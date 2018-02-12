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  5. Серия B
Стадион:
Палермо
1:2
Конец матча
Фоджа
0'
36' Желтая карточка
Греко Леандро
64' Желтая карточка
Giuseppe Loiacono
1:0
65' Пенальти
Несторовски Илья
69' Красная карточка
Коронадо Игор
1:1
78' Гол
Дюамель Матьё
1:2
85' Гол
Крагль Оливер
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Фоджа делает замену. Francesco Deli уходит с поля, а Замбелли Марко выходит на его замену.
87'
Палермо делает замену. Przemyslaw Szyminski уходит с поля, а Ла Гумина Антонино выходит на его замену.
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Крагль Оливер бьет в цель!
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Дюамель Матьё бьет в цель!
74'
Палермо делает замену. Stefano Moreo уходит с поля, а Чочев Ивайло выходит на его замену.

74'
Фоджа делает замену. Никастро Франческо уходит с поля, а Дюамель Матьё выходит на его замену.
73'
Фоджа делает замену. Греко Леандро уходит с поля, а Скалья Луиджи Альберто выходит на его замену.
69'
УДАЛЕНИЕ! - Коронадо Игор увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Несторовски Илья из команды Палермо забивает с точки!
Желтая карточка
64'
Giuseppe Loiacono получил желтую карточку от судьи
57'
Палермо делает замену. Gabriele Rolando уходит с поля, а Рисполи Андреа выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
36'
Греко Леандро получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renzo Barbera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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