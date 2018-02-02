Текстовая онлайн трансляция матча Удинезе - Милан

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Стадион: Дачия-Арена
Предыдущие игры
Удинезе (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 28.01.2018 Дженоа 0:1 Удинезе СA
- 24.01.2018 Лацио 3:0 Удинезе СA
- 21.01.2018 Удинезе 1:1 СПАЛ 2013 СA
- 05.01.2018 Кьево 1:1 Удинезе СA
- 30.12.2017 Болонья 1:2 Удинезе СA
- 23.12.2017 Удинезе 4:0 Верона СA
- 19.12.2017 Наполи 1:0 Удинезе КИ
- 16.12.2017 Интер Милан 1:3 Удинезе СA
- 10.12.2017 Удинезе 2:0 Беневенто СA
- 04.12.2017 Кротоне 0:3 Удинезе СA
- 30.11.2017 Удинезе 8:3 Перуджа КИ
- 26.11.2017 Удинезе 0:1 Наполи СA
- 19.11.2017 Удинезе 0:1 Кальяри СA
- 11.11.2017 Удинезе 4:1 Горица ТМК
- 29.10.2017 Удинезе 2:1 Аталанта СA
- 25.10.2017 Сассуоло 0:1 Удинезе СA
- 22.10.2017 Удинезе 2:6 Ювентус СA
- 15.10.2017 Фиорентина 2:1 Удинезе СA
- 07.10.2017 Домжале 1:1 Удинезе ТМК
- 30.09.2017 Удинезе 4:0 Сампдория СA
Милан (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 31.01.2018 Милан 0:0 Лацио КИ
- 28.01.2018 Милан 2:1 Лацио СA
- 21.01.2018 Кальяри 1:2 Милан СA
- 06.01.2018 Милан 1:0 Кротоне СA
- 30.12.2017 Фиорентина 1:1 Милан СA
- 27.12.2017 Милан 1:0 Интер Милан КИ
- 23.12.2017 Милан 0:2 Аталанта СA
- 17.12.2017 Верона 3:0 Милан СA
- 13.12.2017 Милан 3:0 Верона КИ
- 10.12.2017 Милан 2:1 Болонья СA
- 07.12.2017 Риека 2:0 Милан ЛЕ
- 03.12.2017 Беневенто 2:2 Милан СA
- 26.11.2017 Милан 0:0 Торино СA
- 23.11.2017 Милан 5:1 Аустрия Вена ЛЕ
- 18.11.2017 Наполи 2:1 Милан СA
- 05.11.2017 Сассуоло 0:2 Милан СA
- 02.11.2017 АЕК 0:0 Милан ЛЕ
- 28.10.2017 Милан 0:2 Ювентус СA
- 25.10.2017 Кьево 1:4 Милан СA
- 22.10.2017 Милан 0:0 Дженоа СA
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Милан: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
- 17.09.2017 Милан 2:1 Удинезе Серия A
- 29.01.2017 Удинезе 2:1 Милан Серия A
- 11.09.2016 Милан 0:1 Удинезе Серия A
- 07.02.2016 Милан 1:1 Удинезе Серия A
- 22.09.2015 Удинезе 2:3 Милан Серия A
- 25.04.2015 Удинезе 2:1 Милан Серия A
- 30.11.2014 Милан 2:0 Удинезе Серия A
- 08.03.2014 Удинезе 1:0 Милан Серия A
- 23.01.2014 Милан 1:2 Удинезе Кубок Италии
- 19.10.2013 Милан 1:0 Удинезе Серия A
- 03.02.2013 Милан 2:1 Удинезе Серия A
- 23.09.2012 Удинезе 2:1 Милан Серия A
- 11.02.2012 Удинезе 1:2 Милан Серия A
- 21.09.2011 Милан 1:1 Удинезе Серия A
- 22.05.2011 Удинезе 0:0 Милан Серия A
- 09.01.2011 Милан 4:4 Удинезе Серия A
- 12.02.2010 Милан 3:2 Удинезе Серия A
- 27.01.2010 Милан 0:1 Удинезе Кубок Италии
- 23.09.2009 Удинезе 1:0 Милан Серия A
- 16.05.2009 Удинезе 2:1 Милан Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|22
|18
|3
|1
|48 - 14
|57
|2.
|Ювентус
|Заявка
|22
|18
|2
|2
|52 - 15
|56
|3.
|Лацио
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|57 - 27
|46
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|22
|12
|8
|2
|37 - 17
|44
|5.
|Рома
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|32 - 17
|41
|6.
|Сампдория
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|41 - 31
|37
|7.
|Милан
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|29 - 29
|34
|8.
|Аталанта
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|34 - 27
|33
|9.
|Удинезе
|Заявка
|22
|10
|2
|10
|35 - 31
|32
|10.
|Торино
|Заявка
|22
|7
|11
|4
|32 - 28
|32
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|31 - 28
|28
|12.
|Болонья
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|27 - 33
|27
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|14 - 34
|22
|14.
|Кьево
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|21 - 39
|22
|15.
|Кальяри
|Заявка
|22
|6
|3
|13
|20 - 34
|21
|16.
|Дженоа
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|16 - 24
|21
|17.
|Кротоне
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|17 - 39
|19
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|23 - 40
|17
|19.
|Верона
|Заявка
|22
|4
|4
|14
|22 - 45
|16
|20.
|Беневенто
|Заявка
|22
|2
|1
|19
|13 - 49
|7
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Текстовая онлайн трансляция матча Удинезе - МиланДо начала игры осталось 2 дня 11 часов 41 минуту, которая состоится 04.02.2018.
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Прогнозы на матч Удинезе - Милан
Удинезе
18.3% (15)
Ничья:
24.4% (20)
Милан
57.3% (47)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Милан:
41.5% (34)
1:1 Ничья:
24.4% (20)
2:1 Удинезе:
9.8% (8)
1:0 Удинезе:
6.1% (5)
0:1 Милан:
6.1% (5)
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