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Стадион:
Удинезе
 
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Милан
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Текстовая онлайн трансляция матча Удинезе - Милан

До начала игры осталось 2 дня 11 часов 41 минуту, которая состоится 04.02.2018.
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:
Прогнозы на матч Удинезе - Милан
Удинезе
18.3% (15)
Ничья:
24.4% (20)
Милан
57.3% (47)

Вы не участвовали в прогнозе

Милан:
41.5% (34)
Ничья:
24.4% (20)
Удинезе:
9.8% (8)
Удинезе:
6.1% (5)
Милан:
6.1% (5)
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