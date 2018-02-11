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  5. Серия B
Стадион:
Парма
0:1
Второй тайм: 66'
Перуджа
0'
26' Желтая карточка
Вольта Массимо
30' Желтая карточка
Барилла Антонио
34' Желтая карточка
Бьянко Раффаэле
39' Желтая карточка
Скавоне Мануэль
59' Желтая карточка
Дези Якопо
0:1
60' Гол
Черри Альберто
66'
Второй тайм
61'
Парма делает замену. Барилла Антонио уходит с поля, а Чераволо Фабио выходит на его замену.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Черри Альберто бьет в цель!
59'
Перуджа делает замену. Filippo Bandinelli уходит с поля, а Джермони Лука выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Дези Якопо получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Скавоне Мануэль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
34'
Бьянко Раффаэле получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
30'
Барилла Антонио получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
26'
Вольта Массимо получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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