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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Эннио Тардини
26' Желтая карточкаВольта Массимо
30' Желтая карточкаБарилла Антонио
34' Желтая карточкаБьянко Раффаэле
39' Желтая карточкаСкавоне Мануэль
59' Желтая карточкаДези Якопо
0:1
60' ГолЧерри Альберто
|
26'
30'
34'
39'
59'
60'
0:1
Состав команд
33
Дези
Якопо
Парма 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фраттали Пьерлуиджи Вратарь
- 23 Гаццола Марчелло Защитник
- 2 Якопони Симоне Защитник
- 6 Лукарелли Алессандро Защитник
- 28 Гальоло Риккардо Защитник
- 17 Барилла Антонио Полузащитник
- 33 Дези Якопо Полузащитник
- 29 Скавоне Мануэль Полузащитник
- 15 Да Крус Алессио Нападающий
- 9 Калайо Эмануэле Нападающий
- 19 Инсинье Роберто Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Ди Чезаре Валерио Защитник
- 7 Pasquale Mazzochi Защитник
- 11 Мунари Джанни Полузащитник
- Чичиретти Амато Нападающий
- 31 Francisco Sierralta Нападающий
- 30 Чераволо Фабио Нападающий
- 10 Bertrand Yves Baraye Нападающий
- 20 Ди Гаудио Антонио Нападающий
- 35 Andrea Dini
- 16 Armando Anastasio
- 22 Michele Nardi
- 14 Marco Frediani
- Главный тренер: Донадони Роберто
Перуджа 3-5-2
- Основной состав
- 3 Леали Никола Вратарь
- 14 Вольта Массимо Защитник
- 16 Giangiacomo Magnani Защитник
- 23 Бьянко Раффаэле Защитник
- 18 Дель Прете Лоренцо Полузащитник
- 8 Густафссон Самуэль Полузащитник
- 25 Filippo Bandinelli Полузащитник
- 10 Ди Кармине Самуэль Полузащитник
- 4 Паяч Марко Полузащитник
- 9 Мустаккьо Маттиа Нападающий
- 27 Черри Альберто Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Timothy Nocchi Вратарь
- 29 Джермони Лука Защитник
- 20 Нура Абдуллахи Защитник
- 2 Дзанон Дамиано Защитник
- 11 Cristian Buonaiuto Полузащитник
- 26 Террани Джованни Полузащитник
- 15 Santiago Colombatto Полузащитник
- 12 Alessandro Santopadre
- 28 Christian Kouan
- Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Предыдущие игры
Парма (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 03.02.2018 Брешия 2:1 Парма СB
- 27.01.2018 Парма 3:0 Новара СB
- 20.01.2018 Кремонезе 1:0 Парма СB
- 27.12.2017 Парма 0:0 Специя СB
- 21.12.2017 Бари 0:0 Парма СB
- 16.12.2017 Парма 0:0 Чезена СB
- 08.12.2017 Тернана 1:1 Парма СB
- 02.12.2017 Парма 3:0 Про Верчелли СB
- 25.11.2017 Карпи 2:1 Парма СB
- 18.11.2017 Парма 4:0 Асколи СB
- 12.11.2017 Читтаделла 1:2 Парма СB
- 04.11.2017 Фрозиноне 2:1 Парма СB
- 29.10.2017 Парма 2:0 Авеллино СB
- 24.10.2017 Фоджа 0:3 Парма СB
- 21.10.2017 Парма 3:1 Виртус Энтелла СB
- 14.10.2017 Парма 0:1 Пескара СB
- 08.10.2017 Палермо 1:1 Парма СB
- 29.09.2017 Парма 2:2 Салернитана СB
- 23.09.2017 Венеция 0:1 Парма СB
- 19.09.2017 Парма 1:2 Эмполи СB
Перуджа (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 03.02.2018 Перуджа 1:3 Читтаделла СB
- 26.01.2018 Пескара 0:2 Перуджа СB
- 20.01.2018 Перуджа 2:0 Виртус Энтелла СB
- 28.12.2017 Перуджа 2:4 Эмполи СB
- 21.12.2017 Новара 1:1 Перуджа СB
- 16.12.2017 Перуджа 1:3 Бари СB
- 09.12.2017 Салернитана 1:1 Перуджа СB
- 04.12.2017 Перуджа 1:0 Асколи СB
- 30.11.2017 Удинезе 8:3 Перуджа КИ
- 26.11.2017 Тернана 1:1 Перуджа СB
- 18.11.2017 Перуджа 5:0 Карпи СB
- 12.11.2017 Венеция 1:0 Перуджа СB
- 06.11.2017 Перуджа 1:1 Авеллино СB
- 28.10.2017 Кремонезе 3:3 Перуджа СB
- 24.10.2017 Перуджа 0:3 Чезена СB
- 21.10.2017 Специя 4:2 Перуджа СB
- 13.10.2017 Фоджа 2:1 Перуджа СB
- 08.10.2017 Перуджа 1:5 Про Верчелли СB
- 30.09.2017 Брешия 2:1 Перуджа СB
- 23.09.2017 Перуджа 1:0 Фрозиноне СB
Последние игры между собой
Парма: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Перуджа: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 16.09.2017 Перуджа 3:0 Парма Серия B
Парма
Перуджа
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 20
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|25
|13
|7
|5
|54 - 34
|46
|2.
|Фрозиноне
|25
|12
|10
|3
|46 - 29
|46
|3.
|Палермо
|24
|11
|10
|3
|32 - 21
|43
|4.
|Читтаделла
|24
|11
|5
|8
|38 - 29
|38
|5.
|Бари
|25
|11
|5
|9
|36 - 34
|38
|6.
|Кремонезе
|25
|8
|13
|4
|33 - 25
|37
|7.
|Парма
|0:1
|25
|10
|6
|9
|31 - 21
|36
|8.
|Карпи
|25
|9
|9
|7
|23 - 27
|36
|9.
|Венеция
|25
|8
|12
|5
|29 - 24
|36
|10.
|Специя
|25
|9
|8
|8
|25 - 23
|35
|11.
|Пескара
|25
|9
|7
|9
|35 - 42
|34
|12.
|Перуджа
|1:0
|25
|9
|6
|10
|41 - 39
|33
|13.
|Авеллино
|25
|7
|9
|9
|34 - 37
|30
|14.
|Салернитана
|25
|6
|12
|7
|35 - 39
|30
|15.
|Фоджа
|24
|7
|7
|10
|37 - 44
|28
|16.
|Чезена
|25
|6
|10
|9
|38 - 46
|28
|17.
|Новара
|24
|7
|6
|11
|26 - 30
|27
|18.
|Брешия
|25
|6
|9
|10
|23 - 29
|27
|19.
|Виртус Энтелла
|25
|6
|9
|10
|30 - 37
|27
|20.
|Про Верчелли
|25
|6
|7
|12
|31 - 43
|25
|21.
|Асколи
|25
|5
|8
|12
|23 - 38
|23
|22.
|Тернана
|25
|3
|13
|9
|38 - 47
|22
Второй тайм
61'
Парма делает замену. Барилла Антонио уходит с поля, а Чераволо Фабио выходит на его замену.
60'
Г О О О О Л - Черри Альберто бьет в цель!
59'
Перуджа делает замену. Filippo Bandinelli уходит с поля, а Джермони Лука выходит на его замену.
59'
Дези Якопо получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Скавоне Мануэль получил желтую карточку от судьи
34'
Бьянко Раффаэле получил желтую карточку от судьи
30'
Барилла Антонио получил желтую карточку от судьи
26'
Вольта Массимо получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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