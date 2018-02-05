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  5. Серия B
Стадион:
Виртус Энтелла
0:1
Конец матча
Специя
0'
31' Желтая карточка
Tommaso Augello
37' Желтая карточка
Гатто Леонардо
45' Желтая карточка
Крими Марко
0:1
56' Гол
Giulio Maggiore
87' Желтая карточка
Andrea La Mantia
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
87'
Andrea La Mantia получил желтую карточку от судьи
83'
Специя делает замену. Де Кол Филиппо уходит с поля, а Мази Альберто выходит на его замену.
78'
Виртус Энтелла делает замену. Эрамо Мирко уходит с поля, а Tomi Petrovic выходит на его замену.
73'
Специя делает замену. Палладино Раффаэле уходит с поля, а Капелли Даниэле выходит на его замену.
61'
Виртус Энтелла делает замену. Гатто Леонардо уходит с поля, а Ниццетто Лука выходит на его замену.

60'
Виртус Энтелла делает замену. Бривио Давиде уходит с поля, а Алийи Насер выходит на его замену.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Giulio Maggiore бьет в цель!
53'
Специя делает замену. Пессина Маттео уходит с поля, а Giulio Maggiore выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Крими Марко получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
37'
Гатто Леонардо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Tommaso Augello получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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