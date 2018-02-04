Стадион: Ренато Далл'Ара
0:0
Первый тайм: 32'
Первый тайм
32'
Судья сигнализирует, что Бираги Кристиано из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Дестро Маттиа
32'
Кьеза Федерико нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
30'
30'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина делает неудачный навес.
30'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
М'Байе Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина делает пас партнеру.
29'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой слева.
29'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Лорини Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Пульгар Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Судья свистит. Диаш Жиль атаковал сзади соперника. Это Пульгар Эрик заработал своей команде штрафной
26'
Дестро Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Верету Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
25'
Безумный фол. Дестро Маттиа грубо играет против соперника. Пострадал Бираги Кристиано
24'
Поли Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Кьеза Федерико мяч отрикошетил от ворот
24'
Удар от ворот произведет Фиорентина
24'
ШАНС! Донса Годфред нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
Джемаили Блерим из команды Болонья делает пас партнеру.
22'
22'
Шанс! Астори Давид из команды Фиорентина пробил головой, но мимо
22'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой слева.
22'
Бенасси Марко бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
21'
Выглядело как неплохой момент. Диаш Жиль из команды Фиорентина закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
20'
Джемаили Блерим нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
19'
Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Поли Андреа из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Поли Андреа из команды Болонья идет с мячом вперед на обострение...
17'
17'
ШАНС! Кьеза Федерико нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина играет в стеночку с партнером по команде. Диаш Жиль это был.
17'
Отличные скиллы показывает Кьеза Федерико, обводя своих соперников
16'
Поли Андреа из команды Болонья в офсайде
16'
Дестро Маттиа нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Шанс! Джемаили Блерим из команды Болонья пробил головой, но мимо
16'
Пульгар Эрик из команды Болонья подал угловой слева.
16'
Джемаили Блерим мяч отрикошетил от ворот
16'
Дестро Маттиа из команды Болонья делает пас партнеру.
15'
Поли Андреа из команды Болонья делает пас партнеру.
15'
Отличные скиллы показывает Поли Андреа, обводя своих соперников
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
15'
Джемаили Блерим из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Джемаили Блерим из команды Болонья играет в стеночку с партнером по команде. М'Байе Ибрахим это был.
14'
Миранте Антонио взял и забрал мяч на выходе
14'
Бенасси Марко выбил мяч подальше от ворот.
13'
Масина Адам из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Бенасси Марко пострадал.
13'
Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Донса Годфред из команды Болонья подал угловой слева.
12'
Паласио Родриго из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Дестро Маттиа нанес удар головой, но Спортьелло Марко спокойно отбил мяч.
11'
Пульгар Эрик из команды Болонья подал угловой слева.
10'
Судья свистит. Симеоне Джованни атаковал сзади соперника. Это Пульгар Эрик заработал своей команде штрафной
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
9'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
8'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
8'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
8'
Бадель Милан из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
8'
Миранте Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина навешивает в штрафную с рикошетом.
6'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина играет слишком грубо. М'Байе Ибрахим оказался на газоне.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
5'
Донса Годфред из команды Болонья сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Джемаили Блерим мяча так и не получил
5'
Игроки ФК "Болонья" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
4'
М'Байе Ибрахим из команды Болонья направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
3'
Судья сигнализирует, что Бираги Кристиано из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Поли Андреа
1'
Судья сигнализирует, что Бадель Милан из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Донса Годфред
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Болонья". Встреча началась!
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Болонья 0:0 Фиорентина
Болонья
15.5% (27)
Ничья:
41.4% (72)
Фиорентина
43.1% (75)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
39.7% (69)
1:2 Фиорентина:
21.8% (38)
0:1 Фиорентина:
13.2% (23)
1:0 Болонья:
8% (14)
2:1 Болонья:
6.3% (11)
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