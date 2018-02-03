- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Аречи
0:0
Первый тайм: 26'
21' Желтая карточкаMaodo Mbaye
|
21'
Состав команд
23
Оджер
Мозес
26
Калапай
Лука
24
Maodo
Mbaye
Салернитана 3-4-1-2
- Основной состав
- 22 Радунович Борис Вратарь
- 15 Tiago Casasola Защитник
- 21 Скьяви Раффаэле Защитник
- 3 Витале Луиджи Защитник
- 2 Пучино Раффаэле Полузащитник
- 17 Минала Джозеф Полузащитник
- 23 Оджер Мозес Полузащитник
- 8 Зито Антонио Полузащитник
- 28 Спрокати Маттиа Полузащитник
- 30 Росси Алессандро Нападающий
- 25 Ди Роберто Нунцио Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Руссо Стефано Вратарь
- 34 Попеску Штефан Защитник
- 16 Туиа Алессандро Защитник
- 13 Кийине Софиан Полузащитник
- 14 Делла Рокка Франческо Полузащитник
- 10 Розина Алессандро Нападающий
- 19 Паломби Симоне Нападающий
- 24 Бокалон Риккардо Нападающий
- 12 Michalis Iliadis
- Salvatore Monaco II
- Главный тренер: Торренте Винченцо
Карпи 4-4-2
- Основной состав
- 22 Коломби Симоне Вратарь
- 25 Tobias Pachonik Защитник
- 13 Поли Фабрицио Защитник
- 14 Лиджи Алессандро Защитник
- 23 Броско Риккардо Защитник
- 26 Калапай Лука Полузащитник
- 24 Maodo Mbaye Полузащитник
- 5 Luca Verna Полузащитник
- 16 Гарритано Лука Полузащитник
- 10 Мбакогу Джерри Нападающий
- 11 Мелькьорри Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Alessio Sabbione Защитник
- 3 Капела Анибал Защитник
- Ди Кьяра Джанлука Защитник
- 19 Пашиути Лоренцо Полузащитник
- 30 Saber Hraiech Полузащитник
- 20 Биттанте Лука Полузащитник
- 8 Джорико Даниэле Полузащитник
- 29 Mbala Nzola Нападающий
- 9 Giancarlo Malcore Нападающий
- 7 Fabio Concas Нападающий
- 1 Federico Serraiocco
- 21 Dario Saric
- Главный тренер: Кастори Фабрицио
Предыдущие игры
Салернитана (последние 20 матчей: +6 =10 -4)
- 29.01.2018 Тернана 2:2 Салернитана СB
- 20.01.2018 Салернитана 3:2 Венеция СB
- 28.12.2017 Палермо 3:0 Салернитана СB
- 21.12.2017 Салернитана 0:3 Фоджа СB
- 16.12.2017 Виртус Энтелла 0:2 Салернитана СB
- 09.12.2017 Салернитана 1:1 Перуджа СB
- 02.12.2017 Брешия 2:0 Салернитана СB
- 25.11.2017 Читтаделла 2:1 Салернитана СB
- 19.11.2017 Салернитана 1:1 Кремонезе СB
- 12.11.2017 Чезена 3:3 Салернитана СB
- 04.11.2017 Салернитана 2:2 Бари СB
- 28.10.2017 Салернитана 2:1 Эмполи СB
- 24.10.2017 Новара 2:3 Салернитана СB
- 21.10.2017 Салернитана 1:1 Фрозиноне СB
- 15.10.2017 Авеллино 2:3 Салернитана СB
- 07.10.2017 Салернитана 0:0 Асколи СB
- 29.09.2017 Парма 2:2 Салернитана СB
- 23.09.2017 Салернитана 2:0 Специя СB
- 19.09.2017 Про Верчелли 1:1 Салернитана СB
- 16.09.2017 Салернитана 2:2 Пескара СB
Карпи (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 27.01.2018 Карпи 2:1 Специя СB
- 20.01.2018 Новара 1:0 Карпи СB
- 28.12.2017 Карпи 0:0 Бари СB
- 21.12.2017 Читтаделла 0:1 Карпи СB
- 16.12.2017 Карпи 1:1 Фрозиноне СB
- 09.12.2017 Эмполи 1:0 Карпи СB
- 03.12.2017 Авеллино 1:1 Карпи СB
- 29.11.2017 Торино 2:0 Карпи КИ
- 25.11.2017 Карпи 2:1 Парма СB
- 18.11.2017 Перуджа 5:0 Карпи СB
- 12.11.2017 Карпи 1:1 Брешия СB
- 04.11.2017 Карпи 4:2 Асколи СB
- 30.10.2017 Тернана 0:0 Карпи СB
- 24.10.2017 Карпи 1:3 Палермо СB
- 21.10.2017 Про Верчелли 0:0 Карпи СB
- 14.10.2017 Карпи 2:1 Чезена СB
- 08.10.2017 Венеция 2:0 Карпи СB
- 30.09.2017 Карпи 0:1 Пескара СB
- 23.09.2017 Виртус Энтелла 0:0 Карпи СB
- 19.09.2017 Карпи 1:3 Фоджа СB
Последние игры между собой
Салернитана: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Карпи: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
- 09.09.2017 Карпи 1:0 Салернитана Серия B
- 12.08.2017 Карпи 3:3 Салернитана Кубок Италии
- 06.05.2017 Карпи 2:0 Салернитана Серия B
- 17.12.2016 Салернитана 1:2 Карпи Серия B
Салернитана
Карпи
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|0:0
|24
|11
|11
|2
|43 - 28
|44
|2.
|Эмполи
|24
|12
|7
|5
|52 - 33
|43
|3.
|Палермо
|24
|11
|10
|3
|32 - 21
|43
|4.
|Кремонезе
|1:0
|24
|9
|12
|3
|31 - 21
|39
|5.
|Парма
|0:0
|24
|10
|7
|7
|30 - 18
|37
|6.
|Читтаделла
|0:0
|24
|10
|6
|8
|35 - 28
|36
|7.
|Бари
|0:0
|24
|10
|6
|8
|34 - 31
|36
|8.
|Карпи
|0:0
|24
|8
|9
|7
|20 - 25
|33
|9.
|Венеция
|0:0
|24
|7
|12
|5
|25 - 22
|33
|10.
|Авеллино
|1:0
|24
|8
|8
|8
|33 - 34
|32
|11.
|Пескара
|0:0
|24
|8
|8
|8
|34 - 39
|32
|12.
|Специя
|23
|8
|7
|8
|23 - 22
|31
|13.
|Перуджа
|0:0
|24
|8
|7
|9
|39 - 36
|31
|14.
|Салернитана
|0:0
|24
|6
|13
|5
|34 - 36
|31
|15.
|Новара
|0:0
|24
|7
|7
|10
|25 - 28
|28
|16.
|Фоджа
|0:1
|24
|6
|7
|11
|35 - 44
|25
|17.
|Виртус Энтелла
|23
|5
|9
|9
|29 - 36
|24
|18.
|Чезена
|23
|5
|9
|9
|33 - 42
|24
|19.
|Брешия
|0:0
|24
|5
|9
|10
|21 - 28
|24
|20.
|Тернана
|23
|3
|13
|7
|35 - 42
|22
|21.
|Про Верчелли
|0:1
|24
|5
|6
|13
|28 - 42
|21
|22.
|Асколи
|0:0
|24
|4
|9
|11
|20 - 35
|21
Первый тайм
21'
Maodo Mbaye получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация