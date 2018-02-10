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Стадион:
Авеллино
0:0
Второй тайм: 62'
Чезена
0'
28' Желтая карточка
Молина Сальваторе
35' Желтая карточка
Вита Алессио
62'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
35'
Вита Алессио получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Молина Сальваторе получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Partenio. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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