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Стадион: Пино Дзаккерия
0:1
10' ГолАсенсио Рауль
10' Желтая карточкаТонуччи Денис
|
10'
0:1
10'
Состав команд
19
Fabio
Mazzeo
Фоджа 3-5-2
- Основной состав
- 1 Гуарна Энрико Вратарь
- 5 Тонуччи Денис Защитник
- 31 Кампорезе Микеле Защитник
- 6 Giuseppe Loiacono Защитник
- 25 Alberto Gerbo Полузащитник
- 4 Cristian Agnelli Полузащитник
- 7 Греко Леандро Полузащитник
- 18 Francesco Deli Полузащитник
- 11 Крагль Оливер Полузащитник
- 17 Никастро Франческо Нападающий
- 19 Fabio Mazzeo Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Andries Noppert Вратарь
- 32 Скалья Луиджи Альберто Защитник
- 14 Мартинелли Лука Защитник
- 33 Калабрези Артуро Полузащитник
- 8 Федато Франческо Полузащитник
- 9 Беретта Джакомо Нападающий
- 27 Roberto Floriano Нападающий
- 10 Дюамель Матьё Нападающий
- 3 Giuseppe Figliomeni
- 28 Alessandro Celli I
- 12 Stefano Tarolli
- 29 Kyllan Rame
Авеллино 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Раду Йонуц Вратарь
- 15 Pierre-Yves Ngawa Защитник
- 6 Мильорини Марко Защитник
- 16 Мореро Сантьяго Защитник
- 3 Маркицца Риккардо Защитник
- 27 Лавероне Лоренцо Полузащитник
- 23 Carlo De Risio Полузащитник
- 14 Francesco Di Tacchio Полузащитник
- 17 Молина Сальваторе Полузащитник
- 8 Д'Анджело Анджело Полузащитник
- 19 Асенсио Рауль Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Леццерини Лука Вратарь
- 5 Крешич Антон Защитник
- 29 Риццато Симоне Защитник
- 2 Пекорини Симоне Защитник
- 13 Nicola Falasco Защитник
- 4 Моретти Федерико Полузащитник
- 7 Ваюши Армандо Нападающий
- 33 Reno Wilmots
- 24 Duilio Evangelista
- Главный тренер: Тессер Аттилио
Предыдущие игры
Фоджа (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 27.01.2018 Виртус Энтелла 1:2 Фоджа СB
- 20.01.2018 Фоджа 0:1 Пескара СB
- 28.12.2017 Фоджа 1:2 Фрозиноне СB
- 21.12.2017 Салернитана 0:3 Фоджа СB
- 15.12.2017 Фоджа 2:2 Венеция СB
- 08.12.2017 Специя 1:0 Фоджа СB
- 02.12.2017 Фоджа 1:3 Читтаделла СB
- 26.11.2017 Бари 1:0 Фоджа СB
- 18.11.2017 Фоджа 1:1 Тернана СB
- 12.11.2017 Асколи 0:2 Фоджа СB
- 04.11.2017 Фоджа 2:3 Кремонезе СB
- 29.10.2017 Про Верчелли 1:4 Фоджа СB
- 24.10.2017 Фоджа 0:3 Парма СB
- 21.10.2017 Чезена 3:3 Фоджа СB
- 13.10.2017 Фоджа 2:1 Перуджа СB
- 08.10.2017 Эмполи 3:1 Фоджа СB
- 01.10.2017 Фоджа 2:2 Новара СB
- 23.09.2017 Брешия 2:2 Фоджа СB
- 19.09.2017 Карпи 1:3 Фоджа СB
- 16.09.2017 Фоджа 1:1 Палермо СB
Авеллино (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 27.01.2018 Авеллино 0:0 Кремонезе СB
- 21.01.2018 Брешия 2:3 Авеллино СB
- 28.12.2017 Авеллино 2:1 Тернана СB
- 21.12.2017 Специя 1:0 Авеллино СB
- 16.12.2017 Авеллино 1:1 Асколи СB
- 09.12.2017 Читтаделла 2:2 Авеллино СB
- 03.12.2017 Авеллино 1:1 Карпи СB
- 25.11.2017 Авеллино 1:3 Палермо СB
- 17.11.2017 Фрозиноне 1:1 Авеллино СB
- 11.11.2017 Авеллино 0:0 Виртус Энтелла СB
- 06.11.2017 Перуджа 1:1 Авеллино СB
- 29.10.2017 Парма 2:0 Авеллино СB
- 24.10.2017 Авеллино 1:0 Про Верчелли СB
- 21.10.2017 Пескара 2:1 Авеллино СB
- 15.10.2017 Авеллино 2:3 Салернитана СB
- 08.10.2017 Бари 2:1 Авеллино СB
- 30.09.2017 Авеллино 3:2 Эмполи СB
- 23.09.2017 Новара 1:2 Авеллино СB
- 18.09.2017 Авеллино 1:1 Венеция СB
- 15.09.2017 Чезена 3:1 Авеллино СB
Последние игры между собой
Фоджа
Авеллино
-
0 Офсайды 2
-
1 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|0:0
|24
|11
|11
|2
|43 - 28
|44
|2.
|Эмполи
|24
|12
|7
|5
|52 - 33
|43
|3.
|Палермо
|24
|11
|10
|3
|32 - 21
|43
|4.
|Кремонезе
|1:0
|24
|9
|12
|3
|31 - 21
|39
|5.
|Парма
|0:0
|24
|10
|7
|7
|30 - 18
|37
|6.
|Читтаделла
|0:0
|24
|10
|6
|8
|35 - 28
|36
|7.
|Бари
|0:0
|24
|10
|6
|8
|34 - 31
|36
|8.
|Карпи
|0:0
|24
|8
|9
|7
|20 - 25
|33
|9.
|Венеция
|0:0
|24
|7
|12
|5
|25 - 22
|33
|10.
|Авеллино
|1:0
|24
|8
|8
|8
|33 - 34
|32
|11.
|Пескара
|0:0
|24
|8
|8
|8
|34 - 39
|32
|12.
|Специя
|23
|8
|7
|8
|23 - 22
|31
|13.
|Перуджа
|0:0
|24
|8
|7
|9
|39 - 36
|31
|14.
|Салернитана
|0:0
|24
|6
|13
|5
|34 - 36
|31
|15.
|Новара
|0:0
|24
|7
|7
|10
|25 - 28
|28
|16.
|Фоджа
|0:1
|24
|6
|7
|11
|35 - 44
|25
|17.
|Виртус Энтелла
|23
|5
|9
|9
|29 - 36
|24
|18.
|Чезена
|23
|5
|9
|9
|33 - 42
|24
|19.
|Брешия
|0:0
|24
|5
|9
|10
|21 - 28
|24
|20.
|Тернана
|23
|3
|13
|7
|35 - 42
|22
|21.
|Про Верчелли
|0:1
|24
|5
|6
|13
|28 - 42
|21
|22.
|Асколи
|0:0
|24
|4
|9
|11
|20 - 35
|21
Первый тайм
10'
Тонуччи Денис получил желтую карточку от судьи
10'
Г О О О О Л - Асенсио Рауль бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pino Zaccheria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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