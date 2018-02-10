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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Партенио
28' Желтая карточкаМолина Сальваторе
35' Желтая карточкаВита Алессио
|
35'
Состав команд
33
Reno
Wilmots
18
Донкор
Исаак
24
Вита
Алессио
Авеллино 4-4-2
- Основной состав
- 1 Раду Йонуц Вратарь
- 2 Пекорини Симоне Защитник
- 6 Мильорини Марко Защитник
- 16 Мореро Сантьяго Защитник
- 29 Риццато Симоне Защитник
- 27 Лавероне Лоренцо Полузащитник
- 17 Молина Сальваторе Полузащитник
- 14 Francesco Di Tacchio Полузащитник
- 33 Reno Wilmots Полузащитник
- 19 Асенсио Рауль Нападающий
- 9 Ардеманьи Маттео Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Леццерини Лука Вратарь
- 5 Крешич Антон Защитник
- 3 Маркицца Риккардо Защитник
- 13 Nicola Falasco Защитник
- 23 Carlo De Risio Полузащитник
- 4 Моретти Федерико Полузащитник
- 30 Кабесас Бриан Полузащитник
- 7 Ваюши Армандо Нападающий
- 24 Duilio Evangelista
- Главный тренер: Тессер Аттилио
Чезена 3-5-2
- Основной состав
- 33 Фулиньяти Андреа Вратарь
- 18 Донкор Исаак Защитник
- 29 Сконьямильо Дженнаро Защитник
- 16 Эспозито Андреа Защитник
- 24 Вита Алессио Полузащитник
- 8 Скьявоне Андреа Полузащитник
- 5 Лариби Карим Полузащитник
- 7 Фацци Николо Полузащитник
- 17 Феделе Маттео Полузащитник
- 30 Джаллоу Ламин Нападающий
- 11 Мончини Габриэле Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Альярди Федерико Вратарь
- 22 Мельграти Рикардо Вратарь
- 32 Simone Emmanuello Защитник
- 2 Пертиконе Романо Защитник
- 13 Суагер Эмануэле Защитник
- 20 Купиш Томаш Полузащитник
- 14 Даль Монте Никола Полузащитник
- 6 Fabio Eguelfi Полузащитник
- 4 Кашоне Эммануэль Полузащитник
- 9 Cosimo Chirico Нападающий
- 10 Качиа Даниэле Нападающий
- 23 Moussa Ndiaye
- Главный тренер: Драго Массимо
Предыдущие игры
Авеллино (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 03.02.2018 Фоджа 2:1 Авеллино СB
- 27.01.2018 Авеллино 0:0 Кремонезе СB
- 21.01.2018 Брешия 2:3 Авеллино СB
- 28.12.2017 Авеллино 2:1 Тернана СB
- 21.12.2017 Специя 1:0 Авеллино СB
- 16.12.2017 Авеллино 1:1 Асколи СB
- 09.12.2017 Читтаделла 2:2 Авеллино СB
- 03.12.2017 Авеллино 1:1 Карпи СB
- 25.11.2017 Авеллино 1:3 Палермо СB
- 17.11.2017 Фрозиноне 1:1 Авеллино СB
- 11.11.2017 Авеллино 0:0 Виртус Энтелла СB
- 06.11.2017 Перуджа 1:1 Авеллино СB
- 29.10.2017 Парма 2:0 Авеллино СB
- 24.10.2017 Авеллино 1:0 Про Верчелли СB
- 21.10.2017 Пескара 2:1 Авеллино СB
- 15.10.2017 Авеллино 2:3 Салернитана СB
- 08.10.2017 Бари 2:1 Авеллино СB
- 30.09.2017 Авеллино 3:2 Эмполи СB
- 23.09.2017 Новара 1:2 Авеллино СB
- 18.09.2017 Авеллино 1:1 Венеция СB
