Текстовая онлайн трансляция матча СПАЛ 2013 - Интер Милан

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Стадион: Паоло Мацца
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СПАЛ 2013 (последние 20 матчей: +2 =6 -12)
- 21.01.2018 Удинезе 1:1 СПАЛ 2013 СA
- 06.01.2018 СПАЛ 2013 2:5 Лацио СA
- 30.12.2017 Сампдория 2:0 СПАЛ 2013 СA
- 23.12.2017 СПАЛ 2013 2:2 Торино СA
- 17.12.2017 Беневенто 1:2 СПАЛ 2013 СA
- 10.12.2017 СПАЛ 2013 2:2 Верона СA
- 01.12.2017 Рома 3:1 СПАЛ 2013 СA
- 28.11.2017 СПАЛ 2013 0:2 Читтаделла КИ
- 25.11.2017 Кьево 2:1 СПАЛ 2013 СA
- 19.11.2017 СПАЛ 2013 1:1 Фиорентина СA
- 05.11.2017 Аталанта 1:1 СПАЛ 2013 СA
- 29.10.2017 СПАЛ 2013 1:0 Дженоа СA
- 25.10.2017 Ювентус 4:1 СПАЛ 2013 СA
- 22.10.2017 СПАЛ 2013 0:1 Сассуоло СA
- 15.10.2017 Болонья 2:1 СПАЛ 2013 СA
- 01.10.2017 СПАЛ 2013 1:1 Кротоне СA
- 23.09.2017 СПАЛ 2013 2:3 Наполи СA
- 20.09.2017 Милан 2:0 СПАЛ 2013 СA
- 17.09.2017 СПАЛ 2013 0:2 Кальяри СA
- 10.09.2017 Интер Милан 2:0 СПАЛ 2013 СA
Интер Милан (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 21.01.2018 Интер Милан 1:1 Рома СA
- 05.01.2018 Фиорентина 1:1 Интер Милан СA
- 30.12.2017 Интер Милан 0:0 Лацио СA
- 27.12.2017 Милан 1:0 Интер Милан КИ
- 23.12.2017 Сассуоло 1:0 Интер Милан СA
- 16.12.2017 Интер Милан 1:3 Удинезе СA
- 12.12.2017 Интер Милан 0:0 Порденоне КИ
- 09.12.2017 Ювентус 0:0 Интер Милан СA
- 03.12.2017 Интер Милан 5:0 Кьево СA
- 25.11.2017 Кальяри 1:3 Интер Милан СA
- 19.11.2017 Интер Милан 2:0 Аталанта СA
- 05.11.2017 Интер Милан 1:1 Торино СA
- 30.10.2017 Верона 1:2 Интер Милан СA
- 24.10.2017 Интер Милан 3:2 Сампдория СA
- 21.10.2017 Наполи 0:0 Интер Милан СA
- 15.10.2017 Интер Милан 3:2 Милан СA
- 01.10.2017 Беневенто 1:2 Интер Милан СA
- 24.09.2017 Интер Милан 1:0 Дженоа СA
- 19.09.2017 Болонья 1:1 Интер Милан СA
- 16.09.2017 Кротоне 0:2 Интер Милан СA
Последние игры между собой
СПАЛ 2013: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Интер Милан: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 10.09.2017 Интер Милан 2:0 СПАЛ 2013 Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|21
|17
|3
|1
|45 - 13
|54
|2.
|Ювентус
|Заявка
|21
|17
|2
|2
|50 - 15
|53
|3.
|Лацио
|Заявка
|21
|14
|4
|3
|56 - 25
|46
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|21
|12
|7
|2
|36 - 16
|43
|5.
|Рома
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|32 - 16
|41
|6.
|Сампдория
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|40 - 31
|34
|7.
|Милан
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|27 - 28
|31
|8.
|Аталанта
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|31 - 27
|30
|9.
|Удинезе
|Заявка
|21
|9
|2
|10
|34 - 31
|29
|10.
|Торино
|Заявка
|21
|6
|11
|4
|29 - 28
|29
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|30 - 24
|28
|12.
|Болонья
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|26 - 30
|27
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|14 - 31
|22
|14.
|Кьево
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|21 - 37
|22
|15.
|Дженоа
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|16 - 23
|21
|16.
|Кальяри
|Заявка
|21
|6
|2
|13
|19 - 33
|20
|17.
|Кротоне
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|16 - 38
|18
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|22 - 39
|16
|19.
|Верона
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|18 - 44
|13
|20.
|Беневенто
|Заявка
|21
|2
|1
|18
|13 - 46
|7
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Текстовая онлайн трансляция матча СПАЛ 2013 - Интер МиланДо начала игры осталось 2 дня 9 часов 41 минуту, которая состоится 28.01.2018.
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Прогнозы на матч СПАЛ 2013 - Интер Милан
СПАЛ 2013
7% (5)
Ничья:
2.8% (2)
Интер Милан
90.1% (64)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Интер Милан:
31% (22)
0:2 Интер Милан:
28.2% (20)
0:1 Интер Милан:
19.7% (14)
1:0 СПАЛ 2013:
5.6% (4)
1:3 Интер Милан:
4.2% (3)
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