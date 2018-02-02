Текстовая онлайн трансляция матча Верона - Рома

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Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Предыдущие игры
Верона (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 28.01.2018 Фиорентина 1:4 Верона СA
- 21.01.2018 Верона 0:3 Кротоне СA
- 06.01.2018 Наполи 2:0 Верона СA
- 30.12.2017 Верона 1:3 Ювентус СA
- 23.12.2017 Удинезе 4:0 Верона СA
- 17.12.2017 Верона 3:0 Милан СA
- 13.12.2017 Милан 3:0 Верона КИ
- 10.12.2017 СПАЛ 2013 2:2 Верона СA
- 04.12.2017 Верона 0:1 Дженоа СA
- 29.11.2017 Кьево 1:1 Верона КИ
- 25.11.2017 Сассуоло 0:2 Верона СA
- 20.11.2017 Верона 2:3 Болонья СA
- 05.11.2017 Кальяри 2:1 Верона СA
- 30.10.2017 Верона 1:2 Интер Милан СA
- 25.10.2017 Аталанта 3:0 Верона СA
- 22.10.2017 Кьево 3:2 Верона СA
- 16.10.2017 Верона 1:0 Беневенто СA
- 01.10.2017 Торино 2:2 Верона СA
- 24.09.2017 Верона 0:3 Лацио СA
- 20.09.2017 Верона 0:0 Сампдория СA
Рома (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 28.01.2018 Рома 0:1 Сампдория СA
- 24.01.2018 Сампдория 1:1 Рома СA
- 21.01.2018 Интер Милан 1:1 Рома СA
- 06.01.2018 Рома 1:2 Аталанта СA
- 30.12.2017 Рома 1:1 Сассуоло СA
- 23.12.2017 Ювентус 1:0 Рома СA
- 20.12.2017 Рома 1:2 Торино КИ
- 16.12.2017 Рома 1:0 Кальяри СA
- 10.12.2017 Кьево 0:0 Рома СA
- 05.12.2017 Рома 1:0 Карабах ЛЧ
- 01.12.2017 Рома 3:1 СПАЛ 2013 СA
- 26.11.2017 Дженоа 1:1 Рома СA
- 22.11.2017 Атлетико М 2:0 Рома ЛЧ
- 18.11.2017 Рома 2:1 Лацио СA
- 05.11.2017 Фиорентина 2:4 Рома СA
- 31.10.2017 Рома 3:0 Челси ЛЧ
- 28.10.2017 Рома 1:0 Болонья СA
- 25.10.2017 Рома 1:0 Кротоне СA
- 22.10.2017 Торино 0:1 Рома СA
- 18.10.2017 Челси 3:3 Рома ЛЧ
Последние игры между собой
Верона: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 4
Рома: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|22
|18
|3
|1
|48 - 14
|57
|2.
|Ювентус
|Заявка
|22
|18
|2
|2
|52 - 15
|56
|3.
|Лацио
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|57 - 27
|46
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|22
|12
|8
|2
|37 - 17
|44
|5.
|Рома
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|32 - 17
|41
|6.
|Сампдория
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|41 - 31
|37
|7.
|Милан
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|29 - 29
|34
|8.
|Аталанта
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|34 - 27
|33
|9.
|Удинезе
|Заявка
|22
|10
|2
|10
|35 - 31
|32
|10.
|Торино
|Заявка
|22
|7
|11
|4
|32 - 28
|32
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|31 - 28
|28
|12.
|Болонья
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|27 - 33
|27
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|14 - 34
|22
|14.
|Кьево
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|21 - 39
|22
|15.
|Кальяри
|Заявка
|22
|6
|3
|13
|20 - 34
|21
|16.
|Дженоа
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|16 - 24
|21
|17.
|Кротоне
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|17 - 39
|19
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|23 - 40
|17
|19.
|Верона
|Заявка
|22
|4
|4
|14
|22 - 45
|16
|20.
|Беневенто
|Заявка
|22
|2
|1
|19
|13 - 49
|7
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Текстовая онлайн трансляция матча Верона - РомаДо начала игры осталось 2 дня 9 часов 12 минут, которая состоится 04.02.2018.
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Прогнозы на матч Верона - Рома
Верона
2.5% (2)
Ничья:
11.1% (9)
Рома
86.4% (70)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Рома:
40.7% (33)
0:1 Рома:
23.5% (19)
0:2 Рома:
14.8% (12)
1:1 Ничья:
7.4% (6)
0:0 Ничья:
2.5% (2)
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