владение мячом, % 31
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|22
|10
|10
|2
|41 - 27
|40
|2.
|Палермо
|22
|10
|10
|2
|30 - 17
|40
|3.
|Эмполи
|22
|10
|7
|5
|44 - 33
|37
|4.
|Читтаделла
|22
|10
|5
|7
|34 - 26
|35
|5.
|Бари
|22
|10
|5
|7
|34 - 27
|35
|6.
|Кремонезе
|22
|8
|11
|3
|30 - 21
|35
|7.
|Парма
|22
|9
|6
|7
|27 - 18
|33
|8.
|Специя
|22
|8
|7
|7
|22 - 20
|31
|9.
|Пескара
|23
|8
|7
|8
|34 - 39
|31
|10.
|Перуджа
|23
|8
|6
|9
|39 - 36
|30
|11.
|Карпи
|22
|7
|8
|7
|18 - 24
|29
|12.
|Венеция
|22
|6
|11
|5
|24 - 22
|29
|13.
|Салернитана
|22
|6
|11
|5
|32 - 34
|29
|14.
|Авеллино
|22
|7
|7
|8
|32 - 34
|28
|15.
|Новара
|22
|7
|6
|9
|25 - 25
|27
|16.
|Виртус Энтелла
|22
|5
|9
|8
|28 - 34
|24
|17.
|Чезена
|22
|5
|9
|8
|33 - 41
|24
|18.
|Брешия
|22
|5
|8
|9
|21 - 26
|23
|19.
|Фоджа
|22
|5
|7
|10
|33 - 42
|22
|20.
|Тернана
|22
|3
|12
|7
|33 - 40
|21
|21.
|Асколи
|22
|4
|8
|10
|20 - 33
|20
|22.
|Про Верчелли
|22
|4
|6
|12
|26 - 41
|18
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Перуджа делает замену. Ди Кармине Самуэль уходит с поля, а Террани Джованни выходит на его замену.
89'
Г О О О О Л - Ди Кармине Самуэль бьет в цель!
83'
Паяч Марко получил желтую карточку от судьи
80'
Перуджа делает замену. Дель Прете Лоренцо уходит с поля, а Густафссон Самуэль выходит на его замену.
77'
Каппеллуццо Пьерлуиджи получил желтую карточку от судьи
74'
Christian Kouan получил желтую карточку от судьи
73'
Перуджа делает замену. Черри Альберто уходит с поля, а Cristian Buonaiuto выходит на его замену.
62'
Пескара делает замену. Капоне Кристиан уходит с поля, а Баэс Хайме выходит на его замену.
53'
Пескара делает замену. Петтинари Стефано уходит с поля, а Каппеллуццо Пьерлуиджи выходит на его замену.
48'
Вольта Массимо получил желтую карточку от судьи
48'
Marco Perrotta получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
26'
Г О О О О Л - Christian Kouan бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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