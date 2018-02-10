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Стадион: Сильвио Пиола
0:0
Второй тайм: 61'
0:0
38' Не забитый пенальтиDimitri Bisoli
39' Желтая карточкаМартинелли Алессандро
39' Желтая карточкаБергамелли Дарио
|
38'
0:0
39'
Состав команд
13
Гоцци
Симоне
33
Reginaldo
IV
Про Верчелли 3-5-2
- Основной состав
- 22 Пильячелли Мирко Вратарь
- 13 Гоцци Симоне Защитник
- 27 Бергамелли Дарио Защитник
- 15 Dramane Konate Защитник
- 18 Гильоне Паоло Полузащитник
- 30 Джермано Умберто Полузащитник
- 5 Вивес Джузеппе Полузащитник
- 10 Кастилья Лука Полузащитник
- 3 Маммарелла Карло Полузащитник
- 33 Reginaldo IV Нападающий
- 9 Claudio Morra Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Марконе Ричард Вратарь
- 28 Джидайи Виллиам Защитник
- 2 Берра Филиппо Защитник
- 20 Давид Иван Полузащитник
- 24 Пульезе Марио Полузащитник
- 17 Алекс Энрике II Полузащитник
- 14 Пагера Фабрицио Полузащитник
- 4 Кануте Мамаду Полузащитник
- 8 Альтобелли Даниэле Полузащитник
- 7 Райчевич Филип Нападающий
- 21 Гладестони Эстеван Нападающий
- 16 Alfredo Bifulco Нападающий
- Главный тренер: Фоскарини Клаудио
Брешия 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Минелли Стефано Вратарь
- 15 Копполаро Мауро Защитник
- 3 Сомма Микеле Защитник
- 35 Гастальделло Даниэле Защитник
- 16 Felipe Curcio Защитник
- 34 Sandro Tonali Полузащитник
- 8 Мартинелли Алессандро Полузащитник
- 25 Dimitri Bisoli Полузащитник
- 18 Оквонкво Орджи Полузащитник
- 7 Торрегросса Эрнесто Полузащитник
- 11 Эмбало Карлос Нападающий
- Запасные игроки
- 37 Пелаготти Альберто Вратарь
- 31 Меккарьелло Бьяджо Защитник
- 40 Tommaso Cancellotti Полузащитник
- 33 Лонги Алессандро Полузащитник
- 30 Фурлан Федерико Полузащитник
- 20 Ндой Эмануэле Полузащитник
- 27 Шпалек Николас Нападающий
- 9 Караччоло Андреа Нападающий
- Главный тренер: Боскалья Роберто
Предыдущие игры
Про Верчелли (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 03.02.2018 Кремонезе 2:3 Про Верчелли СB
- 27.01.2018 Про Верчелли 2:0 Асколи СB
- 20.01.2018 Фрозиноне 4:0 Про Верчелли СB
- 28.12.2017 Про Верчелли 1:2 Читтаделла СB
- 21.12.2017 Тернана 4:3 Про Верчелли СB
- 16.12.2017 Про Верчелли 0:2 Специя СB
- 09.12.2017 Венеция 1:1 Про Верчелли СB
- 02.12.2017 Парма 3:0 Про Верчелли СB
- 25.11.2017 Про Верчелли 1:1 Виртус Энтелла СB
- 18.11.2017 Пескара 3:1 Про Верчелли СB
- 11.11.2017 Про Верчелли 2:1 Эмполи СB
- 04.11.2017 Новара 0:1 Про Верчелли СB
- 29.10.2017 Про Верчелли 1:4 Фоджа СB
- 24.10.2017 Авеллино 1:0 Про Верчелли СB
- 21.10.2017 Про Верчелли 0:0 Карпи СB
- 14.10.2017 Про Верчелли 2:2 Бари СB
- 08.10.2017 Перуджа 1:5 Про Верчелли СB
- 30.09.2017 Про Верчелли 5:2 Чезена СB
- 25.09.2017 Палермо 2:1 Про Верчелли СB
- 19.09.2017 Про Верчелли 1:1 Салернитана СB
