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Стадион: Ренцо Барбера
36' Желтая карточкаГреко Леандро
64' Желтая карточкаGiuseppe Loiacono
1:0
65' ПенальтиНесторовски Илья
69' Красная карточкаКоронадо Игор
1:1
78' ГолДюамель Матьё
1:2
85' ГолКрагль Оливер
|
36'
65'
1:0
69'
78'
1:1
85'
1:2
Состав команд
13
Гнаоре
Эдди
Палермо 3-5-2
- Основной состав
- 12 Посавец Йосип Вратарь
- 28 Давидович Павел Защитник
- 2 Беллучи Джузеппе Защитник
- 24 Przemyslaw Szyminski Защитник
- 14 Gabriele Rolando Полузащитник
- 13 Гнаоре Эдди Полузащитник
- 8 Яяло Мато Полузащитник
- 10 Коронадо Игор Полузащитник
- 19 Алеесами Хайтам Полузащитник
- 30 Несторовски Илья Нападающий
- 9 Stefano Moreo Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Помини Альберто Вратарь
- 23 Фьоре Корентин Защитник
- 5 Райкович Слободан Защитник
- 18 Чочев Ивайло Полузащитник
- 21 Luca Antonio Fiordilino Полузащитник
- 3 Рисполи Андреа Полузащитник
- 7 Трайковски Александар Нападающий
- 16 Балог Норберт Нападающий
- 20 Ла Гумина Антонино Нападающий
- 1 Luca Maniero II
- 4 Andrea Accardi
- Главный тренер: Диего Бортолуззи
Фоджа 3-5-2
- Основной состав
- 1 Гуарна Энрико Вратарь
- 5 Тонуччи Денис Защитник
- 31 Кампорезе Микеле Защитник
- 6 Giuseppe Loiacono Защитник
- 25 Alberto Gerbo Полузащитник
- 18 Francesco Deli Полузащитник
- 4 Cristian Agnelli Полузащитник
- 7 Греко Леандро Полузащитник
- 11 Крагль Оливер Полузащитник
- 17 Никастро Франческо Нападающий
- 19 Fabio Mazzeo Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Andries Noppert Вратарь
- 14 Мартинелли Лука Защитник
- 32 Скалья Луиджи Альберто Защитник
- 13 Замбелли Марко Полузащитник
- 33 Калабрези Артуро Полузащитник
- 23 Рубин Маттео Полузащитник
- 10 Дюамель Матьё Нападающий
- 27 Roberto Floriano Нападающий
- 9 Беретта Джакомо Нападающий
- 28 Alessandro Celli I
- 29 Kyllan Rame
Предыдущие игры
Палермо (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 02.02.2018 Эмполи 4:0 Палермо СB
- 27.01.2018 Палермо 2:0 Брешия СB
- 20.01.2018 Специя 0:0 Палермо СB
- 28.12.2017 Палермо 3:0 Салернитана СB
- 21.12.2017 Чезена 1:1 Палермо СB
- 16.12.2017 Палермо 1:0 Тернана СB
- 10.12.2017 Бари 0:3 Палермо СB
- 02.12.2017 Палермо 0:0 Венеция СB
- 25.11.2017 Авеллино 1:3 Палермо СB
- 20.11.2017 Палермо 0:3 Читтаделла СB
- 12.11.2017 Кремонезе 1:2 Палермо СB
- 03.11.2017 Пескара 2:2 Палермо СB
- 28.10.2017 Палермо 2:0 Виртус Энтелла СB
- 24.10.2017 Карпи 1:3 Палермо СB
- 21.10.2017 Палермо 0:2 Новара СB
- 14.10.2017 Фрозиноне 0:0 Палермо СB
- 08.10.2017 Палермо 1:1 Парма СB
- 30.09.2017 Асколи 0:0 Палермо СB
- 25.09.2017 Палермо 2:1 Про Верчелли СB
- 19.09.2017 Палермо 1:0 Перуджа СB
Фоджа (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 03.02.2018 Фоджа 2:1 Авеллино СB
- 27.01.2018 Виртус Энтелла 1:2 Фоджа СB
- 20.01.2018 Фоджа 0:1 Пескара СB
- 28.12.2017 Фоджа 1:2 Фрозиноне СB
