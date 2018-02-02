Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Дженоа

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Стадион: Олимпийский (Рим)
Предыдущие игры
Лацио (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 31.01.2018 Милан 0:0 Лацио КИ
- 28.01.2018 Милан 2:1 Лацио СA
- 24.01.2018 Лацио 3:0 Удинезе СA
- 21.01.2018 Лацио 5:1 Кьево СA
- 06.01.2018 СПАЛ 2013 2:5 Лацио СA
- 30.12.2017 Интер Милан 0:0 Лацио СA
- 26.12.2017 Лацио 1:0 Фиорентина КИ
- 23.12.2017 Лацио 4:0 Кротоне СA
- 17.12.2017 Аталанта 3:3 Лацио СA
- 14.12.2017 Лацио 4:1 Читтаделла КИ
- 11.12.2017 Лацио 1:3 Торино СA
- 07.12.2017 Зульте-Варегем 3:2 Лацио ЛЕ
- 03.12.2017 Сампдория 1:2 Лацио СA
- 26.11.2017 Лацио 1:1 Фиорентина СA
- 23.11.2017 Лацио 1:1 Витесс ЛЕ
- 18.11.2017 Рома 2:1 Лацио СA
- 02.11.2017 Лацио 1:0 Ницца ЛЕ
- 29.10.2017 Беневенто 1:5 Лацио СA
- 25.10.2017 Болонья 1:2 Лацио СA
- 22.10.2017 Лацио 3:0 Кальяри СA
Дженоа (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 28.01.2018 Дженоа 0:1 Удинезе СA
- 22.01.2018 Ювентус 1:0 Дженоа СA
- 06.01.2018 Дженоа 1:0 Сассуоло СA
- 30.12.2017 Торино 0:0 Дженоа СA
- 23.12.2017 Дженоа 1:0 Беневенто СA
- 20.12.2017 Ювентус 2:0 Дженоа КИ
- 17.12.2017 Фиорентина 0:0 Дженоа СA
- 12.12.2017 Дженоа 1:2 Аталанта СA
- 04.12.2017 Верона 0:1 Дженоа СA
- 30.11.2017 Дженоа 1:0 Кротоне КИ
- 26.11.2017 Дженоа 1:1 Рома СA
- 19.11.2017 Кротоне 0:1 Дженоа СA
- 04.11.2017 Дженоа 0:2 Сампдория СA
- 29.10.2017 СПАЛ 2013 1:0 Дженоа СA
- 25.10.2017 Дженоа 2:3 Наполи СA
- 22.10.2017 Милан 0:0 Дженоа СA
- 15.10.2017 Кальяри 2:3 Дженоа СA
- 07.10.2017 Дженоа 2:0 Сьон ТМК
- 30.09.2017 Дженоа 0:1 Болонья СA
- 24.09.2017 Интер Милан 1:0 Дженоа СA
Последние игры между собой
Лацио: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Дженоа: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
- 17.09.2017 Дженоа 2:3 Лацио Серия A
- 15.04.2017 Дженоа 2:2 Лацио Серия A
- 18.01.2017 Лацио 4:2 Дженоа Кубок Италии
- 20.11.2016 Лацио 3:1 Дженоа Серия A
- 06.02.2016 Дженоа 0:0 Лацио Серия A
- 23.09.2015 Лацио 2:0 Дженоа Серия A
- 09.02.2015 Лацио 0:1 Дженоа Серия A
- 21.09.2014 Дженоа 1:0 Лацио Серия A
- 26.03.2014 Дженоа 2:0 Лацио Серия A
- 03.11.2013 Лацио 0:2 Дженоа Серия A
- 03.02.2013 Дженоа 3:2 Лацио Серия A
- 23.09.2012 Лацио 0:1 Дженоа Серия A
- 05.02.2012 Дженоа 3:2 Лацио Серия A
- 18.09.2011 Лацио 1:2 Дженоа Серия A
- 14.05.2011 Лацио 4:2 Дженоа Серия A
- 06.01.2011 Дженоа 0:0 Лацио Серия A
- 25.04.2010 Дженоа 1:2 Лацио Серия A
- 13.12.2009 Лацио 1:0 Дженоа Серия A
- 18.04.2009 Дженоа 0:1 Лацио Серия A
- 23.11.2008 Лацио 1:1 Дженоа Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|22
|18
|3
|1
|48 - 14
|57
|2.
|Ювентус
|Заявка
|22
|18
|2
|2
|52 - 15
|56
|3.
|Лацио
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|57 - 27
|46
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|22
|12
|8
|2
|37 - 17
|44
|5.
|Рома
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|32 - 17
|41
|6.
|Сампдория
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|41 - 31
|37
|7.
|Милан
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|29 - 29
|34
|8.
|Аталанта
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|34 - 27
|33
|9.
|Удинезе
|Заявка
|22
|10
|2
|10
|35 - 31
|32
|10.
|Торино
|Заявка
|22
|7
|11
|4
|32 - 28
|32
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|31 - 28
|28
|12.
|Болонья
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|27 - 33
|27
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|14 - 34
|22
|14.
|Кьево
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|21 - 39
|22
|15.
|Кальяри
|Заявка
|22
|6
|3
|13
|20 - 34
|21
|16.
|Дженоа
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|16 - 24
|21
|17.
|Кротоне
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|17 - 39
|19
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|23 - 40
|17
|19.
|Верона
|Заявка
|22
|4
|4
|14
|22 - 45
|16
|20.
|Беневенто
|Заявка
|22
|2
|1
|19
|13 - 49
|7
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Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - ДженоаДо начала игры осталось 2 дня 17 часов 19 минут, которая состоится 05.02.2018.
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Прогнозы на матч Лацио - Дженоа
Лацио
92.1% (82)
Ничья:
4.5% (4)
Дженоа
3.4% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Лацио:
34.8% (31)
2:1 Лацио:
32.6% (29)
1:0 Лацио:
12.4% (11)
3:0 Лацио:
5.6% (5)
1:1 Ничья:
3.4% (3)
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