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  5. Серия B
Стадион:
Асколи
0:1
Второй тайм: 56'
Эмполи
0'
0:1
15' Гол
Крунич Раде
32' Желтая карточка
Беннасер Исмаэль
34' Желтая карточка
Аддэ Брайт
49' Желтая карточка
Michele Castagnetti
56'
Второй тайм
Желтая карточка
49'
Michele Castagnetti получил желтую карточку от судьи
46'
Асколи делает замену. Аддэ Брайт уходит с поля, а Карпани Джанлука выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Асколи делает замену. Ignacio Lores уходит с поля, а Ганц Симоне выходит на его замену.
Желтая карточка
34'
Аддэ Брайт получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Беннасер Исмаэль получил желтую карточку от судьи
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Крунич Раде бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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