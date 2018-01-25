Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Лацио

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Стадион: Сан-Сиро
Предыдущие игры
Милан (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 21.01.2018 Кальяри 1:2 Милан СA
- 06.01.2018 Милан 1:0 Кротоне СA
- 30.12.2017 Фиорентина 1:1 Милан СA
- 27.12.2017 Милан 1:0 Интер Милан КИ
- 23.12.2017 Милан 0:2 Аталанта СA
- 17.12.2017 Верона 3:0 Милан СA
- 13.12.2017 Милан 3:0 Верона КИ
- 10.12.2017 Милан 2:1 Болонья СA
- 07.12.2017 Риека 2:0 Милан ЛЕ
- 03.12.2017 Беневенто 2:2 Милан СA
- 26.11.2017 Милан 0:0 Торино СA
- 23.11.2017 Милан 5:1 Аустрия Вена ЛЕ
- 18.11.2017 Наполи 2:1 Милан СA
- 05.11.2017 Сассуоло 0:2 Милан СA
- 02.11.2017 АЕК 0:0 Милан ЛЕ
- 28.10.2017 Милан 0:2 Ювентус СA
- 25.10.2017 Кьево 1:4 Милан СA
- 22.10.2017 Милан 0:0 Дженоа СA
- 19.10.2017 Милан 0:0 АЕК ЛЕ
- 15.10.2017 Интер Милан 3:2 Милан СA
Лацио (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 24.01.2018 Лацио 3:0 Удинезе СA
- 21.01.2018 Лацио 5:1 Кьево СA
- 06.01.2018 СПАЛ 2013 2:5 Лацио СA
- 30.12.2017 Интер Милан 0:0 Лацио СA
- 26.12.2017 Лацио 1:0 Фиорентина КИ
- 23.12.2017 Лацио 4:0 Кротоне СA
- 17.12.2017 Аталанта 3:3 Лацио СA
- 14.12.2017 Лацио 4:1 Читтаделла КИ
- 11.12.2017 Лацио 1:3 Торино СA
- 07.12.2017 Зульте-Варегем 3:2 Лацио ЛЕ
- 03.12.2017 Сампдория 1:2 Лацио СA
- 26.11.2017 Лацио 1:1 Фиорентина СA
- 23.11.2017 Лацио 1:1 Витесс ЛЕ
- 18.11.2017 Рома 2:1 Лацио СA
- 02.11.2017 Лацио 1:0 Ницца ЛЕ
- 29.10.2017 Беневенто 1:5 Лацио СA
- 25.10.2017 Болонья 1:2 Лацио СA
- 22.10.2017 Лацио 3:0 Кальяри СA
- 19.10.2017 Ницца 1:3 Лацио ЛЕ
- 14.10.2017 Ювентус 1:2 Лацио СA
Последние игры между собой
Милан: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Лацио: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
- 10.09.2017 Лацио 4:1 Милан Серия A
- 13.02.2017 Лацио 1:1 Милан Серия A
- 20.09.2016 Милан 2:0 Лацио Серия A
- 20.03.2016 Милан 1:1 Лацио Серия A
- 01.11.2015 Лацио 1:3 Милан Серия A
- 27.01.2015 Милан 0:1 Лацио Кубок Италии
- 24.01.2015 Лацио 3:1 Милан Серия A
- 31.08.2014 Милан 3:1 Лацио Серия A
- 23.03.2014 Лацио 1:1 Милан Серия A
- 30.10.2013 Милан 1:1 Лацио Серия A
- 02.03.2013 Милан 3:0 Лацио Серия A
- 20.10.2012 Лацио 3:2 Милан Серия A
- 01.02.2012 Лацио 2:0 Милан Серия A
- 26.01.2012 Милан 3:1 Лацио Кубок Италии
- 09.09.2011 Милан 2:2 Лацио Серия A
- 01.02.2011 Милан 0:0 Лацио Серия A
- 22.09.2010 Лацио 1:1 Милан Серия A
- 28.03.2010 Милан 1:1 Лацио Серия A
- 08.11.2009 Лацио 1:2 Милан Серия A
- 01.02.2009 Лацио 0:3 Милан Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|21
|17
|3
|1
|45 - 13
|54
|2.
|Ювентус
|Заявка
|21
|17
|2
|2
|50 - 15
|53
|3.
|Лацио
|Заявка
|21
|14
|4
|3
|56 - 25
|46
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|21
|12
|7
|2
|36 - 16
|43
|5.
|Рома
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|32 - 16
|41
|6.
|Сампдория
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|40 - 31
|34
|7.
|Милан
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|27 - 28
|31
|8.
|Аталанта
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|31 - 27
|30
|9.
|Удинезе
|Заявка
|21
|9
|2
|10
|34 - 31
|29
|10.
|Торино
|Заявка
|21
|6
|11
|4
|29 - 28
|29
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|30 - 24
|28
|12.
|Болонья
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|26 - 30
|27
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|14 - 31
|22
|14.
|Кьево
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|21 - 37
|22
|15.
|Дженоа
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|16 - 23
|21
|16.
|Кальяри
|Заявка
|21
|6
|2
|13
|19 - 33
|20
|17.
|Кротоне
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|16 - 38
|18
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|22 - 39
|16
|19.
|Верона
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|18 - 44
|13
|20.
|Беневенто
|Заявка
|21
|2
|1
|18
|13 - 46
|7
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Текстовая онлайн трансляция матча Милан - ЛациоДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 11 минут, которая состоится 28.01.2018.
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Прогнозы на матч Милан - Лацио
Милан
42.4% (28)
Ничья:
28.8% (19)
Лацио
28.8% (19)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
22.7% (15)
2:1 Милан:
21.2% (14)
1:2 Лацио:
18.2% (12)
1:0 Милан:
10.6% (7)
2:0 Милан:
6.1% (4)
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