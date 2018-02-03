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Стадион:
Венеция
1:0
Первый тайм: 27'
Бари
0'
1:0
22' Гол
Штулац Лео
27'
Первый тайм
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Штулац Лео бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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