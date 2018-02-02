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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Карло Кастеллани
1:0
12' ГолБриги Маттео
31' Желтая карточкаСтруна Альяж
2:0
44' ГолКапуто Франческо
47' Желтая карточкаЗайц Миха
3:0
51' ГолКапуто Франческо
53' Желтая карточкаВесели Фредерик
72' Желтая карточкаGabriele Rolando
4:0
82' ПенальтиКапуто Франческо
|
12'
1:0
31'
44'
2:0
47'
51'
3:0
53'
72'
82'
4:0
Состав команд
Эмполи 4-3-1-2
- Основной состав
- 25 Габриэл Васконселлос Вратарь
- 28 Giovanni Di Lorenzo Защитник
- 3 Майетта Доменико Защитник
- 5 Весели Фредерик Защитник
- 23 Паскуаль Мануэль Защитник
- 4 Бриги Маттео Полузащитник
- 19 Michele Castagnetti Полузащитник
- 10 Беннасер Исмаэль Полузащитник
- 6 Зайц Миха Полузащитник
- 11 Капуто Франческо Нападающий
- 9 Доннарумма Альфредо Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Террачано Пьетро Вратарь
- 18 Полвани Лоренцо Защитник
- 20 Лолло Лоренцо Полузащитник
- 27 Нинкович Никола Полузащитник
- 31 Унтерзее Жоэль Полузащитник
- 13 Луперто Себастьяно Полузащитник
- 17 Родригес Алехандро Нападающий
- 34 Marco Imperiale
- 15 Hamed Traore
- Главный тренер: Мартушьелло Джованни
Палермо 3-5-2
- Основной состав
- 12 Посавец Йосип Вратарь
- 28 Давидович Павел Защитник
- 6 Струна Альяж Защитник
- 2 Беллучи Джузеппе Защитник
- 24 Przemyslaw Szyminski Полузащитник
- 10 Коронадо Игор Полузащитник
- 8 Яяло Мато Полузащитник
- 18 Чочев Ивайло Полузащитник
- 19 Алеесами Хайтам Полузащитник
- 30 Несторовски Илья Нападающий
- 7 Трайковски Александар Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Помини Альберто Вратарь
- 23 Фьоре Корентин Защитник
- 5 Райкович Слободан Защитник
- 21 Luca Antonio Fiordilino Полузащитник
- 35 Муравски Радослав Полузащитник
- 14 Gabriele Rolando Полузащитник
- 13 Гнаоре Эдди Полузащитник
- 9 Stefano Moreo Нападающий
- 16 Балог Норберт Нападающий
- 20 Ла Гумина Антонино Нападающий
- 4 Andrea Accardi
- 1 Luca Maniero II
- Главный тренер: Диего Бортолуззи
Предыдущие игры
Эмполи (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 27.01.2018 Бари 0:4 Эмполи СB
- 20.01.2018 Эмполи 2:1 Тернана СB
- 28.12.2017 Перуджа 2:4 Эмполи СB
- 21.12.2017 Эмполи 1:1 Брешия СB
- 16.12.2017 Кремонезе 1:1 Эмполи СB
- 09.12.2017 Эмполи 1:0 Карпи СB
- 02.12.2017 Новара 1:1 Эмполи СB
- 24.11.2017 Эмполи 3:3 Фрозиноне СB
- 18.11.2017 Эмполи 5:3 Чезена СB
- 11.11.2017 Про Верчелли 2:1 Эмполи СB
- 05.11.2017 Эмполи 1:1 Специя СB
- 28.10.2017 Салернитана 2:1 Эмполи СB
- 24.10.2017 Эмполи 3:1 Пескара СB
- 21.10.2017 Венеция 1:0 Эмполи СB
- 16.10.2017 Виртус Энтелла 2:3 Эмполи СB
- 08.10.2017 Эмполи 3:1 Фоджа СB
- 30.09.2017 Авеллино 3:2 Эмполи СB
- 23.09.2017 Эмполи 0:1 Читтаделла СB
- 19.09.2017 Парма 1:2 Эмполи СB
- 16.09.2017 Эмполи 3:0 Асколи СB
Палермо (последние 20 матчей: +10 =8 -2)
- 27.01.2018 Палермо 2:0 Брешия СB
- 20.01.2018 Специя 0:0 Палермо СB
- 28.12.2017 Палермо 3:0 Салернитана СB
- 21.12.2017 Чезена 1:1 Палермо СB
- 16.12.2017 Палермо 1:0 Тернана СB
- 10.12.2017 Бари 0:3 Палермо СB
- 02.12.2017 Палермо 0:0 Венеция СB
