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Стадион:
Перуджа
0:1
Первый тайм: 27'
Читтаделла
0'
0:1
20' Гол
Куаме Кристиан
27'
Первый тайм
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Куаме Кристиан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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