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Стадион:
Верона
 
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Рома
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Текстовая онлайн трансляция матча Верона - Рома

До начала игры осталось 2 дня 9 часов 12 минут, которая состоится 04.02.2018.
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Прогнозы на матч Верона - Рома
Верона
2.5% (2)
Ничья:
11.1% (9)
Рома
86.4% (70)

Вы не участвовали в прогнозе

Рома:
40.7% (33)
Рома:
23.5% (19)
Рома:
14.8% (12)
Ничья:
7.4% (6)
Ничья:
2.5% (2)
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