- 21.12.2017 Салернитана 0:3 Фоджа СB
- 15.12.2017 Фоджа 2:2 Венеция СB
- 08.12.2017 Специя 1:0 Фоджа СB
- 02.12.2017 Фоджа 1:3 Читтаделла СB
- 26.11.2017 Бари 1:0 Фоджа СB
- 18.11.2017 Фоджа 1:1 Тернана СB
- 12.11.2017 Асколи 0:2 Фоджа СB
- 04.11.2017 Фоджа 2:3 Кремонезе СB
- 29.10.2017 Про Верчелли 1:4 Фоджа СB
- 24.10.2017 Фоджа 0:3 Парма СB
- 21.10.2017 Чезена 3:3 Фоджа СB
- 13.10.2017 Фоджа 2:1 Перуджа СB
- 08.10.2017 Эмполи 3:1 Фоджа СB
- 01.10.2017 Фоджа 2:2 Новара СB
- 23.09.2017 Брешия 2:2 Фоджа СB
- 19.09.2017 Карпи 1:3 Фоджа СB
Последние игры между собой
Палермо: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Фоджа: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 16.09.2017 Фоджа 1:1 Палермо Серия B
Палермо
Фоджа
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|25
|13
|7
|5
|54 - 34
|46
|2.
|Фрозиноне
|25
|12
|10
|3
|46 - 29
|46
|3.
|Палермо
|25
|11
|10
|4
|33 - 23
|43
|4.
|Читтаделла
|25
|11
|5
|9
|39 - 32
|38
|5.
|Бари
|25
|11
|5
|9
|36 - 34
|38
|6.
|Парма
|25
|10
|7
|8
|32 - 21
|37
|7.
|Кремонезе
|25
|8
|13
|4
|33 - 25
|37
|8.
|Карпи
|25
|9
|9
|7
|23 - 27
|36
|9.
|Венеция
|25
|8
|12
|5
|29 - 24
|36
|10.
|Специя
|25
|9
|8
|8
|25 - 23
|35
|11.
|Пескара
|25
|9
|7
|9
|35 - 42
|34
|12.
|Перуджа
|25
|8
|7
|10
|41 - 40
|31
|13.
|Фоджа
|25
|8
|7
|10
|39 - 45
|31
|14.
|Новара
|25
|8
|6
|11
|29 - 31
|30
|15.
|Авеллино
|25
|7
|9
|9
|34 - 37
|30
|16.
|Салернитана
|25
|6
|12
|7
|35 - 39
|30
|17.
|Чезена
|25
|6
|10
|9
|38 - 46
|28
|18.
|Брешия
|25
|6
|9
|10
|23 - 29
|27
|19.
|Виртус Энтелла
|25
|6
|9
|10
|30 - 37
|27
|20.
|Про Верчелли
|25
|6
|7
|12
|31 - 43
|25
|21.
|Асколи
|25
|5
|8
|12
|23 - 38
|23
|22.
|Тернана
|25
|3
|13
|9
|38 - 47
|22
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Фоджа делает замену. Francesco Deli уходит с поля, а Замбелли Марко выходит на его замену.
87'
Палермо делает замену. Przemyslaw Szyminski уходит с поля, а Ла Гумина Антонино выходит на его замену.
85'
Г О О О О Л - Крагль Оливер бьет в цель!
78'
Г О О О О Л - Дюамель Матьё бьет в цель!
74'
Палермо делает замену. Stefano Moreo уходит с поля, а Чочев Ивайло выходит на его замену.
74'
Фоджа делает замену. Никастро Франческо уходит с поля, а Дюамель Матьё выходит на его замену.
73'
Фоджа делает замену. Греко Леандро уходит с поля, а Скалья Луиджи Альберто выходит на его замену.
69'
УДАЛЕНИЕ! - Коронадо Игор увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
65'
Г О О О О Л - Несторовски Илья из команды Палермо забивает с точки!
64'
Giuseppe Loiacono получил желтую карточку от судьи
57'
Палермо делает замену. Gabriele Rolando уходит с поля, а Рисполи Андреа выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Греко Леандро получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renzo Barbera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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