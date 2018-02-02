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Лацио
 
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Дженоа
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Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Дженоа

До начала игры осталось 2 дня 17 часов 19 минут, которая состоится 05.02.2018.
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Прогнозы на матч Лацио - Дженоа
Лацио
92.1% (82)
Ничья:
4.5% (4)
Дженоа
3.4% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Лацио:
34.8% (31)
Лацио:
32.6% (29)
Лацио:
12.4% (11)
Лацио:
5.6% (5)
Ничья:
3.4% (3)
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