Текстовая онлайн трансляция матча Беневенто - Наполи

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Стадион: Чиро Вигорито
Предыдущие игры
Беневенто (последние 20 матчей: +2 =1 -17)
- 28.01.2018 Торино 3:0 Беневенто СA
- 21.01.2018 Болонья 3:0 Беневенто СA
- 06.01.2018 Беневенто 3:2 Сампдория СA
- 30.12.2017 Беневенто 1:0 Кьево СA
- 23.12.2017 Дженоа 1:0 Беневенто СA
- 17.12.2017 Беневенто 1:2 СПАЛ 2013 СA
- 10.12.2017 Удинезе 2:0 Беневенто СA
- 03.12.2017 Беневенто 2:2 Милан СA
- 27.11.2017 Аталанта 1:0 Беневенто СA
- 19.11.2017 Беневенто 1:2 Сассуоло СA
- 05.11.2017 Ювентус 2:1 Беневенто СA
- 29.10.2017 Беневенто 1:5 Лацио СA
- 25.10.2017 Кальяри 2:1 Беневенто СA
- 22.10.2017 Беневенто 0:3 Фиорентина СA
- 16.10.2017 Верона 1:0 Беневенто СA
- 01.10.2017 Беневенто 1:2 Интер Милан СA
- 24.09.2017 Кротоне 2:0 Беневенто СA
- 20.09.2017 Беневенто 0:4 Рома СA
- 17.09.2017 Наполи 6:0 Беневенто СA
- 10.09.2017 Беневенто 0:1 Торино СA
Наполи (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 28.01.2018 Наполи 3:1 Болонья СA
- 21.01.2018 Аталанта 0:1 Наполи СA
- 06.01.2018 Наполи 2:0 Верона СA
- 02.01.2018 Наполи 1:2 Аталанта КИ
- 29.12.2017 Кротоне 0:1 Наполи СA
- 23.12.2017 Наполи 3:2 Сампдория СA
- 19.12.2017 Наполи 1:0 Удинезе КИ
- 16.12.2017 Торино 1:3 Наполи СA
- 10.12.2017 Наполи 0:0 Фиорентина СA
- 06.12.2017 Фейеноорд 2:1 Наполи ЛЧ
- 01.12.2017 Наполи 0:1 Ювентус СA
- 26.11.2017 Удинезе 0:1 Наполи СA
- 21.11.2017 Наполи 3:0 Шахтёр Дн ЛЧ
- 18.11.2017 Наполи 2:1 Милан СA
- 05.11.2017 Кьево 0:0 Наполи СA
- 01.11.2017 Наполи 2:4 Манчестер Сити ЛЧ
- 29.10.2017 Наполи 3:1 Сассуоло СA
- 25.10.2017 Дженоа 2:3 Наполи СA
- 21.10.2017 Наполи 0:0 Интер Милан СA
- 17.10.2017 Манчестер Сити 2:1 Наполи ЛЧ
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Наполи: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 17.09.2017 Наполи 6:0 Беневенто Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|22
|18
|3
|1
|48 - 14
|57
|2.
|Ювентус
|Заявка
|22
|18
|2
|2
|52 - 15
|56
|3.
|Лацио
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|57 - 27
|46
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|22
|12
|8
|2
|37 - 17
|44
|5.
|Рома
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|32 - 17
|41
|6.
|Сампдория
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|41 - 31
|37
|7.
|Милан
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|29 - 29
|34
|8.
|Аталанта
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|34 - 27
|33
|9.
|Удинезе
|Заявка
|22
|10
|2
|10
|35 - 31
|32
|10.
|Торино
|Заявка
|22
|7
|11
|4
|32 - 28
|32
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|31 - 28
|28
|12.
|Болонья
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|27 - 33
|27
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|14 - 34
|22
|14.
|Кьево
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|21 - 39
|22
|15.
|Кальяри
|Заявка
|22
|6
|3
|13
|20 - 34
|21
|16.
|Дженоа
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|16 - 24
|21
|17.
|Кротоне
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|17 - 39
|19
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|23 - 40
|17
|19.
|Верона
|Заявка
|22
|4
|4
|14
|22 - 45
|16
|20.
|Беневенто
|Заявка
|22
|2
|1
|19
|13 - 49
|7
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Текстовая онлайн трансляция матча Беневенто - НаполиДо начала игры осталось 2 дня 17 часов 26 минут, которая состоится 04.02.2018.
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Прогнозы на матч Беневенто - Наполи
Беневенто
5.3% (4)
Ничья:
2.6% (2)
Наполи
92.1% (70)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Наполи:
28.9% (22)
1:2 Наполи:
23.7% (18)
0:3 Наполи:
15.8% (12)
0:1 Наполи:
10.5% (8)
1:3 Наполи:
5.3% (4)
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