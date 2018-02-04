Стадион: Сарденья Арена
8' Желтая карточкаМатьелло Федерико
9' Желтая карточкаЧигарини Лука
17' Желтая карточкаБарелла Николо
25' Желтая карточкаПедру Жоау III
Первый тайм
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
31'
Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Барелла Николо из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
31'
Педру Жоау III наказан за толчок Куртич Ясмин
31'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Судья сигнализирует, что Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Барелла Николо
30'
Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе
30'
Фариас Диего из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
29'
29'
ШАНС! Фараго Паоло нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
29'
29'
Фараго Паоло нанес удар головой, но Мерет Алекс перевел мяч на угловой!
28'
Чигарини Лука из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
28'
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
28'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
26'
Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе
26'
Вивиани Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
Педру Жоау III сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
25'
Судья свистит. Педру Жоау III атаковал сзади соперника. Это Лаццари Мануэль заработал своей команде штрафной
24'
Педру Жоау III нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
23'
Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Кастан Леандро из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Вивиани Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
22'
Матьелло Федерико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Барелла Николо из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Флоккари Сержио из команды СПАЛ 2013 в офсайде
21'
Фариас Диего наказан за толчок Ционек Тьяго
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
20'
Судья сигнализирует, что Барелла Николо из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Вивиани Федерико
20'
Антенуччи Мирко нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Краньо Алессио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Грасси Альберто из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
19'
Кастан Леандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
18'
Барелла Николо из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
17'
Барелла Николо сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
17'
Безумный фол. Барелла Николо грубо играет против соперника. Пострадал Фелипе Диас
16'
Флоккари Сержио из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Фараго Паоло пострадал.
16'
Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля
15'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает неудачный навес.
15'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
14'
14'
13'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой слева.
13'
Матьелло Федерико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Падоин Симоне и Фариас Диего из команды Кальяри.
12'
12'
Ционек Тьяго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Чигарини Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Флоккари Сержио наказан за толчок Чигарини Лука
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
9'
Чигарини Лука сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
9'
Безумный фол. Чигарини Лука грубо играет против соперника. Пострадал Грасси Альберто
9'
Фариас Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Матьелло Федерико получил жёлтую карточку за "нырок".
8'
НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Матьелло Федерико нырнул в штрафной. Спорно!
8'
6'
Судья сигнализирует, что Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Барелла Николо
6'
Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
5'
Андреолли Марко наказан за толчок Антенуччи Мирко
5'
СПАЛ 2013 совершает вбрасывание на своей половине поля
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
4'
Матч остановлен
3'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
3'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой слева.
3'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
2'
2'
Судья сигнализирует, что Фариас Диего из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Лаццари Мануэль
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кальяри". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кальяри 0:0 СПАЛ 2013
Кальяри
79.9% (139)
Ничья:
16.1% (28)
СПАЛ 2013
4% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Кальяри:
37.4% (65)
2:1 Кальяри:
32.8% (57)
1:1 Ничья:
14.4% (25)
2:0 Кальяри:
5.2% (9)
1:2 СПАЛ 2013:
4% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация