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Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
0:1
15' ГолКрунич Раде
32' Желтая карточкаБеннасер Исмаэль
34' Желтая карточкаАддэ Брайт
49' Желтая карточкаMichele Castagnetti
|
15'
0:1
32'
34'
Состав команд
14
Vasile
Mogos
19
Аддэ
Брайт
Асколи 3-5-2
- Основной состав
- 1 Ланни Иван Вратарь
- 4 Де Сантис Иван Защитник
- 24 Emanuele Padella Защитник
- 13 Guillame Gigliotti Защитник
- 14 Vasile Mogos Полузащитник
- 6 Бьянки Томмазо Полузащитник
- 20 Буццеголи Даниэле Полузащитник
- 19 Аддэ Брайт Полузащитник
- 7 Мартиньо Рафаэль Полузащитник
- 45 Моначелло Гаетано Нападающий
- 10 Ignacio Lores Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Агацци Микаэль Вратарь
- 33 Daniele Mignanelli Защитник
- 28 Д'Урсо Кристиан Полузащитник
- 29 Бальдини Энрико Полузащитник
- 27 Клеменца Лука Полузащитник
- 26 Giovanni Pinto Полузащитник
- 8 Карпани Джанлука Полузащитник
- 21 Fabio Castellano Полузащитник
- 23 Ганц Симоне Нападающий
- 32 Franck Kanoute
- 31 Matteo Perri
- 12 Vincenzo Venditti
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Эмполи 4-3-1-2
- Основной состав
- 25 Габриэл Васконселлос Вратарь
- 28 Giovanni Di Lorenzo Защитник
- 3 Майетта Доменико Защитник
- 5 Весели Фредерик Защитник
- 23 Паскуаль Мануэль Защитник
- 10 Беннасер Исмаэль Полузащитник
- 19 Michele Castagnetti Полузащитник
- 8 Крунич Раде Полузащитник
- 6 Зайц Миха Полузащитник
- 9 Доннарумма Альфредо Нападающий
- 11 Капуто Франческо Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Джакомель Алессандро Вратарь
- 18 Полвани Лоренцо Защитник
- 31 Унтерзее Жоэль Полузащитник
- 27 Нинкович Никола Полузащитник
- 20 Лолло Лоренцо Полузащитник
- 13 Луперто Себастьяно Полузащитник
- 17 Родригес Алехандро Нападающий
- 34 Marco Imperiale
- 15 Hamed Traore
- Главный тренер: Мартушьелло Джованни
Предыдущие игры
Асколи (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 03.02.2018 Новара 1:2 Асколи СB
- 27.01.2018 Про Верчелли 2:0 Асколи СB
- 20.01.2018 Асколи 1:2 Читтаделла СB
- 28.12.2017 Брешия 0:1 Асколи СB
- 21.12.2017 Асколи 1:1 Пескара СB
- 16.12.2017 Авеллино 1:1 Асколи СB
- 09.12.2017 Асколи 1:1 Виртус Энтелла СB
- 04.12.2017 Перуджа 1:0 Асколи СB
- 25.11.2017 Асколи 0:0 Кремонезе СB
- 18.11.2017 Парма 4:0 Асколи СB
- 12.11.2017 Асколи 0:2 Фоджа СB
- 04.11.2017 Карпи 4:2 Асколи СB
- 28.10.2017 Бари 3:0 Асколи СB
- 24.10.2017 Асколи 3:1 Специя СB
- 21.10.2017 Тернана 1:1 Асколи СB
- 14.10.2017 Асколи 3:3 Венеция СB
- 07.10.2017 Салернитана 0:0 Асколи СB
- 30.09.2017 Асколи 0:0 Палермо СB
- 24.09.2017 Чезена 0:2 Асколи СB
- 19.09.2017 Асколи 0:1 Фрозиноне СB
Эмполи (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 02.02.2018 Эмполи 4:0 Палермо СB
- 27.01.2018 Бари 0:4 Эмполи СB
