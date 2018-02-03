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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Марио Ригамонти
Состав команд
Брешия 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Минелли Стефано Вратарь
- 3 Сомма Микеле Защитник
- 35 Гастальделло Даниэле Защитник
- 15 Копполаро Мауро Защитник
- 16 Felipe Curcio Защитник
- 25 Dimitri Bisoli Полузащитник
- 34 Sandro Tonali Полузащитник
- 8 Мартинелли Алессандро Полузащитник
- 7 Эмбало Карлос Полузащитник
- 11 Торрегросса Эрнесто Нападающий
- 9 Караччоло Андреа Нападающий
- Запасные игроки
- 37 Пелаготти Альберто Вратарь
- 31 Меккарьелло Бьяджо Защитник
- 4 Константинидис Димитрис Защитник
- 40 Tommaso Cancellotti Полузащитник
- 33 Лонги Алессандро Полузащитник
- 20 Ндой Эмануэле Полузащитник
- 30 Фурлан Федерико Полузащитник
- 18 Оквонкво Орджи Нападающий
- 21 Matteo Cortesi Нападающий
- 27 Шпалек Николас Нападающий
- Главный тренер: Боскалья Роберто
Парма 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фраттали Пьерлуиджи Вратарь
- 23 Гаццола Марчелло Защитник
- 2 Якопони Симоне Защитник
- 6 Лукарелли Алессандро Защитник
- 28 Гальоло Риккардо Защитник
- 11 Мунари Джанни Полузащитник
- 4 Antonio Junior Vacca Полузащитник
- 29 Скавоне Мануэль Полузащитник
- 19 Инсинье Роберто Нападающий
- 15 Да Крус Алессио Нападающий
- 20 Ди Гаудио Антонио Нападающий
- Запасные игроки
- 7 Pasquale Mazzochi Защитник
- 5 Ди Чезаре Валерио Защитник
- 21 Скоццарелла Маттео Полузащитник
- 17 Барилла Антонио Полузащитник
- 33 Дези Якопо Полузащитник
- 26 Силигарди Лука Нападающий
- 10 Bertrand Yves Baraye Нападающий
- 30 Чераволо Фабио Нападающий
- 31 Francisco Sierralta Нападающий
- 16 Armando Anastasio
- 14 Marco Frediani
- 22 Michele Nardi
- Главный тренер: Донадони Роберто
Предыдущие игры
Брешия (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 27.01.2018 Палермо 2:0 Брешия СB
- 21.01.2018 Брешия 2:3 Авеллино СB
- 28.12.2017 Брешия 0:1 Асколи СB
- 21.12.2017 Эмполи 1:1 Брешия СB
- 17.12.2017 Брешия 1:1 Читтаделла СB
- 09.12.2017 Фрозиноне 2:0 Брешия СB
- 02.12.2017 Брешия 2:0 Салернитана СB
- 27.11.2017 Чезена 1:0 Брешия СB
- 18.11.2017 Брешия 1:1 Специя СB
- 12.11.2017 Карпи 1:1 Брешия СB
- 04.11.2017 Брешия 1:2 Венеция СB
- 28.10.2017 Пескара 0:3 Брешия СB
- 23.10.2017 Брешия 2:1 Бари СB
- 20.10.2017 Кремонезе 2:0 Брешия СB
- 14.10.2017 Брешия 0:1 Новара СB
- 08.10.2017 Виртус Энтелла 3:0 Брешия СB
- 03.10.2017 Тернана 1:1 Брешия СB
- 30.09.2017 Брешия 2:1 Перуджа СB
- 23.09.2017 Брешия 2:2 Фоджа СB
- 16.09.2017 Брешия 0:0 Про Верчелли СB
Парма (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 27.01.2018 Парма 3:0 Новара СB
- 20.01.2018 Кремонезе 1:0 Парма СB
- 27.12.2017 Парма 0:0 Специя СB
- 21.12.2017 Бари 0:0 Парма СB
- 16.12.2017 Парма 0:0 Чезена СB
- 08.12.2017 Тернана 1:1 Парма СB
- 02.12.2017 Парма 3:0 Про Верчелли СB
- 25.11.2017 Карпи 2:1 Парма СB
- 18.11.2017 Парма 4:0 Асколи СB
- 12.11.2017 Читтаделла 1:2 Парма СB
- 04.11.2017 Фрозиноне 2:1 Парма СB
- 29.10.2017 Парма 2:0 Авеллино СB
- 24.10.2017 Фоджа 0:3 Парма СB
- 21.10.2017 Парма 3:1 Виртус Энтелла СB
- 14.10.2017 Парма 0:1 Пескара СB
- 08.10.2017 Палермо 1:1 Парма СB
- 29.09.2017 Парма 2:2 Салернитана СB
- 23.09.2017 Венеция 0:1 Парма СB
- 19.09.2017 Парма 1:2 Эмполи СB
- 16.09.2017 Перуджа 3:0 Парма СB
Последние игры между собой
Брешия
Парма
-
2 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|0:0
|24
|11
|11
|2
|43 - 28
|44
|2.
|Эмполи
|24
|12
|7
|5
|52 - 33
|43
|3.
|Палермо
|24
|11
|10
|3
|32 - 21
|43
|4.
|Кремонезе
|1:0
|24
|9
|12
|3
|31 - 21
|39
|5.
|Парма
|0:0
|24
|10
|7
|7
|30 - 18
|37
|6.
|Читтаделла
|0:0
|24
|10
|6
|8
|35 - 28
|36
|7.
|Бари
|0:0
|24
|10
|6
|8
|34 - 31
|36
|8.
|Карпи
|0:0
|24
|8
|9
|7
|20 - 25
|33
|9.
|Венеция
|0:0
|24
|7
|12
|5
|25 - 22
|33
|10.
|Авеллино
|1:0
|24
|8
|8
|8
|33 - 34
|32
|11.
|Пескара
|0:0
|24
|8
|8
|8
|34 - 39
|32
|12.
|Специя
|23
|8
|7
|8
|23 - 22
|31
|13.
|Перуджа
|0:0
|24
|8
|7
|9
|39 - 36
|31
|14.
|Салернитана
|0:0
|24
|6
|13
|5
|34 - 36
|31
|15.
|Новара
|0:0
|24
|7
|7
|10
|25 - 28
|28
|16.
|Фоджа
|0:1
|24
|6
|7
|11
|35 - 44
|25
|17.
|Виртус Энтелла
|23
|5
|9
|9
|29 - 36
|24
|18.
|Чезена
|23
|5
|9
|9
|33 - 42
|24
|19.
|Брешия
|0:0
|24
|5
|9
|10
|21 - 28
|24
|20.
|Тернана
|23
|3
|13
|7
|35 - 42
|22
|21.
|Про Верчелли
|0:1
|24
|5
|6
|13
|28 - 42
|21
|22.
|Асколи
|0:0
|24
|4
|9
|11
|20 - 35
|21
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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