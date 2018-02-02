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  5. Серия B
Стадион:
Эмполи
4:0
Конец матча
Палермо
0'
1:0
12' Гол
Бриги Маттео
31' Желтая карточка
Струна Альяж
2:0
44' Гол
Капуто Франческо
47' Желтая карточка
Зайц Миха
3:0
51' Гол
Капуто Франческо
53' Желтая карточка
Весели Фредерик
72' Желтая карточка
Gabriele Rolando
4:0
82' Пенальти
Капуто Франческо
90'+1
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Эмполи делает замену. Бриги Маттео уходит с поля, а Лолло Лоренцо выходит на его замену.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Капуто Франческо из команды Эмполи забивает с точки!
81'
Эмполи делает замену. Зайц Миха уходит с поля, а Луперто Себастьяно выходит на его замену.
72'
Палермо делает замену. Коронадо Игор уходит с поля, а Gabriele Rolando выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Gabriele Rolando получил желтую карточку от судьи

72'
Эмполи делает замену. Доннарумма Альфредо уходит с поля, а Нинкович Никола выходит на его замену.
65'
Палермо делает замену. Przemyslaw Szyminski уходит с поля, а Гнаоре Эдди выходит на его замену.
56'
Палермо делает замену. Чочев Ивайло уходит с поля, а Stefano Moreo выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Весели Фредерик получил желтую карточку от судьи
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Капуто Франческо бьет в цель!
Желтая карточка
47'
Зайц Миха получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Капуто Франческо бьет в цель!
Желтая карточка
31'
Струна Альяж получил желтую карточку от судьи
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Бриги Маттео бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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