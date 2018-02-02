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Ювентус
 
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Сассуоло
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Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Сассуоло

До начала игры осталось 2 дня 11 часов 47 минут, которая состоится 04.02.2018.
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Прогнозы на матч Ювентус - Сассуоло
Ювентус
97.5% (79)
Ничья:
0% (0)
Сассуоло
2.5% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
50.6% (41)
Ювентус:
21% (17)
Ювентус:
11.1% (9)
Ювентус:
4.9% (4)
Ювентус:
4.9% (4)
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