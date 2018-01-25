Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Болонья

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Стадион: Сан-Паоло
Предыдущие игры
Наполи (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 21.01.2018 Аталанта 0:1 Наполи СA
- 06.01.2018 Наполи 2:0 Верона СA
- 02.01.2018 Наполи 1:2 Аталанта КИ
- 29.12.2017 Кротоне 0:1 Наполи СA
- 23.12.2017 Наполи 3:2 Сампдория СA
- 19.12.2017 Наполи 1:0 Удинезе КИ
- 16.12.2017 Торино 1:3 Наполи СA
- 10.12.2017 Наполи 0:0 Фиорентина СA
- 06.12.2017 Фейеноорд 2:1 Наполи ЛЧ
- 01.12.2017 Наполи 0:1 Ювентус СA
- 26.11.2017 Удинезе 0:1 Наполи СA
- 21.11.2017 Наполи 3:0 Шахтёр Дн ЛЧ
- 18.11.2017 Наполи 2:1 Милан СA
- 05.11.2017 Кьево 0:0 Наполи СA
- 01.11.2017 Наполи 2:4 Манчестер Сити ЛЧ
- 29.10.2017 Наполи 3:1 Сассуоло СA
- 25.10.2017 Дженоа 2:3 Наполи СA
- 21.10.2017 Наполи 0:0 Интер Милан СA
- 17.10.2017 Манчестер Сити 2:1 Наполи ЛЧ
- 14.10.2017 Рома 0:1 Наполи СA
Болонья (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 21.01.2018 Болонья 3:0 Беневенто СA
- 06.01.2018 Торино 3:0 Болонья СA
- 30.12.2017 Болонья 1:2 Удинезе СA
- 22.12.2017 Кьево 2:3 Болонья СA
- 17.12.2017 Болонья 0:3 Ювентус СA
- 10.12.2017 Милан 2:1 Болонья СA
- 03.12.2017 Болонья 1:1 Кальяри СA
- 25.11.2017 Болонья 3:0 Сампдория СA
- 20.11.2017 Верона 2:3 Болонья СA
- 04.11.2017 Болонья 2:3 Кротоне СA
- 28.10.2017 Рома 1:0 Болонья СA
- 25.10.2017 Болонья 1:2 Лацио СA
- 22.10.2017 Аталанта 1:0 Болонья СA
- 15.10.2017 Болонья 2:1 СПАЛ 2013 СA
- 30.09.2017 Дженоа 0:1 Болонья СA
- 24.09.2017 Сассуоло 0:1 Болонья СA
- 19.09.2017 Болонья 1:1 Интер Милан СA
- 16.09.2017 Фиорентина 2:1 Болонья СA
- 10.09.2017 Болонья 0:3 Наполи СA
- 26.08.2017 Беневенто 0:1 Болонья СA
Последние игры между собой
Наполи: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 5
Болонья: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 11
- 10.09.2017 Болонья 0:3 Наполи Серия A
- 04.02.2017 Болонья 1:7 Наполи Серия A
- 17.09.2016 Наполи 3:1 Болонья Серия A
- 19.04.2016 Наполи 6:0 Болонья Серия A
- 06.12.2015 Болонья 3:2 Наполи Серия A
- 19.01.2014 Болонья 2:2 Наполи Серия A
- 25.08.2013 Наполи 3:0 Болонья Серия A
- 08.05.2013 Болонья 0:3 Наполи Серия A
- 20.12.2012 Наполи 1:2 Болонья Кубок Италии
- 16.12.2012 Наполи 2:3 Болонья Серия A
- 06.05.2012 Болонья 2:0 Наполи Серия A
- 16.01.2012 Наполи 1:1 Болонья Серия A
- 10.04.2011 Болонья 0:2 Наполи Серия A
- 18.01.2011 Наполи 2:1 Болонья Кубок Италии
- 21.11.2010 Наполи 4:1 Болонья Серия A
- 07.03.2010 Болонья 2:1 Наполи Серия A
- 18.10.2009 Наполи 2:1 Болонья Серия A
- 14.02.2009 Наполи 1:1 Болонья Серия A
- 28.09.2008 Болонья 0:1 Наполи Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|21
|17
|3
|1
|45 - 13
|54
|2.
|Ювентус
|Заявка
|21
|17
|2
|2
|50 - 15
|53
|3.
|Лацио
|Заявка
|21
|14
|4
|3
|56 - 25
|46
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|21
|12
|7
|2
|36 - 16
|43
|5.
|Рома
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|32 - 16
|41
|6.
|Сампдория
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|40 - 31
|34
|7.
|Милан
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|27 - 28
|31
|8.
|Аталанта
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|31 - 27
|30
|9.
|Удинезе
|Заявка
|21
|9
|2
|10
|34 - 31
|29
|10.
|Торино
|Заявка
|21
|6
|11
|4
|29 - 28
|29
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|30 - 24
|28
|12.
|Болонья
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|26 - 30
|27
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|14 - 31
|22
|14.
|Кьево
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|21 - 37
|22
|15.
|Дженоа
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|16 - 23
|21
|16.
|Кальяри
|Заявка
|21
|6
|2
|13
|19 - 33
|20
|17.
|Кротоне
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|16 - 38
|18
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|22 - 39
|16
|19.
|Верона
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|18 - 44
|13
|20.
|Беневенто
|Заявка
|21
|2
|1
|18
|13 - 46
|7
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Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - БолоньяДо начала игры осталось 2 дня 12 часов 11 минут, которая состоится 28.01.2018.
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Прогнозы на матч Наполи - Болонья
Наполи
94% (63)
Ничья:
6% (4)
Болонья
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Наполи:
41.8% (28)
2:1 Наполи:
20.9% (14)
3:0 Наполи:
10.4% (7)
3:1 Наполи:
9% (6)
1:0 Наполи:
4.5% (3)
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