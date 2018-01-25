  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Наполи
 
Позже
Болонья
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Болонья

До начала игры осталось 2 дня 12 часов 11 минут, которая состоится 28.01.2018.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Наполи - Болонья
Наполи
94% (63)
Ничья:
6% (4)
Болонья
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Наполи:
41.8% (28)
Наполи:
20.9% (14)
Наполи:
10.4% (7)
Наполи:
9% (6)
Наполи:
4.5% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация