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Стадион: Ренато Кури
0:1
Первый тайм: 27'
0:1
20' ГолКуаме Кристиан
|
20'
0:1
Состав команд
Перуджа 3-5-2
- Основной состав
- 3 Леали Никола Вратарь
- 14 Вольта Массимо Защитник
- Алехандро Гонсалес V Защитник
- 17 Бельмонте Никола Защитник
- 18 Дель Прете Лоренцо Полузащитник
- 28 Christian Kouan Полузащитник
- 25 Filippo Bandinelli Полузащитник
- 15 Santiago Colombatto Полузащитник
- 4 Паяч Марко Полузащитник
- 27 Черри Альберто Нападающий
- 10 Ди Кармине Самуэль Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Timothy Nocchi Вратарь
- 29 Джермони Лука Защитник
- 2 Дзанон Дамиано Защитник
- Нура Абдуллахи Защитник
- 23 Бьянко Раффаэле Полузащитник
- 26 Террани Джованни Полузащитник
- 9 Мустаккьо Маттиа Полузащитник
- 8 Густафссон Самуэль Полузащитник
- 11 Cristian Buonaiuto Полузащитник
- 16 Giangiacomo Magnani
- 12 Alessandro Santopadre
- Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Читтаделла 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Альфонсо Энрико Вратарь
- 2 Сальви Алессандро Защитник
- 13 Варньер Марко Защитник
- 6 Скалья Филиппо Защитник
- 3 Amedeo Benedetti Защитник
- 27 Сеттембрини Андреа Полузащитник
- 4 Йори Мануэль Полузащитник
- 20 Паза Симоне Полузащитник
- 7 Скенетти Андреа Полузащитник
- 29 Видо Лука Нападающий
- 11 Куаме Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Палеари Альберто Вратарь
- 24 Адорни Давиде Защитник
- 14 Пецци Энрико Защитник
- 19 Пелагатти Карло Защитник
- 5 Лора Филиппо Полузащитник
- 17 Luca Strizzolo Нападающий
- 18 Арригини Андреа Нападающий
- 23 Matteo Liviero
- Главный тренер: Вентурато Роберто
Предыдущие игры
Перуджа (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 26.01.2018 Пескара 0:2 Перуджа СB
- 20.01.2018 Перуджа 2:0 Виртус Энтелла СB
- 28.12.2017 Перуджа 2:4 Эмполи СB
- 21.12.2017 Новара 1:1 Перуджа СB
- 16.12.2017 Перуджа 1:3 Бари СB
- 09.12.2017 Салернитана 1:1 Перуджа СB
- 04.12.2017 Перуджа 1:0 Асколи СB
- 30.11.2017 Удинезе 8:3 Перуджа КИ
- 26.11.2017 Тернана 1:1 Перуджа СB
- 18.11.2017 Перуджа 5:0 Карпи СB
- 12.11.2017 Венеция 1:0 Перуджа СB
- 06.11.2017 Перуджа 1:1 Авеллино СB
- 28.10.2017 Кремонезе 3:3 Перуджа СB
- 24.10.2017 Перуджа 0:3 Чезена СB
- 21.10.2017 Специя 4:2 Перуджа СB
- 13.10.2017 Фоджа 2:1 Перуджа СB
- 08.10.2017 Перуджа 1:5 Про Верчелли СB
- 30.09.2017 Брешия 2:1 Перуджа СB
- 23.09.2017 Перуджа 1:0 Фрозиноне СB
- 19.09.2017 Палермо 1:0 Перуджа СB
Читтаделла (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 28.01.2018 Читтаделла 1:2 Фрозиноне СB
- 20.01.2018 Асколи 1:2 Читтаделла СB
- 28.12.2017 Про Верчелли 1:2 Читтаделла СB
- 21.12.2017 Читтаделла 0:1 Карпи СB
- 17.12.2017 Брешия 1:1 Читтаделла СB
- 14.12.2017 Лацио 4:1 Читтаделла КИ
- 09.12.2017 Читтаделла 2:2 Авеллино СB
- 02.12.2017 Фоджа 1:3 Читтаделла СB
- 28.11.2017 СПАЛ 2013 0:2 Читтаделла КИ
- 25.11.2017 Читтаделла 2:1 Салернитана СB
- 20.11.2017 Палермо 0:3 Читтаделла СB
- 12.11.2017 Читтаделла 1:2 Парма СB
- 04.11.2017 Читтаделла 1:1 Тернана СB
- 28.10.2017 Специя 0:0 Читтаделла СB
- 24.10.2017 Читтаделла 2:1 Венеция СB
- 20.10.2017 Бари 4:2 Читтаделла СB
- 14.10.2017 Читтаделла 1:2 Кремонезе СB
- 08.10.2017 Пескара 1:2 Читтаделла СB
- 30.09.2017 Читтаделла 0:1 Виртус Энтелла СB
- 23.09.2017 Эмполи 0:1 Читтаделла СB
Последние игры между собой
Перуджа: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Читтаделла: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Перуджа
Читтаделла
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|0:0
|24
|11
|11
|2
|43 - 28
|44
|2.
|Эмполи
|24
|12
|7
|5
|52 - 33
|43
|3.
|Палермо
|24
|11
|10
|3
|32 - 21
|43
|4.
|Кремонезе
|1:0
|24
|9
|12
|3
|31 - 21
|39
|5.
|Парма
|0:0
|24
|10
|7
|7
|30 - 18
|37
|6.
|Читтаделла
|0:0
|24
|10
|6
|8
|35 - 28
|36
|7.
|Бари
|0:0
|24
|10
|6
|8
|34 - 31
|36
|8.
|Карпи
|0:0
|24
|8
|9
|7
|20 - 25
|33
|9.
|Венеция
|0:0
|24
|7
|12
|5
|25 - 22
|33
|10.
|Авеллино
|1:0
|24
|8
|8
|8
|33 - 34
|32
|11.
|Пескара
|0:0
|24
|8
|8
|8
|34 - 39
|32
|12.
|Специя
|23
|8
|7
|8
|23 - 22
|31
|13.
|Перуджа
|0:0
|24
|8
|7
|9
|39 - 36
|31
|14.
|Салернитана
|0:0
|24
|6
|13
|5
|34 - 36
|31
|15.
|Новара
|0:0
|24
|7
|7
|10
|25 - 28
|28
|16.
|Фоджа
|0:1
|24
|6
|7
|11
|35 - 44
|25
|17.
|Виртус Энтелла
|23
|5
|9
|9
|29 - 36
|24
|18.
|Чезена
|23
|5
|9
|9
|33 - 42
|24
|19.
|Брешия
|0:0
|24
|5
|9
|10
|21 - 28
|24
|20.
|Тернана
|23
|3
|13
|7
|35 - 42
|22
|21.
|Про Верчелли
|0:1
|24
|5
|6
|13
|28 - 42
|21
|22.
|Асколи
|0:0
|24
|4
|9
|11
|20 - 35
|21
Первый тайм
20'
Г О О О О Л - Куаме Кристиан бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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