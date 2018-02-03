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Стадион:
Фоджа
0:1
Первый тайм: 28'
Авеллино
0'
0:1
10' Гол
Асенсио Рауль
10' Желтая карточка
Тонуччи Денис
28'
Первый тайм
Желтая карточка
10'
Тонуччи Денис получил желтую карточку от судьи
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Асенсио Рауль бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pino Zaccheria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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