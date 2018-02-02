  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Беневенто
 
Позже
Наполи
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Беневенто - Наполи

До начала игры осталось 2 дня 17 часов 26 минут, которая состоится 04.02.2018.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Беневенто - Наполи
Беневенто
5.3% (4)
Ничья:
2.6% (2)
Наполи
92.1% (70)

Вы не участвовали в прогнозе

Наполи:
28.9% (22)
Наполи:
23.7% (18)
Наполи:
15.8% (12)
Наполи:
10.5% (8)
Наполи:
5.3% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация