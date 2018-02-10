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  5. Серия B
Стадион:
Специя
0:1
Второй тайм: 61'
Венеция
0'
0:1
2' Гол
Пинато Марко
28' Желтая карточка
Marcello Falzerano
61'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Специя делает замену. Палладино Раффаэле уходит с поля, а Giuseppe Mastinu выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Специя делает замену. Марилунго Гуидо уходит с поля, а Francesco Forte выходит на его замену.
Желтая карточка
28'
Marcello Falzerano получил желтую карточку от судьи
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Пинато Марко бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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