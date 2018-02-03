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Стадион:
Кремонезе
1:0
Первый тайм: 29'
Про Верчелли
0'
1:0
16' Гол
Stefano Scappini
23' Желтая карточка
Арини Мариано
29'
Первый тайм
Желтая карточка
23'
Арини Мариано получил желтую карточку от судьи
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Стефано Скаппини бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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