Чезена (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 04.02.2018 Чезена 4:3 Тернана СB
- 27.01.2018 Венеция 1:0 Чезена СB
- 20.01.2018 Чезена 1:1 Бари СB
- 28.12.2017 Кремонезе 1:0 Чезена СB
- 21.12.2017 Чезена 1:1 Палермо СB
- 16.12.2017 Парма 0:0 Чезена СB
- 08.12.2017 Чезена 4:2 Пескара СB
- 02.12.2017 Фрозиноне 3:3 Чезена СB
- 27.11.2017 Чезена 1:0 Брешия СB
- 18.11.2017 Эмполи 5:3 Чезена СB
- 12.11.2017 Чезена 3:3 Салернитана СB
- 04.11.2017 Виртус Энтелла 2:2 Чезена СB
- 28.10.2017 Чезена 2:2 Новара СB
- 24.10.2017 Перуджа 0:3 Чезена СB
- 21.10.2017 Чезена 3:3 Фоджа СB
- 14.10.2017 Карпи 2:1 Чезена СB
- 07.10.2017 Чезена 1:0 Специя СB
- 30.09.2017 Про Верчелли 5:2 Чезена СB
- 24.09.2017 Чезена 0:2 Асколи СB
- 19.09.2017 Читтаделла 4:0 Чезена СB
Последние игры между собой
Авеллино: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Чезена: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
- 15.09.2017 Чезена 3:1 Авеллино Серия B
- 22.04.2017 Авеллино 1:1 Чезена Серия B
- 26.11.2016 Чезена 3:0 Авеллино Серия B
- 20.05.2016 Авеллино 1:2 Чезена Серия B
- 27.12.2015 Чезена 1:2 Авеллино Серия B
- 03.05.2014 Чезена 2:0 Авеллино Серия B
- 30.11.2013 Авеллино 0:0 Чезена Серия B
- 17.08.2013 Авеллино 1:0 Чезена Кубок Италии
- 10.05.2008 Чезена 1:0 Авеллино Серия B
- 15.12.2007 Авеллино 3:1 Чезена Серия B
Авеллино
Чезена
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|0:0
|25
|12
|11
|2
|46 - 28
|47
|2.
|Эмполи
|1:0
|25
|13
|7
|5
|53 - 33
|46
|3.
|Палермо
|24
|11
|10
|3
|32 - 21
|43
|4.
|Кремонезе
|1:0
|25
|9
|12
|4
|33 - 24
|39
|5.
|Читтаделла
|24
|11
|5
|8
|38 - 29
|38
|6.
|Венеция
|1:0
|25
|9
|11
|5
|29 - 23
|38
|7.
|Парма
|24
|10
|6
|8
|31 - 20
|36
|8.
|Бари
|0:0
|25
|10
|6
|9
|35 - 34
|36
|9.
|Карпи
|0:1
|25
|9
|8
|8
|22 - 27
|35
|10.
|Специя
|0:1
|25
|9
|7
|9
|24 - 23
|34
|11.
|Пескара
|0:0
|25
|8
|8
|9
|34 - 42
|32
|12.
|Салернитана
|0:0
|25
|6
|13
|6
|35 - 38
|31
|13.
|Перуджа
|24
|8
|6
|10
|40 - 39
|30
|14.
|Авеллино
|0:0
|25
|7
|9
|9
|33 - 36
|30
|15.
|Фоджа
|24
|7
|7
|10
|37 - 44
|28
|16.
|Чезена
|0:0
|25
|6
|10
|9
|37 - 45
|28
|17.
|Новара
|24
|7
|6
|11
|26 - 30
|27
|18.
|Брешия
|0:0
|25
|6
|9
|10
|23 - 29
|27
|19.
|Про Верчелли
|0:0
|25
|6
|7
|12
|31 - 43
|25
|20.
|Виртус Энтелла
|0:0
|25
|5
|10
|10
|29 - 37
|25
|21.
|Асколи
|0:1
|25
|5
|8
|12
|22 - 37
|23
|22.
|Тернана
|0:0
|25
|3
|14
|8
|38 - 46
|23
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Вита Алессио получил желтую карточку от судьи
28'
Молина Сальваторе получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Partenio. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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