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Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
1:0
22' ГолШтулац Лео
|
22'
1:0
Состав команд
13
Marco
Modolo
14
Пинато
Марко
19
Гейхо
Алекс
Венеция 3-5-2
- Основной состав
- 1 Аудеро Эмиль Вратарь
- 4 Анджелкович Синиша Защитник
- 13 Marco Modolo Защитник
- 6 Домицци Мауриццио Защитник
- 3 Брускаджин Маттео Полузащитник
- 23 Marcello Falzerano Полузащитник
- 5 Штулац Лео Полузащитник
- 14 Пинато Марко Полузащитник
- 26 Гарофало Агостино Полузащитник
- 19 Гейхо Алекс Нападающий
- 29 Литтери Джанлука Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Guglielmo Vicario Вратарь
- 33 Pier Graziano Gori Вратарь
- 25 Francesco Cernuto Защитник
- 27 Дзампано Джузеппе Защитник
- 21 Фрей Николя Защитник
- 18 Сучиу Сергиу Полузащитник
- 31 Дель Гроссо Кристиано Полузащитник
- 10 Gianni Fabiano Полузащитник
- 11 Фиренце Марко Нападающий
- 17 Марсура Давиде Нападающий
- 9 Зигони Джанмарко Нападающий
- 8 Evans Soligo
Бари 4-3-3
- Основной состав
- 12 Alessandro Micai Вратарь
- 4 Сабелли Стефано Защитник
- 5 Ойконому Мариос Защитник
- 30 Диаките Мобидо Защитник
- 6 Д'Элия Сальваторе Защитник
- 21 Тельо Андрес Полузащитник
- 7 Jacopo Petriccione Полузащитник
- 31 Бузеллато Массимилиано Полузащитник
- 11 Галано Кристиан Нападающий
- 24 Флоро Флорес Антонио Нападающий
- 16 Импрота Риккардо Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Victor De Lucia Вратарь
- 19 Балковец Юре Защитник
- 32 Дьомбер Норберт Защитник
- 33 Эмпереур Алан Защитник
- 14 Хендерсон Лиам Полузащитник
- 23 Йоколано Симоне Полузащитник
- 13 Андерсон Дхаван Полузащитник
- 8 Баша Мигьен Полузащитник
- 10 Бриенца Франко Нападающий
- 29 Андрада Федерико Нападающий
- 9 Козак Либор Нападающий
- 34 Emanuele Conti
- Главный тренер: Каплоне Андреа
Предыдущие игры
Венеция (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 27.01.2018 Венеция 1:0 Чезена СB
- 20.01.2018 Салернитана 3:2 Венеция СB
- 28.12.2017 Пескара 1:0 Венеция СB
- 20.12.2017 Венеция 1:1 Кремонезе СB
- 15.12.2017 Фоджа 2:2 Венеция СB
- 09.12.2017 Венеция 1:1 Про Верчелли СB
- 02.12.2017 Палермо 0:0 Венеция СB
- 25.11.2017 Венеция 1:3 Новара СB
- 18.11.2017 Виртус Энтелла 0:0 Венеция СB
- 12.11.2017 Венеция 1:0 Перуджа СB
- 04.11.2017 Брешия 1:2 Венеция СB
- 28.10.2017 Венеция 1:1 Фрозиноне СB
- 24.10.2017 Читтаделла 2:1 Венеция СB
- 21.10.2017 Венеция 1:0 Эмполи СB
- 14.10.2017 Асколи 3:3 Венеция СB
- 08.10.2017 Венеция 2:0 Карпи СB
- 30.09.2017 Тернана 2:3 Венеция СB
- 23.09.2017 Венеция 0:1 Парма СB
- 18.09.2017 Авеллино 1:1 Венеция СB
- 15.09.2017 Венеция 0:0 Специя СB
Бари (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 27.01.2018 Бари 0:4 Эмполи СB
- 20.01.2018 Чезена 1:1 Бари СB
- 28.12.2017 Карпи 0:0 Бари СB
- 21.12.2017 Бари 0:0 Парма СB
- 16.12.2017 Перуджа 1:3 Бари СB
- 10.12.2017 Бари 0:3 Палермо СB
- 03.12.2017 Виртус Энтелла 3:1 Бари СB
- 29.11.2017 Сассуоло 2:1 Бари КИ
- 26.11.2017 Бари 1:0 Фоджа СB
- 18.11.2017 Новара 1:2 Бари СB
- 12.11.2017 Бари 1:0 Пескара СB
- 04.11.2017 Салернитана 2:2 Бари СB
- 28.10.2017 Бари 3:0 Асколи СB
- 23.10.2017 Брешия 2:1 Бари СB
- 20.10.2017 Бари 4:2 Читтаделла СB
- 14.10.2017 Про Верчелли 2:2 Бари СB
- 08.10.2017 Бари 2:1 Авеллино СB
- 30.09.2017 Специя 1:0 Бари СB
- 23.09.2017 Бари 3:0 Тернана СB
- 19.09.2017 Бари 1:0 Кремонезе СB
Последние игры между собой
Венеция: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Бари: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 09.09.2017 Бари 0:2 Венеция Серия B
Венеция
Бари
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|0:0
|24
|11
|11
|2
|43 - 28
|44
|2.
|Эмполи
|24
|12
|7
|5
|52 - 33
|43
|3.
|Палермо
|24
|11
|10
|3
|32 - 21
|43
|4.
|Кремонезе
|1:0
|24
|9
|12
|3
|31 - 21
|39
|5.
|Парма
|0:0
|24
|10
|7
|7
|30 - 18
|37
|6.
|Читтаделла
|0:0
|24
|10
|6
|8
|35 - 28
|36
|7.
|Бари
|0:0
|24
|10
|6
|8
|34 - 31
|36
|8.
|Карпи
|0:0
|24
|8
|9
|7
|20 - 25
|33
|9.
|Венеция
|0:0
|24
|7
|12
|5
|25 - 22
|33
|10.
|Авеллино
|1:0
|24
|8
|8
|8
|33 - 34
|32
|11.
|Пескара
|0:0
|24
|8
|8
|8
|34 - 39
|32
|12.
|Специя
|23
|8
|7
|8
|23 - 22
|31
|13.
|Перуджа
|0:0
|24
|8
|7
|9
|39 - 36
|31
|14.
|Салернитана
|0:0
|24
|6
|13
|5
|34 - 36
|31
|15.
|Новара
|0:0
|24
|7
|7
|10
|25 - 28
|28
|16.
|Фоджа
|0:1
|24
|6
|7
|11
|35 - 44
|25
|17.
|Виртус Энтелла
|23
|5
|9
|9
|29 - 36
|24
|18.
|Чезена
|23
|5
|9
|9
|33 - 42
|24
|19.
|Брешия
|0:0
|24
|5
|9
|10
|21 - 28
|24
|20.
|Тернана
|23
|3
|13
|7
|35 - 42
|22
|21.
|Про Верчелли
|0:1
|24
|5
|6
|13
|28 - 42
|21
|22.
|Асколи
|0:0
|24
|4
|9
|11
|20 - 35
|21
Первый тайм
22'
Г О О О О Л - Штулац Лео бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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