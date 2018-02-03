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Стадион: Джованни Цини
1:0
Первый тайм: 29'
1:0
16' ГолStefano Scappini
23' Желтая карточкаАрини Мариано
|
16'
1:0
23'
Состав команд
27
Уйкани
Самир
40
Гарсия
Пол
18
Пеше
Симоне
13
Гоцци
Симоне
33
Reginaldo
IV
Кремонезе 4-3-1-2
- Основной состав
- 27 Уйкани Самир Вратарь
- 29 Альмичи Альберто Защитник
- 21 Канини Микеле Защитник
- 40 Гарсия Пол Защитник
- 33 Ренцетти Франческо Защитник
- 34 Арини Мариано Полузащитник
- 18 Пеше Симоне Полузащитник
- 8 Michele Cavion Полузащитник
- 7 Пикколо Антонио Полузащитник
- 9 Andrea Brighenti Нападающий
- 19 Stefano Scappini Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Nicola Ravaglia Вратарь
- 2 Прокопио Маттео Защитник
- 15 Ivan Marconi Защитник
- 3 Клейтон Машадо Защитник
- 35 Чинелли Антонио Защитник
- 23 Чиналья Давиде Защитник
- 5 Кроче Даниэле Полузащитник
- 31 Мацек Роман Полузащитник
- Сбрисса Джованни Полузащитник
- 6 Gaetano Castrovilli Полузащитник
- Скамачча Джанлука Нападающий
- 32 Хуанито Гомес Нападающий
- 10 Paulinho XX
- 16 Eduardo D'Avino
Про Верчелли 3-5-2
- Основной состав
- 22 Пильячелли Мирко Вратарь
- 13 Гоцци Симоне Защитник
- 27 Бергамелли Дарио Защитник
- 30 Джермано Умберто Защитник
- 15 Dramane Konate Полузащитник
- 18 Гильоне Паоло Полузащитник
- 5 Вивес Джузеппе Полузащитник
- 10 Кастилья Лука Полузащитник
- 3 Маммарелла Карло Полузащитник
- 33 Reginaldo IV Нападающий
- 9 Claudio Morra Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Alessandro Gilardi Вратарь
- 32 Марконе Ричард Вратарь
- 28 Джидайи Виллиам Защитник
- 2 Берра Филиппо Защитник
- 20 Давид Иван Полузащитник
- 24 Пульезе Марио Полузащитник
- Пагера Фабрицио Полузащитник
- Алекс Энрике II Полузащитник
- Кануте Мамаду Полузащитник
- 21 Гладестони Эстеван Нападающий
- 16 Alfredo Bifulco Нападающий
- 7 Райчевич Филип Нападающий
- Главный тренер: Фоскарини Клаудио
Предыдущие игры
Кремонезе (последние 20 матчей: +6 =12 -2)
- 27.01.2018 Авеллино 0:0 Кремонезе СB
- 20.01.2018 Кремонезе 1:0 Парма СB
- 28.12.2017 Кремонезе 1:0 Чезена СB
- 20.12.2017 Венеция 1:1 Кремонезе СB
- 16.12.2017 Кремонезе 1:1 Эмполи СB
- 08.12.2017 Новара 1:1 Кремонезе СB
- 02.12.2017 Кремонезе 1:0 Специя СB
- 25.11.2017 Асколи 0:0 Кремонезе СB
- 19.11.2017 Салернитана 1:1 Кремонезе СB
- 12.11.2017 Кремонезе 1:2 Палермо СB
- 04.11.2017 Фоджа 2:3 Кремонезе СB
- 28.10.2017 Кремонезе 3:3 Перуджа СB
