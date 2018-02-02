Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Сассуоло

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Стадион: Альянц Стэдиум
Предыдущие игры
Ювентус (последние 20 матчей: +16 =3 -1)
- 30.01.2018 Аталанта 0:1 Ювентус КИ
- 27.01.2018 Кьево 0:2 Ювентус СA
- 22.01.2018 Ювентус 1:0 Дженоа СA
- 06.01.2018 Кальяри 0:1 Ювентус СA
- 03.01.2018 Ювентус 2:0 Торино КИ
- 30.12.2017 Верона 1:3 Ювентус СA
- 23.12.2017 Ювентус 1:0 Рома СA
- 20.12.2017 Ювентус 2:0 Дженоа КИ
- 17.12.2017 Болонья 0:3 Ювентус СA
- 09.12.2017 Ювентус 0:0 Интер Милан СA
- 05.12.2017 Олимпиакос 0:2 Ювентус ЛЧ
- 01.12.2017 Наполи 0:1 Ювентус СA
- 26.11.2017 Ювентус 3:0 Кротоне СA
- 22.11.2017 Ювентус 0:0 Барселона ЛЧ
- 19.11.2017 Сампдория 3:2 Ювентус СA
- 05.11.2017 Ювентус 2:1 Беневенто СA
- 31.10.2017 Спортинг Л 1:1 Ювентус ЛЧ
- 28.10.2017 Милан 0:2 Ювентус СA
- 25.10.2017 Ювентус 4:1 СПАЛ 2013 СA
- 22.10.2017 Удинезе 2:6 Ювентус СA
Сассуоло (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 27.01.2018 Сассуоло 0:3 Аталанта СA
- 21.01.2018 Сассуоло 1:1 Торино СA
- 06.01.2018 Дженоа 1:0 Сассуоло СA
- 30.12.2017 Рома 1:1 Сассуоло СA
- 23.12.2017 Сассуоло 1:0 Интер Милан СA
- 20.12.2017 Аталанта 2:1 Сассуоло КИ
- 17.12.2017 Сампдория 0:1 Сассуоло СA
- 10.12.2017 Сассуоло 2:1 Кротоне СA
- 03.12.2017 Фиорентина 3:0 Сассуоло СA
- 29.11.2017 Сассуоло 2:1 Бари КИ
- 25.11.2017 Сассуоло 0:2 Верона СA
- 19.11.2017 Беневенто 1:2 Сассуоло СA
- 05.11.2017 Сассуоло 0:2 Милан СA
- 29.10.2017 Наполи 3:1 Сассуоло СA
- 25.10.2017 Сассуоло 0:1 Удинезе СA
- 22.10.2017 СПАЛ 2013 0:1 Сассуоло СA
- 15.10.2017 Сассуоло 0:0 Кьево СA
- 01.10.2017 Лацио 6:1 Сассуоло СA
- 24.09.2017 Сассуоло 0:1 Болонья СA
- 20.09.2017 Кальяри 0:1 Сассуоло СA
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 1
Сассуоло: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 8
- 17.09.2017 Сассуоло 1:3 Ювентус Серия A
- 29.01.2017 Сассуоло 0:2 Ювентус Серия A
- 10.09.2016 Ювентус 3:1 Сассуоло Серия A
- 11.03.2016 Ювентус 1:0 Сассуоло Серия A
- 28.10.2015 Сассуоло 1:0 Ювентус Серия A
- 09.03.2015 Ювентус 1:0 Сассуоло Серия A
- 18.10.2014 Сассуоло 1:1 Ювентус Серия A
- 28.04.2014 Сассуоло 1:3 Ювентус Серия A
- 15.12.2013 Ювентус 4:0 Сассуоло Серия A
- 23.07.2013 Сассуоло 0:0 Ювентус TIM Трофи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|22
|18
|3
|1
|48 - 14
|57
|2.
|Ювентус
|Заявка
|22
|18
|2
|2
|52 - 15
|56
|3.
|Лацио
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|57 - 27
|46
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|22
|12
|8
|2
|37 - 17
|44
|5.
|Рома
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|32 - 17
|41
|6.
|Сампдория
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|41 - 31
|37
|7.
|Милан
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|29 - 29
|34
|8.
|Аталанта
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|34 - 27
|33
|9.
|Удинезе
|Заявка
|22
|10
|2
|10
|35 - 31
|32
|10.
|Торино
|Заявка
|22
|7
|11
|4
|32 - 28
|32
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|31 - 28
|28
|12.
|Болонья
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|27 - 33
|27
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|14 - 34
|22
|14.
|Кьево
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|21 - 39
|22
|15.
|Кальяри
|Заявка
|22
|6
|3
|13
|20 - 34
|21
|16.
|Дженоа
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|16 - 24
|21
|17.
|Кротоне
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|17 - 39
|19
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|23 - 40
|17
|19.
|Верона
|Заявка
|22
|4
|4
|14
|22 - 45
|16
|20.
|Беневенто
|Заявка
|22
|2
|1
|19
|13 - 49
|7
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Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - СассуолоДо начала игры осталось 2 дня 11 часов 47 минут, которая состоится 04.02.2018.
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Прогнозы на матч Ювентус - Сассуоло
Ювентус
97.5% (79)
Ничья:
0% (0)
Сассуоло
2.5% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Ювентус:
50.6% (41)
3:0 Ювентус:
21% (17)
2:1 Ювентус:
11.1% (9)
1:0 Ювентус:
4.9% (4)
3:1 Ювентус:
4.9% (4)
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