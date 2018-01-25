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Стадион:
СПАЛ 2013
 
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Интер Милан
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Текстовая онлайн трансляция матча СПАЛ 2013 - Интер Милан

До начала игры осталось 2 дня 9 часов 41 минуту, которая состоится 28.01.2018.
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:
Прогнозы на матч СПАЛ 2013 - Интер Милан
СПАЛ 2013
7% (5)
Ничья:
2.8% (2)
Интер Милан
90.1% (64)

Вы не участвовали в прогнозе

Интер Милан:
31% (22)
Интер Милан:
28.2% (20)
Интер Милан:
19.7% (14)
СПАЛ 2013:
5.6% (4)
Интер Милан:
4.2% (3)
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