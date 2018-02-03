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Стадион: Stadio Silvio Piola, Novara
Состав команд
Новара 3-5-2
- Основной состав
- 1 Lorenzo Montipo Вратарь
- 31 Petar Golubovic Защитник
- 2 Трост Магнус Защитник
- 8 Кьоза Марко Защитник
- 24 Lorenzo Dickman Полузащитник
- 23 Marco Moscati Полузащитник
- 5 Казарини Федерико Полузащитник
- 9 Шаудоне Даниэле Полузащитник
- 27 Кальдерони Марко Полузащитник
- 30 Маньеро Риккардо Нападающий
- 19 Пушкаш Георге Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Фарелли Симоне Вратарь
- 22 Бенедеттини Элиа Вратарь
- 15 Federico Maracchi Полузащитник
- 21 Орланди Андреа Полузащитник
- 17 Сек Мустафа Полузащитник
- 7 Сансоне Джанлука Нападающий
- 10 Македа Федерико Нападающий
- 32 Davide Bove
- 14 Mustafa Beye
- Главный тренер: Барони Марко
Асколи 3-5-2
- Основной состав
- 1 Ланни Иван Вратарь
- 4 Де Сантис Иван Защитник
- 24 Emanuele Padella Защитник
- 13 Guillame Gigliotti Защитник
- 14 Vasile Mogos Полузащитник
- 6 Бьянки Томмазо Полузащитник
- 20 Буццеголи Даниэле Полузащитник
- 19 Аддэ Брайт Полузащитник
- 7 Мартиньо Рафаэль Полузащитник
- 10 Ignacio Lores Нападающий
- 45 Моначелло Гаетано Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Менгони Андреа Защитник
- 34 Черубин Николо Защитник
- 25 Filippo Florio Полузащитник
- 8 Карпани Джанлука Полузащитник
- 21 Fabio Castellano Полузащитник
- 27 Клеменца Лука Полузащитник
- 29 Бальдини Энрико Полузащитник
- 28 Д'Урсо Кристиан Полузащитник
- 26 Giovanni Pinto Полузащитник
- 23 Ганц Симоне Нападающий
- 32 Franck Kanoute
- 12 Andrea D'Egidio
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Предыдущие игры
Новара (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 27.01.2018 Парма 3:0 Новара СB
- 20.01.2018 Новара 1:0 Карпи СB
- 28.12.2017 Виртус Энтелла 2:1 Новара СB
- 21.12.2017 Новара 1:1 Перуджа СB
- 17.12.2017 Пескара 1:0 Новара СB
- 08.12.2017 Новара 1:1 Кремонезе СB
- 02.12.2017 Новара 1:1 Эмполи СB
- 25.11.2017 Венеция 1:3 Новара СB
- 18.11.2017 Новара 1:2 Бари СB
- 12.11.2017 Тернана 1:1 Новара СB
- 04.11.2017 Новара 0:1 Про Верчелли СB
- 28.10.2017 Чезена 2:2 Новара СB
- 24.10.2017 Новара 2:3 Салернитана СB
- 21.10.2017 Палермо 0:2 Новара СB
- 14.10.2017 Брешия 0:1 Новара СB
- 08.10.2017 Новара 2:1 Фрозиноне СB
- 01.10.2017 Фоджа 2:2 Новара СB
- 23.09.2017 Новара 1:2 Авеллино СB
- 19.09.2017 Специя 1:0 Новара СB
- 16.09.2017 Новара 1:0 Читтаделла СB
Асколи (последние 20 матчей: +3 =8 -9)
- 27.01.2018 Про Верчелли 2:0 Асколи СB
- 20.01.2018 Асколи 1:2 Читтаделла СB
- 28.12.2017 Брешия 0:1 Асколи СB
- 21.12.2017 Асколи 1:1 Пескара СB
- 16.12.2017 Авеллино 1:1 Асколи СB
- 09.12.2017 Асколи 1:1 Виртус Энтелла СB
- 04.12.2017 Перуджа 1:0 Асколи СB
- 25.11.2017 Асколи 0:0 Кремонезе СB
- 18.11.2017 Парма 4:0 Асколи СB
- 12.11.2017 Асколи 0:2 Фоджа СB
- 04.11.2017 Карпи 4:2 Асколи СB
- 28.10.2017 Бари 3:0 Асколи СB
- 24.10.2017 Асколи 3:1 Специя СB
- 21.10.2017 Тернана 1:1 Асколи СB
- 14.10.2017 Асколи 3:3 Венеция СB
- 07.10.2017 Салернитана 0:0 Асколи СB
- 30.09.2017 Асколи 0:0 Палермо СB
- 24.09.2017 Чезена 0:2 Асколи СB
- 19.09.2017 Асколи 0:1 Фрозиноне СB
- 16.09.2017 Эмполи 3:0 Асколи СB
Последние игры между собой
Новара: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
Асколи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
- 09.09.2017 Асколи 1:2 Новара Серия B
- 04.03.2017 Асколи 1:2 Новара Серия B
- 08.10.2016 Новара 1:0 Асколи Серия B
- 07.05.2016 Новара 2:0 Асколи Серия B
- 19.12.2015 Асколи 1:3 Новара Серия B
- 24.03.2013 Новара 1:0 Асколи Серия B
- 30.10.2012 Асколи 2:0 Новара Серия B
- 02.04.2011 Новара 1:0 Асколи Серия B
- 06.11.2010 Асколи 1:1 Новара Серия B
Новара
Асколи
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|0:0
|24
|11
|11
|2
|43 - 28
|44
|2.
|Эмполи
|24
|12
|7
|5
|52 - 33
|43
|3.
|Палермо
|24
|11
|10
|3
|32 - 21
|43
|4.
|Кремонезе
|1:0
|24
|9
|12
|3
|31 - 21
|39
|5.
|Парма
|0:0
|24
|10
|7
|7
|30 - 18
|37
|6.
|Читтаделла
|0:0
|24
|10
|6
|8
|35 - 28
|36
|7.
|Бари
|0:0
|24
|10
|6
|8
|34 - 31
|36
|8.
|Карпи
|0:0
|24
|8
|9
|7
|20 - 25
|33
|9.
|Венеция
|0:0
|24
|7
|12
|5
|25 - 22
|33
|10.
|Авеллино
|1:0
|24
|8
|8
|8
|33 - 34
|32
|11.
|Пескара
|0:0
|24
|8
|8
|8
|34 - 39
|32
|12.
|Специя
|23
|8
|7
|8
|23 - 22
|31
|13.
|Перуджа
|0:0
|24
|8
|7
|9
|39 - 36
|31
|14.
|Салернитана
|0:0
|24
|6
|13
|5
|34 - 36
|31
|15.
|Новара
|0:0
|24
|7
|7
|10
|25 - 28
|28
|16.
|Фоджа
|0:1
|24
|6
|7
|11
|35 - 44
|25
|17.
|Виртус Энтелла
|23
|5
|9
|9
|29 - 36
|24
|18.
|Чезена
|23
|5
|9
|9
|33 - 42
|24
|19.
|Брешия
|0:0
|24
|5
|9
|10
|21 - 28
|24
|20.
|Тернана
|23
|3
|13
|7
|35 - 42
|22
|21.
|Про Верчелли
|0:1
|24
|5
|6
|13
|28 - 42
|21
|22.
|Асколи
|0:0
|24
|4
|9
|11
|20 - 35
|21
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Novara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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