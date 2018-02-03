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Стадион: Stadio Benito Stirpe
19' Желтая карточкаКампаньяро Уго
|
19'
Состав команд
35
Чибсах
Юссиф
28
Чано
Камилло
35
Баэс
Хайме
Фрозиноне 3-4-3
- Основной состав
- 22 Барди Франческо Вратарь
- 23 Бригенти Николо Защитник
- 15 Ариаудо Лоренцо Защитник
- 26 Терранова Эмануэле Защитник
- 13 Чофани Маттео Полузащитник
- 35 Чибсах Юссиф Полузащитник
- 8 Майелло Раффаэле Полузащитник
- 11 Бегетто Андреа Полузащитник
- 18 Дионизи Федерико Нападающий
- 28 Чано Камилло Нападающий
- 9 Чофани Даниэль Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Вигорито Мауро Вратарь
- 4 Руссо Адриано Защитник
- 32 Крайнц Лука Защитник
- 10 Соддимо Данило Полузащитник
- 37 Коне Мусса Полузащитник
- 6 Emmanuel Besea Полузащитник
- 7 Фрара Алессандро Полузащитник
- 17 Паганини Лука Полузащитник
- 20 Читро Никола Нападающий
- 16 Michele Volpe
- Главный тренер: Стеллоне Роберто
Пескара 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фиорилло Винченцо Вратарь
- 3 Бальцано Антонио Защитник
- 21 Кампаньяро Уго Защитник
- 23 Marco Perrotta Защитник
- 27 Маццотта Антонио Защитник
- 33 Кулибали Мамаду Полузащитник
- 30 Marco Carraro Полузащитник
- 16 Бругман Гастон Полузащитник
- 35 Баэс Хайме Нападающий
- 17 Петтинари Стефано Нападающий
- 9 Ямга Кевин Нападающий
- Запасные игроки
- 36 Савеллони Лука Вратарь
- 28 Гравильон Эндрю Защитник
- 13 Кода Андреа Защитник
- 24 Фьямоцци Риккардо Защитник
- 2 Крешенци Алессандро Защитник
- 14 Вальцания Лука Полузащитник
- 29 Капоне Кристиан Нападающий
- 32 Каппеллуццо Пьерлуиджи Нападающий
- 19 Кокко Андреа Нападающий
- 15 Edgar Elizalde
- 11 Cristian Bunino
- 26 Pepin I
- Главный тренер: Земан Зденек
Предыдущие игры
Фрозиноне (последние 20 матчей: +9 =9 -2)
- 28.01.2018 Читтаделла 1:2 Фрозиноне СB
- 20.01.2018 Фрозиноне 4:0 Про Верчелли СB
- 28.12.2017 Фоджа 1:2 Фрозиноне СB
- 21.12.2017 Фрозиноне 4:3 Виртус Энтелла СB
- 16.12.2017 Карпи 1:1 Фрозиноне СB
- 09.12.2017 Фрозиноне 2:0 Брешия СB
- 02.12.2017 Фрозиноне 3:3 Чезена СB
- 24.11.2017 Эмполи 3:3 Фрозиноне СB
- 17.11.2017 Фрозиноне 1:1 Авеллино СB
- 11.11.2017 Специя 1:1 Фрозиноне СB
- 04.11.2017 Фрозиноне 2:1 Парма СB
- 28.10.2017 Венеция 1:1 Фрозиноне СB
- 24.10.2017 Фрозиноне 4:2 Тернана СB
- 21.10.2017 Салернитана 1:1 Фрозиноне СB
- 14.10.2017 Фрозиноне 0:0 Палермо СB
- 08.10.2017 Новара 2:1 Фрозиноне СB
- 02.10.2017 Фрозиноне 0:0 Кремонезе СB
- 23.09.2017 Перуджа 1:0 Фрозиноне СB
- 19.09.2017 Асколи 0:1 Фрозиноне СB
- 16.09.2017 Фрозиноне 3:2 Бари СB
Пескара (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 26.01.2018 Пескара 0:2 Перуджа СB
- 20.01.2018 Фоджа 0:1 Пескара СB
- 17.01.2018 Пескара 3:1 Лугано ТМК
- 28.12.2017 Пескара 1:0 Венеция СB
- 21.12.2017 Асколи 1:1 Пескара СB
- 17.12.2017 Пескара 1:0 Новара СB
- 08.12.2017 Чезена 4:2 Пескара СB
- 02.12.2017 Пескара 3:3 Тернана СB
- 28.11.2017 Сампдория 4:1 Пескара КИ
- 25.11.2017 Специя 4:0 Пескара СB
- 18.11.2017 Пескара 3:1 Про Верчелли СB
- 12.11.2017 Бари 1:0 Пескара СB
- 03.11.2017 Пескара 2:2 Палермо СB
- 28.10.2017 Пескара 0:3 Брешия СB
- 24.10.2017 Эмполи 3:1 Пескара СB
- 21.10.2017 Пескара 2:1 Авеллино СB
- 14.10.2017 Парма 0:1 Пескара СB
- 08.10.2017 Пескара 1:2 Читтаделла СB
- 30.09.2017 Карпи 0:1 Пескара СB
- 23.09.2017 Кремонезе 0:0 Пескара СB
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Пескара: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Фрозиноне
Пескара
-
2 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|0:0
|24
|11
|11
|2
|43 - 28
|44
|2.
|Эмполи
|24
|12
|7
|5
|52 - 33
|43
|3.
|Палермо
|24
|11
|10
|3
|32 - 21
|43
|4.
|Кремонезе
|1:0
|24
|9
|12
|3
|31 - 21
|39
|5.
|Парма
|0:0
|24
|10
|7
|7
|30 - 18
|37
|6.
|Читтаделла
|0:0
|24
|10
|6
|8
|35 - 28
|36
|7.
|Бари
|0:0
|24
|10
|6
|8
|34 - 31
|36
|8.
|Карпи
|0:0
|24
|8
|9
|7
|20 - 25
|33
|9.
|Венеция
|0:0
|24
|7
|12
|5
|25 - 22
|33
|10.
|Авеллино
|1:0
|24
|8
|8
|8
|33 - 34
|32
|11.
|Пескара
|0:0
|24
|8
|8
|8
|34 - 39
|32
|12.
|Специя
|23
|8
|7
|8
|23 - 22
|31
|13.
|Перуджа
|0:0
|24
|8
|7
|9
|39 - 36
|31
|14.
|Салернитана
|0:0
|24
|6
|13
|5
|34 - 36
|31
|15.
|Новара
|0:0
|24
|7
|7
|10
|25 - 28
|28
|16.
|Фоджа
|0:1
|24
|6
|7
|11
|35 - 44
|25
|17.
|Виртус Энтелла
|23
|5
|9
|9
|29 - 36
|24
|18.
|Чезена
|23
|5
|9
|9
|33 - 42
|24
|19.
|Брешия
|0:0
|24
|5
|9
|10
|21 - 28
|24
|20.
|Тернана
|23
|3
|13
|7
|35 - 42
|22
|21.
|Про Верчелли
|0:1
|24
|5
|6
|13
|28 - 42
|21
|22.
|Асколи
|0:0
|24
|4
|9
|11
|20 - 35
|21
Первый тайм
19'
Кампаньяро Уго получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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