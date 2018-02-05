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Стадион: Комунале ди Кьявари
0:1
Конец матча
31' Желтая карточкаTommaso Augello
37' Желтая карточкаГатто Леонардо
45' Желтая карточкаКрими Марко
0:1
56' ГолGiulio Maggiore
87' Желтая карточкаAndrea La Mantia
|
31'
37'
45'
56'
0:1
87'
Состав команд
14
Эрамо
Мирко
23
Крими
Марко
Виртус Энтелла 4-3-3
- Основной состав
- 22 Якобуччи Алессандро Вратарь
- 4 Белли Франческо Защитник
- 5 Чеккарелли Лука II Защитник
- 6 Кремонези Микеле Защитник
- 29 Бривио Давиде Защитник
- 25 Акампора Дженнаро Полузащитник
- 14 Эрамо Мирко Полузащитник
- 23 Крими Марко Полузащитник
- 16 Гатто Леонардо Нападающий
- 19 Andrea La Mantia Нападающий
- 10 Де Лука Джузеппе Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Andrea Paroni Вратарь
- 2 Де Сантис Эрос Защитник
- 13 Бенедетти Симоне Защитник
- 3 Алийи Насер Защитник
- 30 Араму Маттиа Полузащитник
- 21 Manuel Di Paola Полузащитник
- 24 Tomi Petrovic Нападающий
- 17 Ардиццоне Франческо Нападающий
- 7 Ниццетто Лука Нападающий
- 12 Samuelle Massolo
- 11 Simone Icardi
- 26 Michele Currarino
- Главный тренер: Альетти Альфредо
Специя 4-3-1-2
- Основной состав
- 33 Ди Дженнаро Раффаэле Вратарь
- 23 Де Кол Филиппо Защитник
- 19 Терци Клаудио Защитник
- 5 Nicolas Devis Giani Защитник
- 13 Tommaso Augello Защитник
- 21 Пессина Маттео Полузащитник
- 7 Больцони Франческо Полузащитник
- 16 Мора Лука Полузащитник
- 20 Палладино Раффаэле Полузащитник
- 39 Марилунго Гуидо Нападающий
- 29 Граноче Пабло Нападающий
- Запасные игроки
- 43 Манфредини Никколо Вратарь
- 4 Капелли Даниэле Защитник
- 6 Pietro Ceccaroni Защитник
- 28 Мази Альберто Защитник
- 8 Хуанде Хуан Полузащитник
- 25 Giulio Maggiore Полузащитник
- 26 Giuseppe Mastinu Полузащитник
- 12 Axel Desjardins
- 9 Francesco Forte I
- 18 Alberto De Francesco
- 38 Giovanni Vatteroni
- Главный тренер: Ди Карло Доменико
Предыдущие игры
Виртус Энтелла (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 27.01.2018 Виртус Энтелла 1:2 Фоджа СB
- 20.01.2018 Перуджа 2:0 Виртус Энтелла СB
- 28.12.2017 Виртус Энтелла 2:1 Новара СB
- 21.12.2017 Фрозиноне 4:3 Виртус Энтелла СB
- 16.12.2017 Виртус Энтелла 0:2 Салернитана СB
- 09.12.2017 Асколи 1:1 Виртус Энтелла СB
- 03.12.2017 Виртус Энтелла 3:1 Бари СB
- 25.11.2017 Про Верчелли 1:1 Виртус Энтелла СB
- 18.11.2017 Виртус Энтелла 0:0 Венеция СB
- 11.11.2017 Авеллино 0:0 Виртус Энтелла СB
- 04.11.2017 Виртус Энтелла 2:2 Чезена СB
- 28.10.2017 Палермо 2:0 Виртус Энтелла СB
- 24.10.2017 Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе СB
- 21.10.2017 Парма 3:1 Виртус Энтелла СB
- 16.10.2017 Виртус Энтелла 2:3 Эмполи СB
- 08.10.2017 Виртус Энтелла 3:0 Брешия СB
- 30.09.2017 Читтаделла 0:1 Виртус Энтелла СB
- 23.09.2017 Виртус Энтелла 0:0 Карпи СB
- 19.09.2017 Пескара 2:2 Виртус Энтелла СB
- 16.09.2017 Виртус Энтелла 3:1 Тернана СB
Специя (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 27.01.2018 Карпи 2:1 Специя СB
- 20.01.2018 Специя 0:0 Палермо СB