- 20.01.2018 Эмполи 2:1 Тернана СB
- 28.12.2017 Перуджа 2:4 Эмполи СB
- 21.12.2017 Эмполи 1:1 Брешия СB
- 16.12.2017 Кремонезе 1:1 Эмполи СB
- 09.12.2017 Эмполи 1:0 Карпи СB
- 02.12.2017 Новара 1:1 Эмполи СB
- 24.11.2017 Эмполи 3:3 Фрозиноне СB
- 18.11.2017 Эмполи 5:3 Чезена СB
- 11.11.2017 Про Верчелли 2:1 Эмполи СB
- 05.11.2017 Эмполи 1:1 Специя СB
- 28.10.2017 Салернитана 2:1 Эмполи СB
- 24.10.2017 Эмполи 3:1 Пескара СB
- 21.10.2017 Венеция 1:0 Эмполи СB
- 16.10.2017 Виртус Энтелла 2:3 Эмполи СB
- 08.10.2017 Эмполи 3:1 Фоджа СB
- 30.09.2017 Авеллино 3:2 Эмполи СB
- 23.09.2017 Эмполи 0:1 Читтаделла СB
- 19.09.2017 Парма 1:2 Эмполи СB
Последние игры между собой
Асколи: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Эмполи: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
- 16.09.2017 Эмполи 3:0 Асколи Серия B
- 09.03.2013 Асколи 1:2 Эмполи Серия B
- 14.10.2012 Эмполи 0:3 Асколи Серия B
- 05.05.2012 Асколи 1:1 Эмполи Серия B
- 03.12.2011 Эмполи 3:2 Асколи Серия B
- 12.02.2011 Эмполи 1:0 Асколи Серия B
- 18.09.2010 Асколи 0:0 Эмполи Серия B
- 27.03.2010 Асколи 2:1 Эмполи Серия B
- 24.10.2009 Эмполи 4:2 Асколи Серия B
- 09.05.2009 Эмполи 3:0 Асколи Серия B
- 13.12.2008 Асколи 1:0 Эмполи Серия B
Асколи
Эмполи
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|0:0
|25
|12
|11
|2
|46 - 28
|47
|2.
|Эмполи
|1:0
|25
|13
|7
|5
|53 - 33
|46
|3.
|Палермо
|24
|11
|10
|3
|32 - 21
|43
|4.
|Кремонезе
|1:0
|25
|9
|12
|4
|33 - 24
|39
|5.
|Читтаделла
|24
|11
|5
|8
|38 - 29
|38
|6.
|Венеция
|1:0
|25
|9
|11
|5
|29 - 23
|38
|7.
|Парма
|24
|10
|6
|8
|31 - 20
|36
|8.
|Бари
|0:0
|25
|10
|6
|9
|35 - 34
|36
|9.
|Карпи
|0:1
|25
|9
|8
|8
|22 - 27
|35
|10.
|Специя
|0:1
|25
|9
|7
|9
|24 - 23
|34
|11.
|Пескара
|0:0
|25
|8
|8
|9
|34 - 42
|32
|12.
|Салернитана
|0:0
|25
|6
|13
|6
|35 - 38
|31
|13.
|Перуджа
|24
|8
|6
|10
|40 - 39
|30
|14.
|Авеллино
|0:0
|25
|7
|9
|9
|33 - 36
|30
|15.
|Фоджа
|24
|7
|7
|10
|37 - 44
|28
|16.
|Чезена
|0:0
|25
|6
|10
|9
|37 - 45
|28
|17.
|Новара
|24
|7
|6
|11
|26 - 30
|27
|18.
|Брешия
|0:0
|25
|6
|9
|10
|23 - 29
|27
|19.
|Про Верчелли
|0:0
|25
|6
|7
|12
|31 - 43
|25
|20.
|Виртус Энтелла
|0:0
|25
|5
|10
|10
|29 - 37
|25
|21.
|Асколи
|0:1
|25
|5
|8
|12
|22 - 37
|23
|22.
|Тернана
|0:0
|25
|3
|14
|8
|38 - 46
|23
Второй тайм
49'
Michele Castagnetti получил желтую карточку от судьи
46'
Асколи делает замену. Аддэ Брайт уходит с поля, а Карпани Джанлука выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Асколи делает замену. Ignacio Lores уходит с поля, а Ганц Симоне выходит на его замену.
34'
Аддэ Брайт получил желтую карточку от судьи
32'
Беннасер Исмаэль получил желтую карточку от судьи
15'
Г О О О О Л - Крунич Раде бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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