- 24.10.2017 Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе СB
- 20.10.2017 Кремонезе 2:0 Брешия СB
- 14.10.2017 Читтаделла 1:2 Кремонезе СB
- 08.10.2017 Кремонезе 3:3 Тернана СB
- 02.10.2017 Фрозиноне 0:0 Кремонезе СB
- 23.09.2017 Кремонезе 0:0 Пескара СB
- 19.09.2017 Бари 1:0 Кремонезе СB
- 16.09.2017 Кремонезе 1:1 Карпи СB
Про Верчелли (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 27.01.2018 Про Верчелли 2:0 Асколи СB
- 20.01.2018 Фрозиноне 4:0 Про Верчелли СB
- 28.12.2017 Про Верчелли 1:2 Читтаделла СB
- 21.12.2017 Тернана 4:3 Про Верчелли СB
- 16.12.2017 Про Верчелли 0:2 Специя СB
- 09.12.2017 Венеция 1:1 Про Верчелли СB
- 02.12.2017 Парма 3:0 Про Верчелли СB
- 25.11.2017 Про Верчелли 1:1 Виртус Энтелла СB
- 18.11.2017 Пескара 3:1 Про Верчелли СB
- 11.11.2017 Про Верчелли 2:1 Эмполи СB
- 04.11.2017 Новара 0:1 Про Верчелли СB
- 29.10.2017 Про Верчелли 1:4 Фоджа СB
- 24.10.2017 Авеллино 1:0 Про Верчелли СB
- 21.10.2017 Про Верчелли 0:0 Карпи СB
- 14.10.2017 Про Верчелли 2:2 Бари СB
- 08.10.2017 Перуджа 1:5 Про Верчелли СB
- 30.09.2017 Про Верчелли 5:2 Чезена СB
- 25.09.2017 Палермо 2:1 Про Верчелли СB
- 19.09.2017 Про Верчелли 1:1 Салернитана СB
- 16.09.2017 Брешия 0:0 Про Верчелли СB
Последние игры между собой
Кремонезе
Про Верчелли
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|0:0
|24
|11
|11
|2
|43 - 28
|44
|2.
|Эмполи
|24
|12
|7
|5
|52 - 33
|43
|3.
|Палермо
|24
|11
|10
|3
|32 - 21
|43
|4.
|Кремонезе
|1:0
|24
|9
|12
|3
|31 - 21
|39
|5.
|Парма
|0:0
|24
|10
|7
|7
|30 - 18
|37
|6.
|Читтаделла
|0:0
|24
|10
|6
|8
|35 - 28
|36
|7.
|Бари
|0:0
|24
|10
|6
|8
|34 - 31
|36
|8.
|Карпи
|0:0
|24
|8
|9
|7
|20 - 25
|33
|9.
|Венеция
|0:0
|24
|7
|12
|5
|25 - 22
|33
|10.
|Авеллино
|1:0
|24
|8
|8
|8
|33 - 34
|32
|11.
|Пескара
|0:0
|24
|8
|8
|8
|34 - 39
|32
|12.
|Специя
|23
|8
|7
|8
|23 - 22
|31
|13.
|Перуджа
|0:0
|24
|8
|7
|9
|39 - 36
|31
|14.
|Салернитана
|0:0
|24
|6
|13
|5
|34 - 36
|31
|15.
|Новара
|0:0
|24
|7
|7
|10
|25 - 28
|28
|16.
|Фоджа
|0:1
|24
|6
|7
|11
|35 - 44
|25
|17.
|Виртус Энтелла
|23
|5
|9
|9
|29 - 36
|24
|18.
|Чезена
|23
|5
|9
|9
|33 - 42
|24
|19.
|Брешия
|0:0
|24
|5
|9
|10
|21 - 28
|24
|20.
|Тернана
|23
|3
|13
|7
|35 - 42
|22
|21.
|Про Верчелли
|0:1
|24
|5
|6
|13
|28 - 42
|21
|22.
|Асколи
|0:0
|24
|4
|9
|11
|20 - 35
|21
Первый тайм
23'
Арини Мариано получил желтую карточку от судьи
16'
Г О О О О Л - Стефано Скаппини бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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