- 25.11.2017 Авеллино 1:3 Палермо СB
- 20.11.2017 Палермо 0:3 Читтаделла СB
- 12.11.2017 Кремонезе 1:2 Палермо СB
- 03.11.2017 Пескара 2:2 Палермо СB
- 28.10.2017 Палермо 2:0 Виртус Энтелла СB
- 24.10.2017 Карпи 1:3 Палермо СB
- 21.10.2017 Палермо 0:2 Новара СB
- 14.10.2017 Фрозиноне 0:0 Палермо СB
- 08.10.2017 Палермо 1:1 Парма СB
- 30.09.2017 Асколи 0:0 Палермо СB
- 25.09.2017 Палермо 2:1 Про Верчелли СB
- 19.09.2017 Палермо 1:0 Перуджа СB
- 16.09.2017 Фоджа 1:1 Палермо СB
Последние игры между собой
Эмполи: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Палермо: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
- 09.09.2017 Палермо 3:3 Эмполи Серия B
- 28.05.2017 Палермо 2:1 Эмполи Серия A
- 07.01.2017 Эмполи 1:0 Палермо Серия A
- 19.03.2016 Эмполи 0:0 Палермо Серия A
- 02.11.2015 Палермо 0:1 Эмполи Серия A
- 01.03.2015 Палермо 0:0 Эмполи Серия A
- 05.10.2014 Эмполи 3:0 Палермо Серия A
- 03.02.2014 Эмполи 1:1 Палермо Серия B
- 31.08.2013 Палермо 1:2 Эмполи Серия B
- 27.02.2008 Палермо 2:0 Эмполи Серия A
Эмполи
Палермо
-
3 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|23
|11
|10
|2
|43 - 28
|43
|2.
|Эмполи
|24
|12
|7
|5
|52 - 33
|43
|3.
|Палермо
|24
|11
|10
|3
|32 - 21
|43
|4.
|Парма
|23
|10
|6
|7
|30 - 18
|36
|5.
|Кремонезе
|23
|8
|12
|3
|30 - 21
|36
|6.
|Читтаделла
|23
|10
|5
|8
|35 - 28
|35
|7.
|Бари
|23
|10
|5
|8
|34 - 31
|35
|8.
|Карпи
|23
|8
|8
|7
|20 - 25
|32
|9.
|Венеция
|23
|7
|11
|5
|25 - 22
|32
|10.
|Специя
|23
|8
|7
|8
|23 - 22
|31
|11.
|Пескара
|23
|8
|7
|8
|34 - 39
|31
|12.
|Перуджа
|23
|8
|6
|9
|39 - 36
|30
|13.
|Салернитана
|23
|6
|12
|5
|34 - 36
|30
|14.
|Авеллино
|23
|7
|8
|8
|32 - 34
|29
|15.
|Новара
|23
|7
|6
|10
|25 - 28
|27
|16.
|Фоджа
|23
|6
|7
|10
|35 - 43
|25
|17.
|Виртус Энтелла
|23
|5
|9
|9
|29 - 36
|24
|18.
|Чезена
|23
|5
|9
|9
|33 - 42
|24
|19.
|Брешия
|23
|5
|8
|10
|21 - 28
|23
|20.
|Тернана
|23
|3
|13
|7
|35 - 42
|22
|21.
|Про Верчелли
|23
|5
|6
|12
|28 - 41
|21
|22.
|Асколи
|23
|4
|8
|11
|20 - 35
|20
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Эмполи делает замену. Бриги Маттео уходит с поля, а Лолло Лоренцо выходит на его замену.
82'
Г О О О О Л - Капуто Франческо из команды Эмполи забивает с точки!
81'
Эмполи делает замену. Зайц Миха уходит с поля, а Луперто Себастьяно выходит на его замену.
72'
Палермо делает замену. Коронадо Игор уходит с поля, а Gabriele Rolando выходит на его замену.
72'
Gabriele Rolando получил желтую карточку от судьи
72'
Эмполи делает замену. Доннарумма Альфредо уходит с поля, а Нинкович Никола выходит на его замену.
65'
Палермо делает замену. Przemyslaw Szyminski уходит с поля, а Гнаоре Эдди выходит на его замену.
56'
Палермо делает замену. Чочев Ивайло уходит с поля, а Stefano Moreo выходит на его замену.
53'
Весели Фредерик получил желтую карточку от судьи
51'
Г О О О О Л - Капуто Франческо бьет в цель!
47'
Зайц Миха получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Капуто Франческо бьет в цель!
31'
Струна Альяж получил желтую карточку от судьи
12'
Г О О О О Л - Бриги Маттео бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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