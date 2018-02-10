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Стадион:
Про Верчелли
0:0
Второй тайм: 61'
Брешия
0'
0:0
38' Не забитый пенальти
Dimitri Bisoli
39' Желтая карточка
Мартинелли Алессандро
39' Желтая карточка
Бергамелли Дарио
61'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Бергамелли Дарио получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
39'
Мартинелли Алессандро получил желтую карточку от судьи
Описание гола
38'
ОН ПРОМАЗАЛ - Dimitri Bisoli пробил пенальти, но не смог забить!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Vercelli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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