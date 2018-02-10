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Стадион: Альберто Пиччи
0:1
2' ГолПинато Марко
28' Желтая карточкаMarcello Falzerano
|
2'
0:1
Состав команд
16
Мора
Лука
Специя 4-3-1-2
- Основной состав
- 33 Ди Дженнаро Раффаэле Вратарь
- 23 Де Кол Филиппо Защитник
- 19 Терци Клаудио Защитник
- 5 Nicolas Devis Giani Защитник
- 3 Lopez Walter II Защитник
- 25 Giulio Maggiore Полузащитник
- 7 Больцони Франческо Полузащитник
- 16 Мора Лука Полузащитник
- 20 Палладино Раффаэле Полузащитник
- 39 Марилунго Гуидо Нападающий
- 29 Граноче Пабло Нападающий
- Запасные игроки
- 43 Манфредини Никколо Вратарь
- 1 Басси Давиде Вратарь
- 28 Мази Альберто Защитник
- 6 Pietro Ceccaroni Защитник
- 4 Капелли Даниэле Защитник
- 13 Tommaso Augello Защитник
- 21 Пессина Маттео Полузащитник
- 26 Giuseppe Mastinu Полузащитник
- 8 Хуанде Хуан Полузащитник
- 9 Francesco Forte I
- 38 Giovanni Vatteroni
- 18 Alberto De Francesco
- Главный тренер: Ди Карло Доменико
Венеция 3-5-2
- Основной состав
- 1 Аудеро Эмиль Вратарь
- 4 Анджелкович Синиша Защитник
- 13 Marco Modolo Защитник
- 6 Домицци Мауриццио Защитник
- 3 Брускаджин Маттео Полузащитник
- 23 Marcello Falzerano Полузащитник
- 5 Штулац Лео Полузащитник
- 14 Пинато Марко Полузащитник
- 26 Гарофало Агостино Полузащитник
- 19 Гейхо Алекс Нападающий
- 9 Зигони Джанмарко Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Guglielmo Vicario Вратарь
- 33 Pier Graziano Gori Вратарь
- 21 Фрей Николя Защитник
- 27 Дзампано Джузеппе Защитник
- 25 Francesco Cernuto Защитник
- 18 Сучиу Сергиу Полузащитник
- 10 Gianni Fabiano Полузащитник
- 31 Дель Гроссо Кристиано Полузащитник
- 11 Фиренце Марко Нападающий
- 17 Марсура Давиде Нападающий
- 8 Evans Soligo
Предыдущие игры
Специя (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 05.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Специя СB
- 27.01.2018 Карпи 2:1 Специя СB
- 20.01.2018 Специя 0:0 Палермо СB
- 27.12.2017 Парма 0:0 Специя СB
- 21.12.2017 Специя 1:0 Авеллино СB
- 16.12.2017 Про Верчелли 0:2 Специя СB
- 08.12.2017 Специя 1:0 Фоджа СB
- 02.12.2017 Кремонезе 1:0 Специя СB
- 25.11.2017 Специя 4:0 Пескара СB
- 18.11.2017 Брешия 1:1 Специя СB
- 11.11.2017 Специя 1:1 Фрозиноне СB
- 05.11.2017 Эмполи 1:1 Специя СB
- 28.10.2017 Специя 0:0 Читтаделла СB
- 24.10.2017 Асколи 3:1 Специя СB
- 21.10.2017 Специя 4:2 Перуджа СB
- 14.10.2017 Тернана 4:2 Специя СB
- 07.10.2017 Чезена 1:0 Специя СB
- 30.09.2017 Специя 1:0 Бари СB
- 23.09.2017 Салернитана 2:0 Специя СB
- 19.09.2017 Специя 1:0 Новара СB
Венеция (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 03.02.2018 Венеция 3:1 Бари СB
- 27.01.2018 Венеция 1:0 Чезена СB
- 20.01.2018 Салернитана 3:2 Венеция СB
- 28.12.2017 Пескара 1:0 Венеция СB
- 20.12.2017 Венеция 1:1 Кремонезе СB
- 15.12.2017 Фоджа 2:2 Венеция СB
- 09.12.2017 Венеция 1:1 Про Верчелли СB
- 02.12.2017 Палермо 0:0 Венеция СB
- 25.11.2017 Венеция 1:3 Новара СB
- 18.11.2017 Виртус Энтелла 0:0 Венеция СB
- 12.11.2017 Венеция 1:0 Перуджа СB
- 04.11.2017 Брешия 1:2 Венеция СB
- 28.10.2017 Венеция 1:1 Фрозиноне СB
- 24.10.2017 Читтаделла 2:1 Венеция СB
- 21.10.2017 Венеция 1:0 Эмполи СB
- 14.10.2017 Асколи 3:3 Венеция СB
- 08.10.2017 Венеция 2:0 Карпи СB
- 30.09.2017 Тернана 2:3 Венеция СB
- 23.09.2017 Венеция 0:1 Парма СB
- 18.09.2017 Авеллино 1:1 Венеция СB
Последние игры между собой
Специя: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Венеция: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 15.09.2017 Венеция 0:0 Специя Серия B
Специя
Венеция
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|0:0
|25
|12
|11
|2
|46 - 28
|47
|2.
|Эмполи
|1:0
|25
|13
|7
|5
|53 - 33
|46
|3.
|Палермо
|24
|11
|10
|3
|32 - 21
|43
|4.
|Кремонезе
|1:0
|25
|9
|12
|4
|33 - 24
|39
|5.
|Читтаделла
|24
|11
|5
|8
|38 - 29
|38
|6.
|Венеция
|1:0
|25
|9
|11
|5
|29 - 23
|38
|7.
|Парма
|24
|10
|6
|8
|31 - 20
|36
|8.
|Бари
|0:0
|25
|10
|6
|9
|35 - 34
|36
|9.
|Карпи
|0:1
|25
|9
|8
|8
|22 - 27
|35
|10.
|Специя
|0:1
|25
|9
|7
|9
|24 - 23
|34
|11.
|Пескара
|0:0
|25
|8
|8
|9
|34 - 42
|32
|12.
|Салернитана
|0:0
|25
|6
|13
|6
|35 - 38
|31
|13.
|Перуджа
|24
|8
|6
|10
|40 - 39
|30
|14.
|Авеллино
|0:0
|25
|7
|9
|9
|33 - 36
|30
|15.
|Фоджа
|24
|7
|7
|10
|37 - 44
|28
|16.
|Чезена
|0:0
|25
|6
|10
|9
|37 - 45
|28
|17.
|Новара
|24
|7
|6
|11
|26 - 30
|27
|18.
|Брешия
|0:0
|25
|6
|9
|10
|23 - 29
|27
|19.
|Про Верчелли
|0:0
|25
|6
|7
|12
|31 - 43
|25
|20.
|Виртус Энтелла
|0:0
|25
|5
|10
|10
|29 - 37
|25
|21.
|Асколи
|0:1
|25
|5
|8
|12
|22 - 37
|23
|22.
|Тернана
|0:0
|25
|3
|14
|8
|38 - 46
|23
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
46'
Специя делает замену. Палладино Раффаэле уходит с поля, а Giuseppe Mastinu выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Специя делает замену. Марилунго Гуидо уходит с поля, а Francesco Forte выходит на его замену.
28'
Marcello Falzerano получил желтую карточку от судьи
2'
Г О О О О Л - Пинато Марко бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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