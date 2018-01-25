  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Рома
 
Позже
Сампдория
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Сампдория

До начала игры осталось 2 дня 17 часов 56 минут, которая состоится 28.01.2018.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Рома - Сампдория
Рома
84.6% (55)
Ничья:
10.8% (7)
Сампдория
4.6% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Рома:
41.5% (27)
Рома:
15.4% (10)
Рома:
15.4% (10)
Ничья:
7.7% (5)
Рома:
3.1% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация