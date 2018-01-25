Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Сампдория

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Стадион: Олимпийский (Рим)
Предыдущие игры
Рома (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 24.01.2018 Сампдория 1:1 Рома СA
- 21.01.2018 Интер Милан 1:1 Рома СA
- 06.01.2018 Рома 1:2 Аталанта СA
- 30.12.2017 Рома 1:1 Сассуоло СA
- 23.12.2017 Ювентус 1:0 Рома СA
- 20.12.2017 Рома 1:2 Торино КИ
- 16.12.2017 Рома 1:0 Кальяри СA
- 10.12.2017 Кьево 0:0 Рома СA
- 05.12.2017 Рома 1:0 Карабах ЛЧ
- 01.12.2017 Рома 3:1 СПАЛ 2013 СA
- 26.11.2017 Дженоа 1:1 Рома СA
- 22.11.2017 Атлетико М 2:0 Рома ЛЧ
- 18.11.2017 Рома 2:1 Лацио СA
- 05.11.2017 Фиорентина 2:4 Рома СA
- 31.10.2017 Рома 3:0 Челси ЛЧ
- 28.10.2017 Рома 1:0 Болонья СA
- 25.10.2017 Рома 1:0 Кротоне СA
- 22.10.2017 Торино 0:1 Рома СA
- 18.10.2017 Челси 3:3 Рома ЛЧ
- 14.10.2017 Рома 0:1 Наполи СA
Сампдория (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 24.01.2018 Сампдория 1:1 Рома СA
- 21.01.2018 Сампдория 3:1 Фиорентина СA
- 06.01.2018 Беневенто 3:2 Сампдория СA
- 30.12.2017 Сампдория 2:0 СПАЛ 2013 СA
- 23.12.2017 Наполи 3:2 Сампдория СA
- 17.12.2017 Сампдория 0:1 Сассуоло СA
- 13.12.2017 Фиорентина 3:2 Сампдория КИ
- 09.12.2017 Кальяри 2:2 Сампдория СA
- 03.12.2017 Сампдория 1:2 Лацио СA
- 28.11.2017 Сампдория 4:1 Пескара КИ
- 25.11.2017 Болонья 3:0 Сампдория СA
- 19.11.2017 Сампдория 3:2 Ювентус СA
- 04.11.2017 Дженоа 0:2 Сампдория СA
- 29.10.2017 Сампдория 4:1 Кьево СA
- 24.10.2017 Интер Милан 3:2 Сампдория СA
- 21.10.2017 Сампдория 5:0 Кротоне СA
- 15.10.2017 Сампдория 3:1 Аталанта СA
- 30.09.2017 Удинезе 4:0 Сампдория СA
- 24.09.2017 Сампдория 2:0 Милан СA
- 20.09.2017 Верона 0:0 Сампдория СA
Последние игры между собой
Рома: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Сампдория: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
- 24.01.2018 Сампдория 1:1 Рома Серия A
- 29.01.2017 Сампдория 3:2 Рома Серия A
- 19.01.2017 Рома 4:0 Сампдория Кубок Италии
- 11.09.2016 Рома 3:2 Сампдория Серия A
- 07.02.2016 Рома 2:1 Сампдория Серия A
- 23.09.2015 Сампдория 2:1 Рома Серия A
- 16.03.2015 Рома 0:2 Сампдория Серия A
- 25.10.2014 Сампдория 0:0 Рома Серия A
- 16.02.2014 Рома 3:0 Сампдория Серия A
- 09.01.2014 Рома 1:0 Сампдория Кубок Италии
- 25.09.2013 Сампдория 0:2 Рома Серия A
- 10.02.2013 Сампдория 3:1 Рома Серия A
- 26.09.2012 Рома 1:1 Сампдория Серия A
- 22.05.2011 Рома 3:1 Сампдория Серия A
- 09.01.2011 Сампдория 2:1 Рома Серия A
- 25.04.2010 Рома 1:2 Сампдория Серия A
- 13.12.2009 Сампдория 0:0 Рома Серия A
- 15.03.2009 Сампдория 2:2 Рома Серия A
- 14.01.2009 Рома 2:0 Сампдория Серия A
- 04.05.2008 Сампдория 0:3 Рома Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|21
|17
|3
|1
|45 - 13
|54
|2.
|Ювентус
|Заявка
|21
|17
|2
|2
|50 - 15
|53
|3.
|Лацио
|Заявка
|21
|14
|4
|3
|56 - 25
|46
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|21
|12
|7
|2
|36 - 16
|43
|5.
|Рома
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|32 - 16
|41
|6.
|Сампдория
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|40 - 31
|34
|7.
|Милан
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|27 - 28
|31
|8.
|Аталанта
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|31 - 27
|30
|9.
|Удинезе
|Заявка
|21
|9
|2
|10
|34 - 31
|29
|10.
|Торино
|Заявка
|21
|6
|11
|4
|29 - 28
|29
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|30 - 24
|28
|12.
|Болонья
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|26 - 30
|27
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|14 - 31
|22
|14.
|Кьево
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|21 - 37
|22
|15.
|Дженоа
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|16 - 23
|21
|16.
|Кальяри
|Заявка
|21
|6
|2
|13
|19 - 33
|20
|17.
|Кротоне
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|16 - 38
|18
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|22 - 39
|16
|19.
|Верона
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|18 - 44
|13
|20.
|Беневенто
|Заявка
|21
|2
|1
|18
|13 - 46
|7
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Текстовая онлайн трансляция матча Рома - СампдорияДо начала игры осталось 2 дня 17 часов 56 минут, которая состоится 28.01.2018.
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Прогнозы на матч Рома - Сампдория
Рома
84.6% (55)
Ничья:
10.8% (7)
Сампдория
4.6% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Рома:
41.5% (27)
1:0 Рома:
15.4% (10)
2:0 Рома:
15.4% (10)
1:1 Ничья:
7.7% (5)
3:2 Рома:
3.1% (2)
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