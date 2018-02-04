Стадион: Атлети Адзурри д'Италия
Первый тайм
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Иличич Йосип на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Меджорини Риккардо из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Кристанте Бриан имел все шансы забить, но Соррентино Стефано сделал отличный сейв!
31'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает пас партнеру.
31'
Иличич Йосип из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
31'
Безумный фол. Хатебур Ханс грубо играет против соперника. Пострадал Меджорини Риккардо
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
29'
Судья сигнализирует, что Де Рон Мартен из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Джаккерини Эммануэле
28'
Меджорини Риккардо из команды Кьево направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
27'
Удар от ворот произведет Кьево
27'
Иличич Йосип не смог попасть в створ ударом издали
27'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает пас партнеру.
26'
Мазиелло Андреа выбил мяч подальше от ворот.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
25'
Удар от ворот произведет Аталанта
25'
Отличный пас сделал Дайнелли Дарио из команды Кьево. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
25'
Манчини Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Депаоли Фабио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
24'
Опасность! Бирса Вальтер из команды Кьево отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
24'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Удар от ворот произведет Кьево
23'
Фройлер Ремо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
23'
Отличные скиллы показывает Фройлер Ремо, обводя своих соперников
23'
Иличич Йосип из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Меджорини Риккардо из команды Кьево в офсайде
22'
Толой Рафаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Бирса Вальтер из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
22'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Депаоли Фабио из команды Кьево делает пас партнеру.
21'
Назначен штрафной. Пострадал Меджорини Риккардо, его свалил Фройлер Ремо.
20'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта пасует в штрафную, но Соррентино Стефано выходит и ловит мяч.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
18'
Судья сигнализирует, что Кристанте Бриан из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Радованович Иван
17'
Де Рон Мартен из команды Аталанта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
17'
Де Рон Мартен нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
15'
Меджорини Риккардо из команды Кьево в офсайде
15'
Бани Маттиа из команды Кьево хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
15'
Отличные скиллы показывает Петанья Андреа, обводя своих соперников
15'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Удар от ворот произведет Кьево
14'
Шанс! Кристанте Бриан из команды Аталанта пробил головой, но мимо
14'
Иличич Йосип из команды Аталанта подал угловой слева.
13'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
13'
Игроки ФК "Аталанта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Назначен штрафной. Пострадал Джаккерини Эммануэле, его свалил Манчини Джанлука.
13'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево идет с мячом вперед на обострение...
12'
Хорошую попытку сделал Петанья Андреа. Удар в створ, но вратарь начеку
12'
Хатебур Ханс из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Кристанте Бриан из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
10'
Удар от ворот произведет Кьево
10'
Шанс! Кристанте Бриан из команды Аталанта пробил головой, но мимо
10'
Иличич Йосип из команды Аталанта подал угловой справа.
10'
Депаоли Фабио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Хатебур Ханс из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
9'
Судья сигнализирует, что Меджорини Риккардо из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Иличич Йосип
9'
Петанья Андреа из команды Аталанта отдал передачу, которая была заблокирована.
8'
Петанья Андреа из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
7'
Бани Маттиа наказан за толчок Иличич Йосип
6'
Бирса Вальтер наказан за толчок Мазиелло Андреа
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
4'
Безумный фол. Бани Маттиа грубо играет против соперника. Пострадал Иличич Йосип
2'
Депаоли Фабио из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Толой Рафаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой слева.
1'
Меджорини Риккардо из команды Кьево отдал передачу, которая была заблокирована.
1'
Меджорини Риккардо из команды Кьево идет с мячом вперед на обострение...
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кьево". Встреча началась!
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Atleti Azzurri d'Italia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Аталанта 0:0 Кьево
Аталанта
94.9% (166)
Ничья:
4.6% (8)
Кьево
0.6% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Аталанта:
29.7% (52)
2:0 Аталанта:
28.6% (50)
1:0 Аталанта:
24.6% (43)
3:1 Аталанта:
6.3% (11)
1:1 Ничья:
3.4% (6)
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