- 27.12.2017 Парма 0:0 Специя СB
- 21.12.2017 Специя 1:0 Авеллино СB
- 16.12.2017 Про Верчелли 0:2 Специя СB
- 08.12.2017 Специя 1:0 Фоджа СB
- 02.12.2017 Кремонезе 1:0 Специя СB
- 25.11.2017 Специя 4:0 Пескара СB
- 18.11.2017 Брешия 1:1 Специя СB
- 11.11.2017 Специя 1:1 Фрозиноне СB
- 05.11.2017 Эмполи 1:1 Специя СB
- 28.10.2017 Специя 0:0 Читтаделла СB
- 24.10.2017 Асколи 3:1 Специя СB
- 21.10.2017 Специя 4:2 Перуджа СB
- 14.10.2017 Тернана 4:2 Специя СB
- 07.10.2017 Чезена 1:0 Специя СB
- 30.09.2017 Специя 1:0 Бари СB
- 23.09.2017 Салернитана 2:0 Специя СB
- 19.09.2017 Специя 1:0 Новара СB
- 15.09.2017 Венеция 0:0 Специя СB
Последние игры между собой
Виртус Энтелла: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Специя: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
- 09.09.2017 Специя 2:1 Виртус Энтелла Серия B
- 22.04.2017 Специя 2:0 Виртус Энтелла Серия B
- 25.11.2016 Виртус Энтелла 1:1 Специя Серия B
- 18.03.2016 Виртус Энтелла 2:2 Специя Серия B
- 01.11.2015 Специя 0:0 Виртус Энтелла Серия B
- 07.02.2015 Виртус Энтелла 2:0 Специя Серия B
- 19.09.2014 Специя 1:0 Виртус Энтелла Серия B
Виртус Энтелла
Специя
-
0 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|24
|12
|10
|2
|46 - 28
|46
|2.
|Эмполи
|24
|12
|7
|5
|52 - 33
|43
|3.
|Палермо
|24
|11
|10
|3
|32 - 21
|43
|4.
|Читтаделла
|24
|11
|5
|8
|38 - 29
|38
|5.
|Парма
|24
|10
|6
|8
|31 - 20
|36
|6.
|Кремонезе
|24
|8
|12
|4
|32 - 24
|36
|7.
|Бари
|24
|10
|5
|9
|35 - 34
|35
|8.
|Карпи
|24
|9
|8
|7
|22 - 26
|35
|9.
|Венеция
|24
|8
|11
|5
|28 - 23
|35
|10.
|Специя
|24
|9
|7
|8
|24 - 22
|34
|11.
|Пескара
|24
|8
|7
|9
|34 - 42
|31
|12.
|Перуджа
|24
|8
|6
|10
|40 - 39
|30
|13.
|Салернитана
|24
|6
|12
|6
|35 - 38
|30
|14.
|Авеллино
|24
|7
|8
|9
|33 - 36
|29
|15.
|Фоджа
|24
|7
|7
|10
|37 - 44
|28
|16.
|Новара
|24
|7
|6
|11
|26 - 30
|27
|17.
|Чезена
|24
|6
|9
|9
|37 - 45
|27
|18.
|Брешия
|24
|6
|8
|10
|23 - 29
|26
|19.
|Про Верчелли
|24
|6
|6
|12
|31 - 43
|24
|20.
|Виртус Энтелла
|24
|5
|9
|10
|29 - 37
|24
|21.
|Асколи
|24
|5
|8
|11
|22 - 36
|23
|22.
|Тернана
|24
|3
|13
|8
|38 - 46
|22
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Andrea La Mantia получил желтую карточку от судьи
83'
Специя делает замену. Де Кол Филиппо уходит с поля, а Мази Альберто выходит на его замену.
78'
Виртус Энтелла делает замену. Эрамо Мирко уходит с поля, а Tomi Petrovic выходит на его замену.
73'
Специя делает замену. Палладино Раффаэле уходит с поля, а Капелли Даниэле выходит на его замену.
61'
Виртус Энтелла делает замену. Гатто Леонардо уходит с поля, а Ниццетто Лука выходит на его замену.
60'
Виртус Энтелла делает замену. Бривио Давиде уходит с поля, а Алийи Насер выходит на его замену.
56'
Г О О О О Л - Giulio Maggiore бьет в цель!
53'
Специя делает замену. Пессина Маттео уходит с поля, а Giulio Maggiore выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Крими Марко получил желтую карточку от судьи
37'
Гатто Леонардо получил желтую карточку от судьи
31'
Tommaso Augello получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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