Брешия (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 03.02.2018 Брешия 2:1 Парма СB
- 27.01.2018 Палермо 2:0 Брешия СB
- 21.01.2018 Брешия 2:3 Авеллино СB
- 28.12.2017 Брешия 0:1 Асколи СB
- 21.12.2017 Эмполи 1:1 Брешия СB
- 17.12.2017 Брешия 1:1 Читтаделла СB
- 09.12.2017 Фрозиноне 2:0 Брешия СB
- 02.12.2017 Брешия 2:0 Салернитана СB
- 27.11.2017 Чезена 1:0 Брешия СB
- 18.11.2017 Брешия 1:1 Специя СB
- 12.11.2017 Карпи 1:1 Брешия СB
- 04.11.2017 Брешия 1:2 Венеция СB
- 28.10.2017 Пескара 0:3 Брешия СB
- 23.10.2017 Брешия 2:1 Бари СB
- 20.10.2017 Кремонезе 2:0 Брешия СB
- 14.10.2017 Брешия 0:1 Новара СB
- 08.10.2017 Виртус Энтелла 3:0 Брешия СB
- 03.10.2017 Тернана 1:1 Брешия СB
- 30.09.2017 Брешия 2:1 Перуджа СB
- 23.09.2017 Брешия 2:2 Фоджа СB
Последние игры между собой
Про Верчелли: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 5
Брешия: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 1
- 16.09.2017 Брешия 0:0 Про Верчелли Серия B
- 13.05.2017 Про Верчелли 2:2 Брешия Серия B
- 24.12.2016 Брешия 2:1 Про Верчелли Серия B
- 06.02.2016 Про Верчелли 2:1 Брешия Серия B
- 22.09.2015 Брешия 2:0 Про Верчелли Серия B
- 07.03.2015 Про Верчелли 0:0 Брешия Серия B
- 18.10.2014 Брешия 2:1 Про Верчелли Серия B
- 17.08.2014 Брешия 2:1 Про Верчелли Кубок Италии
- 19.03.2013 Про Верчелли 2:3 Брешия Серия B
- 27.10.2012 Брешия 1:1 Про Верчелли Серия B
Про Верчелли
Брешия
-
5 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|0:0
|25
|12
|11
|2
|46 - 28
|47
|2.
|Эмполи
|1:0
|25
|13
|7
|5
|53 - 33
|46
|3.
|Палермо
|24
|11
|10
|3
|32 - 21
|43
|4.
|Кремонезе
|1:0
|25
|9
|12
|4
|33 - 24
|39
|5.
|Читтаделла
|24
|11
|5
|8
|38 - 29
|38
|6.
|Венеция
|1:0
|25
|9
|11
|5
|29 - 23
|38
|7.
|Парма
|24
|10
|6
|8
|31 - 20
|36
|8.
|Бари
|0:0
|25
|10
|6
|9
|35 - 34
|36
|9.
|Карпи
|0:1
|25
|9
|8
|8
|22 - 27
|35
|10.
|Специя
|0:1
|25
|9
|7
|9
|24 - 23
|34
|11.
|Пескара
|0:0
|25
|8
|8
|9
|34 - 42
|32
|12.
|Салернитана
|0:0
|25
|6
|13
|6
|35 - 38
|31
|13.
|Перуджа
|24
|8
|6
|10
|40 - 39
|30
|14.
|Авеллино
|0:0
|25
|7
|9
|9
|33 - 36
|30
|15.
|Фоджа
|24
|7
|7
|10
|37 - 44
|28
|16.
|Чезена
|0:0
|25
|6
|10
|9
|37 - 45
|28
|17.
|Новара
|24
|7
|6
|11
|26 - 30
|27
|18.
|Брешия
|0:0
|25
|6
|9
|10
|23 - 29
|27
|19.
|Про Верчелли
|0:0
|25
|6
|7
|12
|31 - 43
|25
|20.
|Виртус Энтелла
|0:0
|25
|5
|10
|10
|29 - 37
|25
|21.
|Асколи
|0:1
|25
|5
|8
|12
|22 - 37
|23
|22.
|Тернана
|0:0
|25
|3
|14
|8
|38 - 46
|23
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Бергамелли Дарио получил желтую карточку от судьи
39'
Мартинелли Алессандро получил желтую карточку от судьи
38'
ОН ПРОМАЗАЛ - Dimitri Bisoli пробил пенальти, но не смог забить!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Vercelli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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